Windows 11: L’ultima patch causa lo schermo blu della morte

Non c’è pace per Windows 11. Dopo i malfunzionamenti dell’aggiornamento KB5025305, è ora il secondo aggiornamento del sistema operativo a creare problemi agli utenti. L’aggiornamento in questione è Windows 11 KB5026372, diffuso da Microsoft in occasione del Patch Tuesday di maggio.

Attenti al nuovo aggiornamento di Windows 11

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, citando il Forum di Microsoft e alcuni post su Reddit, il nuovo aggiornamento sembra causare gravi problemi con alcune reti VPN, in particolare con le VPN L2TP/IPsec utilizzate da alcune aziende per i propri clienti remoti. Si ipotizza che ciò possa dipendere dalla mancata compatibilità della cifratura di queste reti VPN con le ultime modifiche apportate da Microsoft al sistema operativo, ma non ci sono certezze in merito.

Sempre su Reddit, un altro utente segnala che l’aggiornamento avrebbe attivato la funzione BitLocker del sistema operativo, facendo “inciampare” il PC in un ciclo continuo nella modalità di riparazione e imponendo un reset completo della macchina, con conseguente reinstallazione di Windows 11. Altri utenti hanno riscontrato errori come Blue Screen of Death (BSOD) o spegnimenti improvvisi del PC durante l’aggiornamento.

Inoltre, Windows Latest riporta che diverse funzionalità di sicurezza sono state “rotte” dall’aggiornamento, dopo essere state corrette con il Patch Tuesday di aprile, che a sua volta aveva cercato di risolvere un problema causato da un precedente aggiornamento di Windows Defender rilasciato nel mese di marzo. Questo indica che, in termini di sicurezza, l’ultimo aggiornamento sembra aver rappresentato un passo indietro anziché un progresso.

Gli utenti che hanno riscontrato questi problemi si sono rivolti ai forum di supporto di Microsoft in cerca di soluzioni, ma finora non è stato fornito alcun aggiornamento ufficiale o patch per risolvere i problemi causati da questo specifico aggiornamento. Molti utenti sono frustrati e delusi dall’instabilità del sistema operativo e dalla mancanza di risposte tempestive da parte di Microsoft.

In conclusione, Windows 11 KB5026372 sembra essere un altro aggiornamento problematico per gli utenti, con problemi che vanno dalla compatibilità delle reti VPN alla funzionalità di sicurezza compromessa. Gli utenti sono invitati a fare attenzione a questo aggiornamento e ad attendere eventuali risposte ufficiali da Microsoft prima di procedere all’installazione. Speriamo che Microsoft affronti rapidamente questi problemi e fornisca soluzioni per garantire un’esperienza più stabile e sicura agli utenti di Windows 11.

