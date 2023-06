Telegram: Come usare lo spoiler

La funzione spoiler di Telegram offre agli utenti la possibilità di nascondere testo, foto e video in modo criptato, consentendo agli altri partecipanti di decidere se desiderano visualizzarli o meno. Questa funzionalità è particolarmente utile nelle chat di gruppo e nei canali popolati, in cui gli appassionati di serie TV, film e anime temono di incappare in spoiler indesiderati.

Guida allo Spoiler su Telegram

Per utilizzare la funzione spoiler su Telegram, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Dopo aver aperto l’app sul proprio smartphone, accedere alla chat e iniziare a digitare il messaggio normalmente. Prima di inviarlo, selezionare una parte del testo che si desidera criptare. Compariranno delle opzioni in una piccola casella di pulsanti bianchi, tra cui quella per lo spoiler.

Nel caso in cui non si trovi l’opzione spoiler tra i pulsanti, è necessario fare clic sul pulsante con i pallini verticali per aprire un elenco di funzioni aggiuntive, tra cui quella per lo spoiler. Una volta selezionata l’opzione spoiler, la parte di testo evidenziata diventerà illeggibile, mostrando solo una serie di puntini casuali. Quando si invia il messaggio, anche gli altri partecipanti della chat vedranno il testo criptato.

Per leggere un messaggio spoiler, gli utenti devono toccare il messaggio e quindi intraprendere un’azione intenzionale. Da quel momento in poi, tutte le parole del messaggio saranno visualizzate in modo chiaro, ma solo per l’utente che ha toccato il messaggio. Gli altri partecipanti rimarranno al sicuro finché non toccheranno il messaggio a loro volta.

Una delle caratteristiche interessanti della funzione spoiler su Telegram è che è possibile criptare solo parti specifiche del testo. Ciò consente di contestualizzare il motivo del messaggio nascosto, in modo che gli altri utenti possano decidere se desiderano leggerlo o meno. Ad esempio, è possibile scrivere in chiaro “Spoiler su Breaking Bad EP.1” e poi criptare solo le informazioni effettive che costituiscono le rivelazioni.

La funzione spoiler di Telegram non si applica solo al testo, ma può anche essere utilizzata per nascondere foto e video. Per inviare foto e video in modo criptato, è necessario caricarli nel messaggio, quindi selezionare l’opzione spoiler. In questo modo, le immagini o i video selezionati saranno visualizzati in modo illeggibile già nell’anteprima. Gli utenti dovranno toccarli per poterli visualizzare in modo chiaro.

La combinazione della funzione spoiler per il testo e per le immagini/video è estremamente utile, specialmente nei canali in cui si discute di nuovi film e serie TV, soprattutto quelli appena usciti. Inserire spoiler criptati è un segno di rispetto verso gli altri partecipanti. Inoltre, questa funzionalità può essere utile anche per contenuti sensibili, come notizie con immagini forti, che potrebbero non interessare a tutti gli utenti.

La possibilità di nascondere spoiler su Telegram offre una soluzione efficace per coloro che desiderano condividere contenuti senza rovinare l’esperienza degli altri. Grazie a questa funzione, gli appassionati possono partecipare alle discussioni senza il timore di imbattersi in informazioni indesiderate.

