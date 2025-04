Awesome Intelligence - Borsainside.com

Samsung continua a puntare forte sull’Intelligenza Artificiale come vero motore dell’innovazione nei suoi smartphone. Dopo aver promesso upgrade significativi e non semplici migliorie marginali, l’azienda sudcoreana mantiene la parola e sorprende ancora una volta: nasce “Awesome Intelligence”, una nuova suite di funzionalità AI pensata per la fascia media. E la prima serie a riceverla sarà proprio la Galaxy A.

Awesome Intelligence: l’AI alla portata di tutti

Con questa nuova mossa, Samsung dimostra di voler democratizzare l’accesso all’AI, portando funzionalità intelligenti non solo nei modelli top di gamma come il futuro Galaxy S25, ma anche nei dispositivi più accessibili. La nuova suite “Awesome Intelligence” sarà disponibile inizialmente su Galaxy A56, A35 e A26, segnando un importante salto di qualità per questi smartphone.

Funzionalità AI per migliorare l’esperienza utente

Sebbene si tratti di una versione ridotta rispetto all’arsenale AI dei modelli premium, le novità sono tutt’altro che trascurabili. Tra le funzioni più attese spiccano il nuovo Circle to Search, che consente ricerche più rapide e intelligenti, e strumenti di editing come Edit Suggestion e Object Eraser, perfetti per modificare le foto con facilità. Non manca la funzione Read Aloud, per ascoltare i contenuti testuali, e il miglioramento del montaggio video tramite Auto Trim, che taglia automaticamente le clip per ottenere un risultato più professionale con un solo tocco.

Un cambio di rotta strategico

Portare tecnologie AI su modelli economici è una scelta strategica che potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Samsung nel mercato. In questo modo, l’azienda rende l’esperienza d’uso più evoluta accessibile a una fetta di utenti molto più ampia, e risponde alla concorrenza con un’offerta davvero competitiva.

Al momento non è chiaro se anche i modelli precedenti della serie Galaxy A riceveranno l’aggiornamento, ma la direzione è ormai evidente: Samsung vuole rendere l’AI un elemento chiave di tutta la sua gamma, non solo dei dispositivi più costosi. L’introduzione di “Awesome Intelligence” è solo l’inizio di un processo che potrebbe trasformare radicalmente l’ecosistema Galaxy nei prossimi mesi.

