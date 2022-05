Your Y&D Youdu Trading Limited: Attenti alle truffe

E’ risaputo che in rete vi sono numerosi truffatori, i quali approfittano degli ingenui per derubarli dei propri risparmi, con false promesse, speranze ed inganni vari, uno di questi è Your Y&D Youdu Trading Limited, il quale purtroppo da diverso tempo a questa parte truffa molti consumatori su Facebook ed altri Social Network, proponendo dei validi prodotti ad un prezzo conveniente, peccato però che dopo aver effettuato il pagamento non riceverete nulla.

Come denunciare Your Y&D Youdu Trading Limited

Vi starete dunque chiedendo come denunciare Your Y&D Youdu Trading Limited per truffa? Purtroppo nonostante le numerose segnalazioni per frode, il venditore disonesto continua indisturbato il suo operato, qualora vogliate comunque denunciare l’accaduto potete farlo con Altroconsumo o la Commissione Europea, entrambi consentono di inviare un reclamo nei confronti del venditore disonesto, in modo gratuito.

Molte sono le segnalazioni su Facebook, le quali hanno portato alla chiusura dell’account del venditore, tuttavia questi trova sempre un nuovo modo per frodare i malcapitati di turno, cambiando il nome della società ed altri dati, creando falsi profili con commenti fasulli e recensioni positive, in modo da attirare quanti più creduloni possibili. Il nostro consiglio è quello di acquistare pagando sempre con PayPal e su piattaforme come eBay e/o Amazon, naturalmente sempre da venditori affidabili con migliaia di feedback positivi o articoli venduti e/o spediti da Amazon.

Anche se ci teniamo ad informarvi che purtroppo pure su Amazon si sono verificate truffe, come nel caso in cui un articolo arrivi differente, venga restituito per il rimborso o sostituzione ma Amazon poi si rifiuta di rimborsare affermando di aver ricevuto giustamente il prodotto errato, oppure resi mai giunti ad Amazon o differenti oppure vuoti, l’unica vera tutela risiede nel fatto se il prodotto non arriva a destinazione, in questo caso Amazon rimborsa o rispedisce l’articolo, tuttavia qualora lo riceviate in ritardo dovrete restituirlo per non avere un secondo addebito.

Per quanto riguarda eBay da diverso tempo non si affida più a Paypal per gestire i problemi con gli ordini, ma adopera un sistema interno piuttosto affidabile, il quale pone il cliente sempre di fronte alla ragione, qualora ovviamente non vi sia un tentativo fraudolento alle spalle. Evitate di pagare la merce in anticipo con carte di credito oppure alla consegna, perchè in caso di frode nessuno vi potrà tutelare. Evitate a priori i venditori su Facebook, se proprio volete acquistare da essi perchè magari trovate un articolo di vosto gradimento, affidatevi al sito ufficiale del venditore, qualora accetti il pagamento con Paypal.