Meta annuncia un abbonamento per la VR

Meta, la compagnia “figlia” di Facebook, ha recentemente annunciato l’introduzione di un nuovo piano in abbonamento chiamato Meta Quest+. Questo servizio offre agli utenti la possibilità di accedere ai “migliori titoli disponibili” per i visori Quest. Con un costo di soli 8 dollari al mese o 60 dollari all’anno, Meta Quest+ promette di offrire un’esperienza di gioco VR completa e conveniente. Sebbene al momento sia disponibile solo negli Stati Uniti, c’è la speranza che il servizio si estenda anche in Europa e nel resto del mondo.

Meta Quest+ inaugura gli abbonamenti mensili per i videogiocatori

Gli abbonati a Meta Quest+ non solo avranno accesso a una vasta gamma di titoli VR, ma riceveranno anche due giochi gratuiti ogni mese. Nel mese di luglio, ad esempio, i fortunati abbonati riceveranno l’FPS Pistol Whip e l’action-adventure Pixel Ripped 1995. Ad agosto, ci si potrà divertire con Walkabout Mini Golf, un simulatore di minigolf, e l’FPS roguelike Mothergunship: Forge. La promozione del primo mese a un dollaro è un’ulteriore attrattiva per gli utenti che vogliono provare il servizio a un prezzo conveniente.

Sebbene Meta Quest+ sia la nuova entrata nel mondo degli abbonamenti VR, non è il primo servizio di questo tipo. Nel 2019, HTC ha lanciato Viveport Infinity, un abbonamento che offre centinaia di app, video e giochi VR agli iscritti. Tuttavia, Meta Quest+ si distingue per l’offerta di titoli specifici per i visori Quest, garantendo un’esperienza ottimizzata per la piattaforma Meta. Inoltre, a differenza di alcuni servizi di abbonamento in cui i giochi vengono resi disponibili solo durante il periodo di abbonamento attivo, Meta Quest+ permette agli utenti di mantenere i titoli ottenuti anche se decidono di disdire temporaneamente l’abbonamento.

Al momento, Meta Quest+ è limitato agli Stati Uniti, suscitando l’interesse di molti appassionati di VR in Europa e in altre parti del mondo. Tuttavia, non è chiaro se il rollout del servizio sarà esteso ad altre regioni nel breve termine. Gli utenti internazionali dovranno attendere notizie ufficiali riguardo all’espansione dell’abbonamento al di fuori degli Stati Uniti.

