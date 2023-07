Threads di Meta: il nuovo bersaglio degli spammer

Nel mondo dei social media, la lotta contro lo spam e i bot dannosi è diventata una priorità per molte piattaforme. L’accesso limitato di Elon Musk a Twitter e la sua giustificazione sulla necessità di combattere lo spam ha suscitato pesanti critiche. Tuttavia, la scoperta che Threads di Meta, il nuovo social network di Meta, soffre degli stessi problemi conferma la validità di tale decisione.

Threads di Meta sotto attacco: Gli spammer prendono di mira il nuovo social network

Adam Mosseri, capo di Instagram e responsabile di Threads, ha ammesso che gli attacchi di spam su Threads sono aumentati e ha avvisato gli utenti che la piattaforma dovrà adottare misure più severe per contrastare questo problema. Mosseri ha sottolineato che questi nuovi limiti di velocità potrebbero involontariamente colpire anche gli utenti legittimi, creando falsi positivi. Ha invitato gli utenti a segnalare eventuali inconvenienti causati da tali restrizioni.

Gli utenti stessi di Threads hanno espresso la loro frustrazione per l’aumento degli spammer e dei bot. Alcuni hanno dichiarato di dover dedicare troppo tempo a bloccare account che diffondono siti di scommesse e criptovalute. Questi commenti confermano che, nonostante Threads sia disponibile da poco più di una settimana, la piattaforma è già sotto attacco da parte di individui senza scrupoli che cercano di trarre in inganno gli utenti meno esperti.

La situazione solleva interrogativi sulle differenze tra Threads e Twitter, argomento che abbiamo già approfondito in un precedente articolo. Tuttavia, è importante notare che, al momento, l’accesso a Threads dall’Italia è impossibile poiché il social network non è stato ancora lanciato nel nostro paese. Inoltre, Meta ha bloccato tutti i tentativi di accedere attraverso APK o VPN.

Questa recente rivelazione conferma la necessità di combattere lo spam e i bot dannosi su tutte le piattaforme di social media. Nonostante le critiche rivolte a Elon Musk per la sua decisione di limitare l’accesso a Twitter, sembra che la preoccupazione per la qualità dell’esperienza utente e la protezione dagli abusi siano condivise da altre piattaforme come Meta. È importante che le società continui a lavorare per trovare soluzioni efficaci per contrastare lo spam e proteggere gli utenti da attacchi dannosi.

