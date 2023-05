Microsoft 365 vs Office 2021: Qual è il migliore

Microsoft 365 e Office 2021 sono due suite di produttività per ufficio prodotte da Microsoft. Pur essendo molto simili, presentano alcune differenze importanti, sia a livello di contenuti che di funzionalità. In generale, Microsoft 365 è una soluzione più completa e flessibile, mentre Office 2021 è più adatto per utenti che necessitano solo delle funzionalità base.

Cos’è Office 2021

Office 2021 è la versione più recente della suite di produttività per ufficio di Microsoft. È disponibile solo come acquisto unico, a differenza di Microsoft 365 che è un servizio in abbonamento. Office 2021 include le applicazioni più comuni della suite, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, e offre le funzionalità base necessarie per la creazione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e gestione della posta elettronica.

Inoltre, Office 2021 include alcune nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, come la possibilità di convertire il testo in forma grafica in PowerPoint, l’uso di nuove funzionalità di elaborazione dati in Excel, l’integrazione con Microsoft Teams in Outlook e la possibilità di utilizzare la funzione “Registrazione vocale” in Word.

Office 2021 è disponibile in diverse versioni, tra cui Home & Student, Home & Business e Professional, a seconda delle esigenze dell’utente. In generale, Office 2021 è una soluzione ideale per chi desidera un’alternativa a Microsoft 365, ma che non ha bisogno delle funzionalità avanzate offerte dall’abbonamento. Tuttavia, è importante notare che l’acquisto unico di Office 2021 non include gli aggiornamenti alle future versioni della suite.

Chi dovrebbe acquistare Office 2021

Office 2021 è una soluzione ideale per coloro che cercano un’alternativa alla suite di produttività di Microsoft in abbonamento, Microsoft 365. È adatto per coloro che non hanno bisogno delle funzionalità avanzate e delle applicazioni aggiuntive incluse in Microsoft 365, ma che necessitano delle funzionalità base per creare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e gestione della posta elettronica.

Office 2021 è particolarmente indicato per gli utenti che preferiscono un modello di acquisto unico, invece di un servizio in abbonamento. Questo significa che gli utenti possono acquistare la licenza una sola volta e utilizzare le applicazioni senza dover rinnovare l’abbonamento. Inoltre, Office 2021 non richiede una connessione a Internet per l’utilizzo delle applicazioni, il che lo rende una buona opzione per chi ha una connessione lenta o limitata.

Le diverse versioni di Office 2021, come Home & Student, Home & Business e Professional, offrono un’ampia gamma di funzionalità a seconda delle esigenze dell’utente. Ad esempio, la versione Home & Student è ideale per gli studenti che necessitano delle funzionalità base per creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni, mentre la versione Home & Business è adatta per i lavoratori autonomi o le piccole imprese che necessitano anche di funzionalità per la gestione della posta elettronica e del calendario.

Quanto costa Office 2021

Il prezzo di Office 2021 dipende dalla versione scelta e dal rivenditore presso cui viene acquistato. Microsoft offre diverse opzioni di acquisto per Office 2021, tra cui:

Office Home & Student 2021: questa versione include Word, Excel e PowerPoint e ha un prezzo di listino di $149,99 negli Stati Uniti.

questa versione include Word, Excel e PowerPoint e ha un prezzo di listino di $149,99 negli Stati Uniti. Office Home & Business 2021: questa versione include le stesse applicazioni di Office Home & Student 2021, ma aggiunge anche Outlook per la gestione della posta elettronica e del calendario. Ha un prezzo di listino di $249,99 negli Stati Uniti.

questa versione include le stesse applicazioni di Office Home & Student 2021, ma aggiunge anche Outlook per la gestione della posta elettronica e del calendario. Ha un prezzo di listino di $249,99 negli Stati Uniti. Office Professional 2021: questa versione include tutte le applicazioni di Office Home & Business 2021, più Access per la gestione di database e Publisher per la creazione di pubblicazioni. Ha un prezzo di listino di $439,99 negli Stati Uniti.

Tuttavia, il prezzo effettivo di Office 2021 può variare in base a diversi fattori, come le promozioni in corso, le offerte dei rivenditori e le differenze di prezzo tra i diversi paesi. Inoltre, è importante notare che l’acquisto unico di Office 2021 non include gli aggiornamenti alle future versioni della suite.

Cos’è Microsoft 365

Microsoft 365 è una suite di produttività per ufficio di Microsoft, che offre una vasta gamma di applicazioni e servizi basati sul cloud. A differenza di Office 2021, che è disponibile solo come acquisto unico, Microsoft 365 è un servizio in abbonamento che offre accesso alle applicazioni desktop di Office, alle applicazioni web di Office, allo spazio di archiviazione online OneDrive e ad altre funzionalità e servizi di Microsoft.

Le applicazioni desktop di Office inclusi in Microsoft 365 includono Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher. Le applicazioni web di Office includono versioni online di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, che possono essere utilizzate da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Inoltre, Microsoft 365 offre anche una gamma di servizi e funzionalità aggiuntive, come Microsoft Teams per la comunicazione e la collaborazione, SharePoint per la gestione dei contenuti e Planner per la gestione dei progetti.

Microsoft 365 offre anche una vasta gamma di funzionalità di sicurezza, come la protezione avanzata contro virus e malware, il controllo dell’accesso ai dati e la gestione dei dispositivi mobili. Inoltre, gli abbonati a Microsoft 365 ricevono regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti delle applicazioni, nonché supporto tecnico dedicato.

Il prezzo di Microsoft 365 varia a seconda del piano sottoscritto e delle opzioni di pagamento scelte. Ci sono diverse opzioni di piano tra cui scegliere, come Home, Personal, Business Standard, Business Premium e molti altri. In generale, il prezzo di Microsoft 365 è più alto di quello di Office 2021, a causa delle funzionalità aggiuntive e del supporto continuo offerti. Tuttavia, per chi necessita delle funzionalità avanzate e dei servizi offerti da Microsoft 365, l’abbonamento può rappresentare un investimento conveniente.

Chi dovrebbe acquistare Microsoft 365

Microsoft 365 è una soluzione ideale per coloro che cercano una suite di produttività per ufficio completa e flessibile, con accesso a molte applicazioni aggiuntive e servizi basati sul cloud. È adatto per coloro che necessitano delle funzionalità avanzate offerte dalle applicazioni di Office, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher, ma anche per coloro che necessitano di servizi aggiuntivi come Microsoft Teams, SharePoint e OneDrive.

Inoltre, Microsoft 365 offre una vasta gamma di funzionalità di sicurezza, come la protezione avanzata contro virus e malware, il controllo dell’accesso ai dati e la gestione dei dispositivi mobili. Gli abbonati a Microsoft 365 ricevono inoltre regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti delle applicazioni, nonché supporto tecnico dedicato.

Microsoft 365 è particolarmente indicato per le aziende di qualsiasi dimensione, dalle piccole imprese alle grandi aziende, che necessitano di un’ampia gamma di strumenti di produttività e collaborazione. Inoltre, Microsoft 365 è ideale anche per i professionisti, come gli insegnanti e gli studenti, che necessitano di utilizzare le applicazioni di Office per scopi educativi.

Il prezzo di Microsoft 365 varia a seconda del piano sottoscritto e delle opzioni di pagamento scelte. In generale, il prezzo di Microsoft 365 è più alto di quello di Office 2021, a causa delle funzionalità aggiuntive e del supporto continuo offerti. Tuttavia, per chi necessita delle funzionalità avanzate e dei servizi offerti da Microsoft 365, l’abbonamento può rappresentare un investimento conveniente.

Quanto costa Microsoft 365

Il prezzo di Microsoft 365 varia a seconda del piano sottoscritto e delle opzioni di pagamento scelte. Microsoft offre diverse opzioni di piano per Microsoft 365, tra cui:

Microsoft 365 Personal: questo piano è destinato a un singolo utente e include le applicazioni desktop di Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher), le applicazioni web di Office, 1 TB di spazio di archiviazione OneDrive e altre funzionalità. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Personal è di $69,99 all’anno negli Stati Uniti.

questo piano è destinato a un singolo utente e include le applicazioni desktop di Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher), le applicazioni web di Office, 1 TB di spazio di archiviazione OneDrive e altre funzionalità. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Personal è di $69,99 all’anno negli Stati Uniti. Microsoft 365 Family: questo piano è destinato a un massimo di sei utenti e include le stesse applicazioni e servizi di Microsoft 365 Personal. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Family è di $99,99 all’anno negli Stati Uniti.

questo piano è destinato a un massimo di sei utenti e include le stesse applicazioni e servizi di Microsoft 365 Personal. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Family è di $99,99 all’anno negli Stati Uniti. Microsoft 365 Business Basic: questo piano è destinato alle piccole imprese e include le applicazioni web di Office, il servizio di posta elettronica e calendario Exchange, Microsoft Teams e altre funzionalità di collaborazione. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Business Basic è di $5,00 al mese per utente negli Stati Uniti.

questo piano è destinato alle piccole imprese e include le applicazioni web di Office, il servizio di posta elettronica e calendario Exchange, Microsoft Teams e altre funzionalità di collaborazione. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Business Basic è di $5,00 al mese per utente negli Stati Uniti. Microsoft 365 Business Standard: questo piano è destinato alle piccole imprese e include le stesse funzionalità di Microsoft 365 Business Basic, ma aggiunge anche le applicazioni desktop di Office e altre funzionalità. Il prezzo di listino per Microsoft 365 Business Standard è di $12,50 al mese per utente negli Stati Uniti.

È importante notare che i prezzi di Microsoft 365 possono variare a seconda del paese e delle promozioni in corso. Inoltre, Microsoft offre anche piani personalizzati per le grandi imprese con esigenze specifiche.

