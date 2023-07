YouTube annuncia la riproduzione a 2x per gli abbonati Premium

A poche settimane dal lancio della funzione Stable Volume su YouTube, che ha ricevuto una calorosa accoglienza dagli utenti, arriva una nuova notizia che promette di migliorare ulteriormente l’esperienza di visione sulla piattaforma di condivisione video di Google.

YouTube Premium: In arrivo la riproduzione a 2x per una visione ancora più veloce

Secondo le ultime informazioni provenienti dal web, YouTube sta testando un sistema per consentire la riproduzione dei video a una velocità doppia, ovvero 2x. Questa nuova funzione sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati YouTube Premium nei prossimi giorni e sarà attivabile attraverso una semplice gesture. Sarà sufficiente premere a lungo sul player per accedere rapidamente alla modalità di riproduzione a 2x.

Una volta attivata la funzione, comparirà un messaggio nella parte superiore dello schermo che avviserà gli utenti dell’attivazione della “Riproduzione a velocità 2x“. È importante notare che, se si rilascia il mouse o il trackpad, la riproduzione si metterà in pausa, mentre su dispositivi Android e iOS, quando si solleva il dito dallo schermo, la riproduzione riprenderà alla velocità normale.

Attualmente, YouTube consente già di aumentare la velocità di riproduzione fino a 2x, ma richiede di passare attraverso vari livelli di opzioni prima di raggiungere questa velocità massima. Tuttavia, Google ha deciso di semplificare il processo per coloro che desiderano guardare rapidamente un video alla massima velocità, riducendo al minimo gli step necessari.

Questa nuova feature si rivolge principalmente a coloro che hanno fretta o desiderano visualizzare i contenuti in modo rapido senza dover passare attraverso impostazioni complesse. La funzione di riproduzione a 2x su YouTube Premium permetterà agli abbonati di godere di un’esperienza di visione ancora più personalizzata e flessibile.

È importante sottolineare che, come per tutte le nuove funzionalità in fase di test, potrebbero essere apportate modifiche prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, la prospettiva di poter guardare i video a 2x con un semplice gesto offre agli utenti una nuova opzione per adattare la visione ai propri ritmi e alle proprie esigenze. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Google riguardo a questa interessante novità su YouTube.

