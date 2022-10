Software gestione aziendale: cos’è e perché usarlo

Con il passare del tempo lo sviluppo della tecnologia ha inciso in tantissimi settori, compreso quello della gestione aziendale. Oggigiorno i classici strumenti che venivano utilizzati fino a qualche anno fa per effettuare calcoli e statistiche, come ad esempio la carta, le penne e le calcolatrici, sono un lontano ricordo. Tantissime aziende, infatti, da anni ormai stanno puntando sui cosiddetti programmi di gestione aziendale. In sintesi, un programma gestionale, o software gestione aziendale, permette di automatizzare i processi aziendali. Ne esistono di diversi tipi: quello per la contabilità, il software per gestire la produzione o il magazzino, per sincronizzare e gestire un e-commerce, ecc.

Che cosa è un gestionale?

Come accennato, un programma gestione aziendale è un applicativo che permette di gestire in maniera automatizzata alcune funzioni dell’azienda. Inoltre, raccolgono i dati e li analizzano, in modo da renderli facilmente accessibili a chi lavora nell’azienda. Un programma per la gestione aziendale può comprendere una sola funzione aziendale, oppure può essere integrato e supportare diversi dipartimenti dell’azienda. In ogni caso, si tratta di uno strumento utile sia a livello operativo che strategico.

Come scegliere un software per la gestione aziendale?

I software gestionali potrebbero sembrare tutti uguali, ma non è così. La prima cosa da fare, è considerare le esigenze del proprio business e come soddisfarle, ovvero determinare quali sono le funzioni aziendali da gestire e monitorare. Aziende che operano in settori diversi e con dimensioni differenti hanno anche diverse necessità. Bisogna, ancora, considerare chi utilizzerà il software, se si tratta di una sola persona oppure un team. In quest’ultimo caso, è preferibile scegliere un gestionale capace di funzionare in maniera connessa ed accessibile da qualsiasi dispositivo. Ancora, è consigliabile orientarsi su software modulabili, cioè configurabili secondo le esigenze aggiungendo gli elementi necessari, ma con la possibilità di ampliare le funzioni in futuro. Altri dettagli da valutare riguardano il costo della licenza e la durata: alcuni software vanno acquistati solo una volta mentre altri necessitano un pagamento annuale oppure per ciascuna utenza. Ovviamente è fondamentale, per una scelta accurata, considerare i servizi di assistenza forniti dalla compagnia che vende il software, che potrebbero essere anche a pagamento.

Perché scegliere un software per la gestione aziendale?

Sono tanti i motivi che possono spingere le organizzazioni private a utilizzare un software per la gestione aziendale, in primis per ottenere una maggiore efficienza. Grazie a questi software, infatti, è possibile ottenere una maggiore velocità, precisione e sicurezza in tantissime operazioni che, senza di essi, dovrebbero essere eseguite manualmente. Ma non finisce qui, con un buon software per la gestione aziendale è possibile anche effettuare un’analisi costante dei dati in possesso, l’incrocio dei dati, reporting etc. Grazie a tutto ciò è possibile modulare la propria strategia aziendale a seconda degli indicatori rilevati per il proprio business. Infine, occorre considerare anche l’utilizzabilità da remoto di questi particolari programmi di gestione aziendale. Grazie a essi, infatti, è possibile sfruttare i vantaggi che offre il sistema di cloud online, il quale permette di conservare i dati in server condivisi a cui è possibile accedere anche direttamente da casa.