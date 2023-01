Your Y&D Youdu Trading Limited: Attenti alle Truffe

Il Web purtroppo è pieno di truffatori, pronti a tutto per derubare i più creduloni ma anche i malcapitati dei loro risparmi. Quest’oggi vogliamo parlarvi di Your Y&D Youdu Trading Limited, un grande e purtropopo abile truffatore che da diversi mesi sta derubando numerosi consumatori, promettendo prodotti di qualità a basso costo, per poi non spedire nulla dopo il pagamento e sparire dalla circolazione.

Attenti al truffatore Your Y&D Youdu Trading Limited

Tale truffatore è così abile da aver realizzato le sue truffe nel migliore dei modi, con una fasulla partita iva, sito web e social network, pubblicità in rete in grado di ingannare i consumatori, offrendo prodotti di ogni sorta ad un costo accessibile, con pagamento in anticipo, il che la dice già lunga sulla sua affidabilità. Solitamente è possibile ricorrere a pagamenti con Paypal o Contrassegno, per avere un minimo di sicurezza, anche se in quest’ultimo caso non si ha certezza che il prodotto spedito sia davvero presente nel pacco. Ad ogni modo, acquistando tramite il sito non c’è garanzia, dunque una volta effettuato il pagamento, il venditore per essere più credibile possibile, risponde alle email affermando che ci sono ritardi in magazzino, i prodotti non sono più disponibili e sono in arrivo, ed altre scuse per tenere il cliente sulle spine più a lungo possibile.

Il risultato è che a distanza di settimane e mesi la merce non viene mai spedita e il cliente si ritrova senza soldi. La cosa peggiore è che il truffatore la fa da padrone passandola liscia, dato che nemmeno con le tante e tante denunce di altroconsumo è possibile recuperare il maltolto. Se dunque siete stati vittima delle sue truffe, ci dispiace informarvi che non potete fare nulla, dato che cambia sempre sito, social e dati vari. Per truffare utilizza Facebook o Instagram in genere, che sono i social network più usati in Italia, con finte pubblicità dove vengono mostrati prodotti di altre aziende, i cui spot sono palesamente copiati da altre fonti, con un prezzo accessibile, ma non così basso da destare sospetti. Il nostro consiglio è quello di acquistare solo da venditori ufficiali, al massimo Amazon o eBay, anche se pure in questo caso, per esperienza personale, in caso di truffe difficilmente riuscirete a fare qualcosa, ma vi sono comunque più possibilità che acquistare da un venditore sconosciuto.

PayPal è sicuramente un buon metodo per ottenere rimborsi in caso di truffe, perchè il venditore dovrà dimostrare di aver spedito la merce e il cliente di non averla ricevuta. Che sia diversa, danneggiata o assente, PayPal è disposta a rimborsare il consumatore in buona fede come si suol dire. Su Amazon ovviamente non è possibile pagare con Paypal, dunque assicuratevi di acquistare sui siti dove è supportato tale metodo di pagamento, qualora voglaite evitare le truffe. Non affidatevi mai ai venditori su Facebook, perchè potrebbero risultare soltanto uno specchio per le allodole.

