Hacker mettono in rete dati sensibili di studenti

Il mondo degli hacker sembra aver toccato un nuovo fondo oscuro con un recente attacco che ha colpito le autorità scolastiche di Minneapolis, nel Minnesota. Dopo aver rifiutato di pagare un riscatto, le autorità scolastiche si sono trovate di fronte a un’azione vendicativa da parte degli hacker, che hanno messo in rete migliaia di dati sensibili rubati, riguardanti soprattutto minori.

Nuovo allarme per la sicurezza informatica nelle scuole

La gravità di questa situazione va oltre la mera definizione di “dati sensibili”. Tra le informazioni trafugate si trovano dettagli sulle aggressioni sessuali subite o perpetrate dagli studenti, le cartelle cliniche relative a ricoveri psichiatrici, casi di violenza domestica attribuiti ai genitori, episodi di assenteismo e persino tentativi di suicidio. La portata di questo attacco rappresenta una grave violazione della privacy e della sicurezza dei minori coinvolti.

L’impatto emotivo sugli studenti è stato immediato e profondo. Dopo che i dati sono stati resi pubblici, molti studenti hanno espresso la loro preoccupazione e il loro trauma, rivelando di provare sentimenti di angoscia, crisi emotive e in alcuni casi anche episodi di enuresi o lunghi periodi di pianto. È evidente che questa violazione della loro privacy li ha colpiti profondamente.

Scuole: Bersagli privilegiati dagli Hacker

Le scuole, che ormai digitalizzano la maggior parte dei loro dati amministrativi, sono diventate bersagli privilegiati degli hacker, spesso operanti da altri paesi, come la Russia. I distretti scolastici, spesso limitati dai fondi a loro disposizione, faticano ad implementare sistemi di difesa cibernetica adeguati. Nel caso di Minneapolis, le autorità scolastiche hanno scelto di non informare gli studenti dell’incidente, nonostante il forte impatto emotivo che ne è derivato. A differenza delle strutture ospedaliere, le scuole non sono obbligate a notificare tali violazioni di sicurezza.

Purtroppo, questo non è un caso isolato. Recentemente, anche il distretto scolastico unificato di Los Angeles è stato vittima di un attacco informatico simile, con documenti riservati di oltre 1.900 ex studenti, inclusi referti psicologici e cartelle cliniche, finiti online. Situazioni simili si sono verificate anche in altri distretti scolastici, come San Diego, Des Moines e Tucson, e in molti di questi casi le autorità sono state criticate per non aver rivelato immediatamente l’incidente e aver avvisato le vittime.

Il parere degli esperti di sicurezza

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, più di cinque milioni di studenti hanno già subito il furto dei loro dati personali. Alla fine del 2021, circa un terzo dei distretti scolastici è stato colpito da attacchi informatici. Nel caso di Minneapolis, gli hacker hanno adottato un approccio particolarmente aggressivo, condividendo icollegamenti ai dati rubati su diverse piattaforme, tra cui Facebook, Twitter, Telegram e il dark web, accessibile solo tramite browser specifici.

È evidente che la sicurezza informatica nelle scuole è diventata una questione urgente e critica. I distretti scolastici devono fare di più per proteggere i dati sensibili degli studenti e mettere in atto misure di sicurezza cibernetica efficaci. La mancanza di risorse finanziarie non può più essere una scusa per non prendere sul serio la protezione dei dati degli studenti.

Inoltre, è fondamentale che le autorità scolastiche adottino politiche di trasparenza e informino immediatamente gli studenti e le loro famiglie in caso di violazione della sicurezza dei dati. Solo attraverso la collaborazione tra scuole, autorità locali, organizzazioni di sicurezza informatica e legislatori sarà possibile affrontare questa emergenza e proteggere adeguatamente i dati personali degli studenti.

È ora che la comunità educativa e la società nel suo complesso riconoscano l’importanza di una sicurezza informatica solida nelle scuole. I minori hanno diritto a un ambiente educativo sicuro, sia fisicamente che digitalmente. È tempo di porre fine a questi attacchi informatici devastanti e garantire la protezione dei dati sensibili degli studenti, che sono il futuro della nostra società.

