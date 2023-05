La condivisione dello schermo durante le videochiamate: la nuova frontiera di Whatsapp

Nel futuro dell’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta, Whatsapp sta introducendo nuove funzionalità che vanno oltre la semplice gestione degli username. Secondo quanto scoperto dai colleghi di WABetaInfo nella versione beta dell’app, gli sviluppatori stanno lavorando per implementare una caratteristica molto attesa: la condivisione dello schermo durante le videochiamate.

Whatsapp introduce la condivisione dello schermo durante le videochiamate

Questa innovativa funzione, già presente da tempo su altre app concorrenti come Skype, Teams e Zoom, si rivelerà estremamente utile non solo in ambito professionale, ma anche nelle situazioni domestiche e personali.

Il meccanismo di condivisione dello schermo si basa su un popup che apparirà durante una videochiamata, richiedendo il consenso dell’utente per iniziare a registrare o trasmettere ciò che viene visualizzato sullo schermo del proprio dispositivo all’interlocutore. È probabile che Whatsapp abbia l’obiettivo di estendere questa funzionalità anche alla versione desktop dell’applicazione, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti.

All’interno del popup, viene chiaramente indicato che “WhatsApp avrà accesso a tutte le informazioni visibili sullo schermo o riprodotte dal tuo dispositivo durante la registrazione o la trasmissione. Ciò include informazioni come password, dettagli di pagamento, foto, messaggi e audio che riproduci.”

Al momento, questa funzione è ancora in fase di implementazione nella versione beta di Whatsapp per Android (2.23.11.19). Non è ancora stata fornita alcuna informazione specifica sul momento in cui sarà disponibile per tutti gli utenti, ma parallelamente allo sviluppo di questa nuova caratteristica, Whatsapp sta lavorando anche per migliorare il sistema di backup delle chat e per garantire che gli utenti non dimentichino le proprie password.

In conclusione, con l’introduzione della condivisione dello schermo durante le videochiamate, Whatsapp si sta adeguando alle esigenze degli utenti moderni, offrendo funzionalità avanzate che consentono loro di interagire in modo più versatile e pratico. Questo aggiornamento promette di arricchire le esperienze su Whatsapp, permettendo agli utenti di condividere facilmente informazioni visibili sul proprio schermo durante le chiamate, sia per motivi professionali che personali.

