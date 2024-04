Windows 11: La funzione IA più importante sarà usufruibile solo da pochi PC

Con l’aggiornamento 24H2 di Windows 11, in uscita per la metà dell’anno, introdurrà una importante novità, si tratta di un’opzione o funzionalità legata all’intelligenza artificiale, tuttavia a quanto pare sarà un privilegio solo per pochi PC.

Avete già saputo che Copilot: L’intelligenza Artificiale di Microsoft è disponibile per tutti

Windows 11 con l’IA ma solo per pochi

Secondo quanto riportato da Windows Latest, pare che tale funzione riguardi l’AI Explorer, la quale sarà accessibile solo dai PC con chip Snapdragon X o desktop e latptop dotati di architettura ARM con NPU dedicata, 225 GB di SSD e 16 GB di RAM, specifiche non da poco, considerando che la NPU con 16 GB di RAM è un requisito piuttosto alto.

La domanda a questo punto sorge spontanea, ma cos’è l’AI Explorer? A cosa serve? Si tratta di una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale su Windows 11 per tenere traccia di tutto ciò che avviene sul PC, tra cui i programmi in escuzione, le azioni dell’utente, la cronologia del browser, i contenuti riprodotti in streaming, le ricerche e così via dicendo.

Intelligenza Artificiale – Borsainside.com

Non è tutto, l’intelligenza artificiale di Microsoft imparerà dai contenuti che generate utilizzando il PC, di conseguenza è personalizzabile, in grado di rispondere a delle domande specifiche sulla base delle vostre videochiamate o azioni svolte nel vostro computer. Naturalmente Microsoft ci tiene ad informare l’utenza che per evitare dei seri problemi con la privacy, AI Explorer funzionerà solo il locale, dunque tutti i dati vengono raccolti nel PC e non sul web, per tale motivo sono richiesti requisiti PC non indifferenti.

