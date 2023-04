WhatsApp Business: Come funziona il carrello

WhatsApp Business è diventata una delle principali piattaforme di messaggistica per le aziende per comunicare con i propri clienti. Una delle sue ultime funzionalità è l’aggiunta del carrello, che consente agli utenti di fare acquisti direttamente dalla chat.

In sostanza, il carrello di WhatsApp Business funziona come qualsiasi altro carrello di e-commerce, ma integrato direttamente nella chat. Quando un cliente seleziona un prodotto e lo aggiunge al carrello, può continuare a navigare nella chat e selezionare altri prodotti. Quando è pronto per il pagamento, può semplicemente fare clic sul carrello e completare l’acquisto.

Come funziona il carrello di WhatsApp Business

Aggiunta di prodotti al carrello: l’azienda può inviare ai clienti foto e descrizioni dei prodotti. Se il cliente è interessato, può selezionare il prodotto e aggiungerlo al carrello. Gestione del carrello: una volta che il prodotto è nel carrello, il cliente può visualizzare il prezzo totale e modificare la quantità dei prodotti selezionati. Checkout: una volta che il cliente ha selezionato tutti i prodotti, può andare al carrello e selezionare la modalità di pagamento. L’azienda può quindi inviare al cliente un link di pagamento sicuro, in modo che possa completare l’acquisto.

Il carrello di WhatsApp Business offre un’esperienza di acquisto facile e diretta per i clienti e consente alle aziende di gestire l’intero processo di vendita direttamente dalla chat. Inoltre, con la funzione di messaggistica integrata, le aziende possono fornire supporto immediato e risposte alle domande dei clienti.

Se sei un’azienda che desidera utilizzare il carrello di WhatsApp Business, assicurati di aver configurato correttamente l’account di WhatsApp Business e di aver attivato la funzione carrello. Inoltre, ricorda che il carrello è solo una delle molte funzionalità di WhatsApp Business, quindi esplora tutte le opzioni per sfruttare appieno la piattaforma.

Cosa non puoi fare con WhatsApp Business?

WhatsApp Business offre molte funzionalità utili per le imprese, tuttavia ci sono alcune cose che non è possibile fare con questa applicazione:

Non è possibile inviare messaggi a contatti non autorizzati: come per WhatsApp normale, per inviare un messaggio a un contatto, è necessario che questo abbia salvato il numero di telefono dell’azienda nella propria rubrica. Non è possibile utilizzare un numero di telefono fisso: al momento, WhatsApp Business richiede l’utilizzo di un numero di telefono mobile per la registrazione. Non è possibile utilizzare un numero fisso. Non è possibile effettuare chiamate vocali o video: WhatsApp Business è pensato principalmente per la messaggistica testuale e non supporta la funzionalità di chiamate vocali o video. Non è possibile inviare messaggi di massa: WhatsApp Business consente alle imprese di inviare messaggi automatizzati, tuttavia questi devono essere personalizzati e inviati a ciascun contatto in modo individuale. Non è possibile utilizzare WhatsApp Business su più dispositivi: al momento, WhatsApp Business è progettato per essere utilizzato su un solo dispositivo alla volta. Non è possibile sincronizzarlo su più dispositivi.

In generale, WhatsApp Business offre molte funzionalità utili per le imprese, ma ci sono alcune limitazioni che gli utenti devono tenere a mente. È importante anche rispettare le regole e le normative di WhatsApp per l’utilizzo dell’applicazione per fini commerciali.

Cosa cambia tra WhatsApp Business e WhatsApp normale?

WhatsApp Business è una versione appositamente sviluppata di WhatsApp per le imprese. Rispetto a WhatsApp normale, WhatsApp Business offre una serie di funzionalità aggiuntive per le attività commerciali, come ad esempio:

Profilo aziendale: con WhatsApp Business, le imprese possono creare un profilo aziendale che include informazioni come l’indirizzo, l’orario di apertura, il sito web e la descrizione dell’attività. Messaggi di benvenuto: è possibile inviare un messaggio di benvenuto personalizzato ai nuovi clienti che si aggiungono alla lista dei contatti. Messaggi di assenza: le imprese possono impostare un messaggio di assenza per informare i clienti quando non sono disponibili. Etichette: WhatsApp Business permette di categorizzare i messaggi in modo da organizzare e tracciare le conversazioni. Messaggi automatizzati: le imprese possono utilizzare messaggi predefiniti e automatizzati per rispondere alle domande frequenti o per inviare promozioni ai clienti. Statistiche di utilizzo: WhatsApp Business offre statistiche e analisi sulle attività di messaggistica, come il numero di messaggi inviati, ricevuti e letti.

Inoltre, WhatsApp Business offre una maggiore sicurezza per le conversazioni commerciali, in quanto le conversazioni tra le imprese e i clienti sono crittografate e protette.

In generale, WhatsApp Business è progettato per aiutare le imprese a gestire le conversazioni con i clienti in modo più efficace e professionale, offrendo una serie di funzionalità aggiuntive rispetto a WhatsApp normale.



Come acquistare su WhatsApp Business?

Acquistare su WhatsApp Business è molto semplice. Tuttavia, dipende dalle modalità di acquisto offerte dallo specifico account WhatsApp Business con cui si sta interagendo.

Alcuni account WhatsApp Business offrono la possibilità di acquistare direttamente tramite il carrello, come se si stesse facendo shopping online su un sito web. In questo caso, basta selezionare il prodotto desiderato, aggiungerlo al carrello e completare la transazione seguendo le istruzioni fornite dal venditore.

In altri casi, invece, l’acquisto potrebbe richiedere una conversazione con il venditore, che potrebbe inviare un link per completare l’acquisto su un sito web esterno. In alternativa, potrebbe essere richiesto di effettuare un bonifico bancario o un pagamento su una piattaforma di pagamento online.

In ogni caso, è importante prestare attenzione alle informazioni fornite dal venditore e assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie prima di effettuare l’acquisto. Inoltre, è importante tenere presente che WhatsApp Business non è una piattaforma di pagamento e non elabora direttamente le transazioni finanziarie, ma viene utilizzato solo come canale di comunicazione tra venditore e cliente.

Quali sono i vantaggi di WhatsApp Business?

WhatsApp Business offre diversi vantaggi per le imprese, tra cui:

Comunicazione più efficiente: WhatsApp Business consente di inviare messaggi istantanei, rispondere alle domande dei clienti e risolvere i problemi in tempo reale. Ciò significa che le imprese possono offrire un servizio clienti più rapido ed efficiente. Accesso a statistiche: WhatsApp Business offre strumenti analitici per monitorare le interazioni con i clienti, come il numero di messaggi inviati e ricevuti, il tasso di risposta e la durata media delle conversazioni. Queste informazioni aiutano le imprese a capire meglio le esigenze dei clienti e a migliorare il loro servizio. Etichette per organizzare le conversazioni: WhatsApp Business consente di etichettare le conversazioni per organizzarle in base alle priorità, ad esempio in base alla fase del ciclo di vendita in cui si trovano i clienti. Ciò semplifica la gestione delle conversazioni e consente alle imprese di concentrarsi sui clienti più importanti. Profilo aziendale: WhatsApp Business consente alle imprese di creare un profilo aziendale per presentare le informazioni sulla loro attività, come l’indirizzo, i contatti e l’orario di apertura. Ciò rende più facile per i clienti trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Automatizzazione dei messaggi: WhatsApp Business consente alle imprese di automatizzare alcuni messaggi, come i messaggi di benvenuto o di risposta automatica quando l’azienda è chiusa. Ciò consente alle imprese di fornire risposte rapide ai clienti anche al di fuori dell’orario di lavoro.

In generale, WhatsApp Business è un’opzione interessante per le imprese che desiderano migliorare la loro comunicazione con i clienti e offrire un servizio clienti più efficiente.

