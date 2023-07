Nuovi attacchi su Instagram: Difenditi attivando questa protezione

Purtroppo Meta ha preso seriamente in considerazione il problema: troppi gli hacker che cercano di rubare account per poi utilizzarli per scopi impropri. Aumentano negli ultimi mesi le segnalazioni, ma la stessa azienda mette in guardia tutti gli utenti di attivare la sicurezza sull’accesso in modo da rendere più difficili le aggressioni.

A cosa serve rubare un account?

A cosa serve rubare un account? Beh, è una risposta che ci siamo fatti tutti, ma dare una risposta precisa può essere difficile. In realtà, nella maggior parte dei casi, si può trattare semplicemente di attacchi per creare disagi a Meta, quindi operazioni che hanno scopi molto più ampi e che non si fermano al singolo utente.

In altri casi, potrebbe servire per accedere a dati da rivendere successivamente, ma anche in questo caso è difficile capire come operano questi bot ogni volta che sperano di riuscire ad accedere a un account. I modi per creare l’esca sono tanti, nella maggior parte dei casi sono dei messaggi falsi di aiuto con i quali si cerca di far cliccare l’utente su un link, al fine di rubargli le credenziali. Ad oggi, è davvero difficile individuare tutti gli escamotage utilizzati per rubare un account.

Come salvarsi in caso di truffa: basta attivare l’autenticazione a due fattori, il consiglio diretto di Meta

In generale, per salvarsi, vale la regola di non cliccare mai su link sconosciuti e di non rispondere a richieste di aiuto da parte di persone che non si conoscono. Nel 99% dei casi, saranno account fake. Ma a parte queste regole generali, è proprio Meta a ricordare agli utenti di attivare l’autenticazione a due fattori. Solo attraverso questo livello di sicurezza ci si può considerare protetti dagli hacker.

Il procedimento da seguire è estremamente semplice: toccando l’immagine del profilo in basso a destra, poi sul menu a tre linee in alto a destra e seguendo il percorso Impostazioni > Sicurezza > Autenticazione a due fattori, si arriva alla schermata iniziale dedicata all’attivazione della cosiddetta 2FA (Two Factor Authentication).

L’autenticazione a due fattori: per accedere a Instagram ci saranno due modi

A questo punto, si potrà scegliere se ricevere i codici di accesso all’app attraverso SMS oppure attraverso terze parti come ad esempio Google Authenticator. In generale, il codice attraverso SMS è considerato più sicuro poiché arriva direttamente sul numero di telefono, quindi sulla SIM presente solo nel nostro dispositivo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!