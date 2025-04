iPhone 17 Air - Borsainside.com

Le prime immagini dei dummy model dell’iPhone 17 Air hanno acceso la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, grazie a un design che segna una vera svolta per Apple: solo 5,5 mm di spessore, appena più spesso dei tasti laterali e della porta USB-C. Questo nuovo approccio, definito da alcuni Youtuber “futuristico”, rappresenta un punto di rottura rispetto alla tradizionale solidità delle precedenti generazioni di iPhone.

Un design ai limiti: più sottile dei pulsanti

Le immagini condivise dal noto leaker Sonny Dickson mostrano in dettaglio il nuovo profilo dell’iPhone 17 Air a confronto con il resto della gamma iPhone 17. Il risultato è sorprendente: il modello Air appare quasi più sottile dei suoi stessi pulsanti laterali, e la distanza con il connettore USB-C è minima, sottolineando l’estrema compattezza raggiunta da Apple. Un confronto con iPhone 17 Pro evidenzia ancor di più questa scelta progettuale: il Pro, infatti, dovrebbe misurare circa 8,7 mm di spessore, rendendo lo scarto tra i due modelli particolarmente evidente.

Materiali premium per evitare un nuovo “bendgate”

Il ricordo del famigerato bendgate che colpì l’iPhone 6 Plus è ancora vivo tra gli utenti e la stessa Apple sembra determinata a non ripetere quell’errore. Per questo motivo, secondo i rumor più accreditati, l’azienda avrebbe scelto un telaio in alluminio e titanio per il nuovo Air, una soluzione pensata per offrire la massima resistenza possibile pur mantenendo l’estrema sottigliezza. Apple avrebbe inoltre rivisto anche le dimensioni complessive del dispositivo, passando dai 6,9 pollici inizialmente previsti ai 6,6 pollici della versione finale, proprio per evitare criticità strutturali.

Fotocamera e autonomia: compromessi inevitabili

Per mantenere lo spessore ridotto, Apple avrebbe optato per una fotocamera posteriore singola, concentrando l’attenzione soprattutto sull’estetica piuttosto che sulle funzionalità fotografiche avanzate tipiche dei modelli Pro. Un altro interrogativo riguarda la batteria: la struttura ultra-sottile lascia poco spazio a batterie di grande capacità. Nonostante si parli dell’adozione di nuove batterie al silicio-carbonio per migliorare densità e durata, resta da vedere se la reale autonomia sarà all’altezza delle aspettative, soprattutto con l’introduzione di funzioni di multitasking avanzato e il supporto a iOS 19.

iPhone 17 Air: un Pro travestito da Air?

Oltre al design, ciò che colpisce è che iPhone 17 Air potrebbe ricevere le stesse specifiche RAM dei modelli Pro: ben 12GB, secondo le ultime indiscrezioni, posizionando così il dispositivo tra le scelte di fascia alta per chi cerca prestazioni elevate e multitasking senza compromessi. Il modello base, invece, rischia di restare fermo a 8GB di RAM, a meno che Apple non riesca a risolvere le attuali problematiche di fornitura.

Prezzo e posizionamento: più vicino al Pro o al base?

Resta aperta la domanda sul prezzo: l’iPhone 17 Air, con queste caratteristiche, sarà più economico del Pro oppure si avvicinerà alla fascia top? La scelta dei materiali, della RAM e l’attenzione al design fanno pensare a una collocazione premium, anche se la singola fotocamera e i possibili compromessi sull’autonomia potrebbero contenere i costi.

iPhone 17 Air segna una nuova direzione nel design degli smartphone Apple, puntando tutto su sottigliezza e materiali avanzati. Le prime immagini dei dummy model lo rendono già un oggetto di discussione e desiderio, ma sarà il tempo a giudicare la vera efficacia di questa scelta, soprattutto in termini di resistenza e autonomia. Nel frattempo, la curiosità cresce e il confronto con i modelli Pro si fa sempre più acceso.

Tabella riepilogativa delle specifiche principali (attese):

Modello Spessore RAM Fotocamera Materiali iPhone 17 Air 5,5 mm 12GB Singola Alluminio-Titanio iPhone 17 Pro 8,7 mm 12GB Doppia Acciaio-Titanio iPhone 17 base ? 8GB* Singola Alluminio

*Potrebbe ricevere 12GB se la catena di fornitura lo permetterà.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.