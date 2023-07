Il futuro di Windows 11: anticipazioni sull’aggiornamento 23H2

È di recente emersa la data di conclusione del ciclo di vita di Windows 11 21H2, ma gli occhi sono già rivolti al futuro del più recente sistema operativo di Microsoft per PC. Infatti, le ultime notizie rivelano che ci sarà almeno un altro aggiornamento importante prima che l’azienda di Redmond punti effettivamente a Windows 12.

Windows 11: Il Futuro Promettente – Anticipazioni sull’Aggiornamento 23H2 e l’Arrivo di Windows 12

Rumors sempre più insistenti suggeriscono che Windows 12 potrebbe arrivare nel corso del 2024. In questo contesto, non sorprende chiedersi se Windows 11 riceverà effettivamente un altro grande aggiornamento o meno. Secondo quanto riportato da The Verge, è previsto un aggiornamento di questo tipo nel quarto trimestre del 2023.

Si fa riferimento al rilascio di Windows 11 23H2 in quella finestra temporale, che potrebbe introdurre il tanto atteso Copilot AI per tutti gli utenti. Copilot è un’Intelligenza Artificiale integrata direttamente nel sistema operativo, che già sta assistendo in modo preliminare i primi utenti del programma Windows Insider.

Ma ci potrebbero essere anche altre novità interessanti. Ad esempio, si parla di un Esplora file rinnovato, di un sistema di gestione dell’illuminazione RGB delle periferiche a livello di sistema e del supporto nativo ai file RAR. Tuttavia, Microsoft non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sul contenuto effettivo dell’aggiornamento, quindi dovremo aspettare per saperne di più.

In ogni caso, sembra che ci sarà un ultimo grande aggiornamento per Windows 11 prima del debutto di Windows 12. Microsoft sembra intenzionata a rilasciare una nuova versione principale del sistema operativo ogni tre anni: considerando che Windows 11 è stato lanciato nel 2021, ci aspettiamo quindi l’uscita di Windows 12 nel 2024.

Il futuro di Windows si prospetta promettente, con aggiornamenti significativi e nuove funzionalità in arrivo. Mentre attendiamo con ansia ulteriori dettagli sull’aggiornamento 23H2 di Windows 11, non possiamo fare a meno di speculare sulle sorprese che Microsoft potrebbe riservarci con l’arrivo di Windows 12 nel 2024. Restate sintonizzati per le ultime notizie sul mondo degli OS e delle tecnologie Microsoft.

