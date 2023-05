WhatsApp: Arrivano i sondaggi a risposta singola

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità: i sondaggi a risposta singola. Questa novità rappresenta un’ulteriore aggiunta alle numerose opzioni già presenti nell’app, che permettono di inviare messaggi, chiamare, condividere file e molto altro ancora.

Sondaggi a risposta singola su WhatsApp

Ma di cosa si tratta esattamente? I sondaggi a risposta singola consentono di creare delle semplici domande a cui gli utenti possono rispondere scegliendo una delle opzioni proposte. L’utilizzo di questa funzione è estremamente semplice: una volta aperta una chat, basta cliccare sull’icona a forma di sondaggio e digitare la domanda e le risposte possibili. Una volta inviato, gli utenti della chat potranno votare scegliendo l’opzione che preferiscono.

Questa funzionalità può essere utile in molte situazioni: ad esempio, può essere utilizzata per organizzare un evento e chiedere ai partecipanti quale data preferiscono, oppure per scegliere il ristorante in cui mangiare durante una serata con gli amici. Ma non solo: i sondaggi a risposta singola possono essere impiegati anche per scopi più seri, come ad esempio per raccogliere opinioni su una decisione importante da prendere in ambito lavorativo.

Didascalie nei video su WhatsApp

Oltre ai sondaggi, WhatsApp ha introdotto anche un’altra novità: le didascalie sui video. Ora, quando si invia un video, è possibile aggiungere una breve descrizione o un commento sotto il filmato, in modo da renderlo più chiaro e comprensibile per gli altri utenti della chat. Questa opzione può essere particolarmente utile quando si condividono video divertenti o interessanti, ma anche per fini didattici o informativi.

In sintesi, queste due nuove funzionalità di WhatsApp rappresentano un’ulteriore arricchimento dell’app, che continua a evolversi e ad adattarsi alle esigenze degli utenti. I sondaggi a risposta singola e le didascalie sui video sono due strumenti semplici ma efficaci, che possono rendere ancora più facile e divertente la comunicazione tra amici, colleghi e parenti.

