WhatsApp per iOS si aggiorna: il supporto multi-dispositivo sbarca ufficialmente in Italia

WhatsApp per iPhone si rinnova in Italia: arriva finalmente il tanto atteso supporto multi-dispositivo. Con l’ultima versione dell’app disponibile sull’App Store di iOS, gli utenti italiani possono finalmente sperimentare la comodità di utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente.

Una grande novità arriva su WhatsApp per iPhone

L’aggiornamento, appena rilasciato, introduce una serie di nuove funzionalità che renderanno l’esperienza di utilizzo ancora più completa e versatile. Tra le novità più attese, spicca la possibilità di collegare un iPhone come dispositivo complementare, consentendo così di utilizzare WhatsApp su diversi dispositivi senza limitazioni.

Oltre a questa importante aggiunta, l’aggiornamento include anche altre interessanti migliorie. Ad esempio, ora è possibile salvare i messaggi importanti dei messaggi effimeri per leggerli successivamente, semplicemente tenendo premuto un messaggio e selezionando l’opzione “Conserva“. Sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti di sovrapposizione del testo per lo Stato, con font e colori dello sfondo aggiornati.

Ma le novità non finiscono qui. La riproduzione delle GIF sarà automatica, senza la necessità di toccarle, rendendo l’esperienza di condivisione ancora più fluida e immediata. Inoltre, è possibile aggiungere un link per la chiamata WhatsApp direttamente nell’applicazione Calendario per iOS, semplificando la gestione degli appuntamenti e delle comunicazioni.

Le voci di corridoio suggeriscono che WhatsApp sia anche al lavoro per introdurre la condivisione dello schermo, una funzionalità che permetterà agli utenti di mostrare il proprio schermo durante le chiamate, mettendo l’app di messaggistica sullo stesso livello di concorrenti come Zoom e Microsoft Teams. Al momento, non sono ancora state fornite informazioni precise sulla data di arrivo di questa funzione, ma vi terremo aggiornati su tutti i dettagli.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!