The Sandbox: Guadagnare criptovalute giocando

In questi ultimi anni abbiamo assistito alla nascita del Metaverso, un mondo virtuale non solo dove sfoggiare il proprio avatar e conoscere utenti da tutto il mondo, ma anche intascare qualcosa dalle proprie attività. Molti Metaversi ci sono in rete ma quello più diffuso è senza ombra di dubbio The Sandbox, il quale permette non solo di giocare divertendosi ma anche di guadagnare criptovalute da investire o intascare.

Come guadagnare criptovalute con The Sandbox

Come anticipato The Sandbox è un’esperienza che vi porterà in un mondo virtuale suddiviso in land, presso le quali conoscere nuovi utenti, svolgere missioni di ogni sorta e intascare biglietti ed una valuta nota con il nome di Ethos Points, oltre i Sand, questi ultimi convertibili in Euro. Dopo essersi registrati GRATIS alla piattaforma e creato il vostro avatar con ciò di gratuito è messo a disposizione, vi basterà scaricare e installare il client su PC o Mac ed effettuare l’accesso con l’account per iniziare a giocare.

Dal sito potete scegliere la land nella quale entrare o farlo tramite lo stesso Hub. Ogni land ha diverse attività a disposizione, dal dialogare con i personaggi a sconfiggere nemici, recuperare collezionabili e correre nelle sfide parkour. Completando le sfide proposte ricevete biglietti ed ethos points. Come accade in ogni gioco avrete a disposizione un Pass Stagionale di 5 livelli, quelli GRATIS permettono di intascare biglietti ad ogni nuovo livello, quelli a pagamento invece anche i SAND. Acquistare il Pass di The Sandbox ha un certo costo ma per vostra fortuna può essere vinto attraverso i Giveaway, sia di The Sandbox che dei proprietari delle varie land.

In The Sandbox per guadagnare Sand da convertire in Euro dovrete ottenere più biglietti ed ethos points possibili, oltre a completare il maggior numero di land e registrare il punteggio migliore nelle missioni, per poter scalare la classifica, il tutto entro il termine della Stagione. Quest’oggi si conclude la Stagione 3, dunque dovrete attendere la nuova per partire. Qualora veniate selezionati in uno dei tanti Giveaway, avrete modo di intascare Sand ad ogni livello, per un massimo di 5 livelli. Naturalmente la valuta in questione può essere ottenuta anche in altri modi, come ad esempio scalando la classifica, creando esperienze, ma in questo caso va acquistata una land e non è economica, oppure creando e vendendo oggetti, ma in questo caso invece dovete essere selezionati dal team dopo aver proposto i vostri lavori.

Attualmente dunque l’unico modo per guadagnare Sand GRATIS è di giocare, completando missioni, e partecipando ai Giveaway. Ovviamente non è certo che riceviate il Pass, dunque non vi resta che giocare fino a quando non lo otterrete. Tramite i loro software GRATIS potete dedicarvi alla creazione di land e di oggetti da vendere. In ogni land ci sono missioni da completare, le quali variano in numero e attività, accertatevi di farle tutte, sia dalla land stessa che dalla mappa potrete sapere quando avete finito una land al 100% e quindi potete passare alla successiva. Alcune sono singole altre multiplayer, in quest’ultimo caso potete giocare con gli amici, nonostante purtroppo allo stato attuale non vi è la possibilità di aggiungere amici ad una lista e invitarli, tuttavia potete sempre usare la chat della land o generale per comunicare. Se siete interessati a provarlo non vi resta che attendere l’inizio della nuova Stagione.

Come riscattare i SANDS e convertirli in euro per intascarli

Se avete vinto l’Alpha Pass della Stagione 3 tramite uno dei tanti GIVEAWAY o siete stati estratti dagli autori della piattaforma al termine della Stagione, vi starete sicuramente chiedendo come riscattare i SANDS e trasformarli in euro per intascarli?

Prima di tutto dovete riscattare PASS e SANDS, questi ultimi variano in base a quanto avete giocato ma non superano i 500. Per poter riscattare pass e sands dovrete pagare una piccola commissione, vale a dire le spese per il trasferimento degli NFT nel vostro account. Vi sconsigliamo di farlo dal sito perchè potreste arrivare a pagare quasi 10 euro di tasse, optate per sito come Coinbase, il quale una volta che avete creato l’account e cofnermata la vostra identità, potete acquistare criptovalute usando la carta di credito, quindi assicuratevi di comprare due differenti valute, una vi servirà per il Pass l’altra per i Sands.

Le valute da comprare sono i MATIC e gli Ethereum, vi consigliamo di comprare almeno 5€ di ciascuna, quindi al momento dell’acquisto dovete indicare tra le varie cose anche l’indirizzo del portafoglio dove spedire le valute, il quale sarà quello del vostro account di The Sandbox, quindi recatevi sul sito del metaverso, andate nel profilo e lo troverete li, pronto per essere copiato, in alto a destra. Ora che avete le valute potete riscattare le ricompense, in alternativa potete anche trasferire MATIC ed Ethereum nel vostro portafoglio virtuale, il quale ovviamente varia in base a quello che avete scelto al momento della registrazione su The Sandbox, ed usarlo per pagare le tasse per ottenere le ricompense.

Una volta riscattato il pass con i sands, giustamente dovete renderli euro, per fare questo dovete trasferire i sands su Binance, quindi prima di tutto registratevi sul suddetto sito e confermate la vostra identità, dopo di che usate il vostro portafoglio per depositare sands provenienti da The Sandbox, quindi andate sul sito del portafoglio e assicuratevi di trasferire i sands usando l’indirizzo corretto, pagando ovviamente le tasse.

Una volta che avrete i fondi sul portafoglio dovrete trasferirli su Binance, dove potete decidere se investirli, attendere che fruttino o convertirli in euro per prelevarli. Il discorso è sempre lo stesso, dal portafoglio vanno trasferiti sul sito in questione usando l’indirizzo fornito. La procedura impiega in genere pochi minuti, una volta che li avrete su Binance non dovrete far altro che cliccare su Wallet > Deposito e cliccare su Vendi accanto ai Sands, li poi indicare quanti Sands vendere per ricevere Euro. Tenete a mente però che il valore del Sand aumenta e diminuisce con l’andamento del mercato. Binance vi offre la possibilità di avere una carta di debito virtuale a disposizione fin da subito ed una carta di debito fisica da ricevere gratis a casa.

Cosa fare a Stagione finita?

Vi starete chiedendo, ora che è finita la Stagione 3, e dato che per una nuova Stagione bisogna attendere molti mesi, cosa è possibile fare nel frattempo? Siete fortunati, perchè The Sandbox non prende ferie, nel corso del periodo che va tra una stagione e l’altra, vengono proposti eventi e rilasciate nuove land, le quali oltre a permettervi di divertirvi, consentono di vincere premi come NFT e Sands. Naturalmente come per l’Alpha Pass, anche in questo caso si tratta di fortuna, il che significa che partecipare è GRATIS, vincere non è sempre scontato, ma se siete fortunati potrete intascare qualche Sand o NFT da equipaggiare oppure rivendere. Assicuratevi di visitare spesso il sito ufficiale e andare su Events per vedere se ci sono eventi attivi, oltre che su Play per verificare la presenza di nuove Land.

Come capire se un evento è stato completato con successo? Ogni evento ha delle richieste specifiche da completare, assicuratevi di rispettare tutti i punti, apparirà la scritta Completed sotto ogni richiesta, una volta completata, inoltre se gli eventi vi richiederanno di fare tutti gli incarichi, vedrete in alto una barra di progresso con il numero di missioni da completare, se volete avere una possibilità di essere estratti, accertatevi di farle tutte. A volte può capitare che alcune non vengano conteggiate, in questo caso uscite dalla Land, rientrate e ricompletatele tutte.

