iOS 16.5 disponibile: Tutte le novità

Dopo una serie di voci e indiscrezioni sull’uscita imminente di iOS 16.5, Apple ha finalmente mantenuto la promessa e rilasciato l’atteso aggiornamento nella settimana prevista. Sebbene abbiano impiegato qualche giorno in più rispetto alle voci che circolavano, iOS 16.5 è ora effettivamente disponibile per il download.

Le novità dell’aggiornamento iOS 16.5

È interessante notare che l’aggiornamento è stato rilasciato nello stesso giorno in cui OpenAI ha lanciato l’app di ChatGPT per iPhone, ovvero il 18 maggio 2023. In questa data, Apple ha aggiornato i suoi dispositivi iPhone portando il sistema operativo iOS alla versione 16.5. Possiamo confermare che l’aggiornamento è stato reso disponibile anche in Italia, come testimoniato dagli screenshot allegati alla notizia.

La schermata di aggiornamento fornisce solo una breve descrizione delle novità introdotte, menzionando semplicemente “miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza”. Tuttavia, fonti autorevoli come 9to5Mac e MacRumors hanno rivelato ulteriori dettagli sulle modifiche apportate.

Apple News ora include una scheda dedicata agli sport, che permette agli utenti di seguire gli eventi sportivi in modo più rapido. Inoltre, sono stati risolti diversi bug significativi. Gli aggiornamenti includono la correzione di un problema relativo a Spotlight (la funzione di ricerca potrebbe non rispondere correttamente in alcuni contesti), miglioramenti nell’ascolto dei podcast tramite CarPlay e correzioni relative al Tempo di utilizzo. In sostanza, Apple ha colto l’occasione di questo aggiornamento per risolvere alcune problematiche segnalate dagli utenti nel corso dell’ultimo periodo.

Oltre all’aggiornamento per iPhone, sono stati rilasciati anche iPadOS 16.5, macOS Ventura 13.4 e watchOS 9.5. Pertanto, se possedete un dispositivo Apple, potrebbe essere il momento di dare un’occhiata agli aggiornamenti disponibili. Nel frattempo, i rumor su iOS 17 continuano a circolare senza sosta, mantenendo alta l’attesa per le future innovazioni di Apple.

