Rinnovabili, la pandemia potrebbe rappresentare un'occasione per l'abbandono delle fonti fossili

Le energie rinnovabili crescono ma non abbastanza. I governi potrebbero utilizzare i vari recovery funds per spezzare la dipendenza da combustibili fossili

Nell'ultimo report sugli investimenti in energie rinnovabili che la Frankfurt School of Finance and Management ha curato per conto di Bloomberg e di UNEP, ossia il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, sono stati registati diversi "valori positivi".

Molti valori hanno quindi visto un aumento, come quelli che riguardano:

la capacità di produrre energia elettrica attraverso il sole o il vento ;

o il ; gli investimenti per ampliare ulteriormente la produzione di energia partendo appunto da fonti rinnovabili;

per ampliare ulteriormente la produzione di energia partendo appunto da fonti rinnovabili; gli obiettivi che governi e grandi imprese si sono prefissi per i prossimi anni.

Tuttavia gli aumenti registrati non sono sufficienti per chi lotta continuamente puntando a un totale abbandono dei combustibili fossili, per passare a un tipo di produzione dell'energia molto più sostenibile.

Il rapporto stilato si basa sui dati raccolti nel 2019 ed ora tocca ai governi decidere come utilizzare i soldi dei vari recovery funds. Le alternative infatti sono due.

I governi possono decidere di utilizzare i fondi stanziati per la ripresa del Paese proprio per far ripartire il più in fretta possibile l'economia della nazione, anche se ciò significa continuare a utilizzare gas e petrolio, oppure possono scegliere di sfruttare l'occasione per tagliare l'utilizzo di queste fonti.

Godendo infatti di fondi e di una legittimazione politica senza precedenti, questa sembra essere l'occasione perfetta per spezzare la dipendenza dai combustibili fossili per passare finalmente a fonti rinnovabili.

Qualunque sia la decisione, il 2020 e il 2021 saranno considerati nei prossimi anni, quelli decisivi per la transizione energetica.

Il 2020 sarà purtroppo noto per la pandemia da Coronavirus, mentre il 2021 sarà l'anno in cui i governi di metà pianeta rilasceranno un fiume di liquidità nell'economia mondiale.

Gli autori del report scrivono: "La posta in gioco è alta. Se si perde questa occasione, potrebbe essere ancora più difficile decarbonizzare il sistema energetico in un'economia globale post-Covid-19, caratterizzata da alti debiti pubblici e meno risorse finanziarie nel settore privato".

Valori in discesa

Tuttavia, oltre alla crescita di questi valori, ve ne sono stati altri che invece hanno subito un sostanziale calo.

Fra questi, uno dei più importanti riguarda il costo per la produzione di un'unità di energia partendo proprio da fonti rinnovabili. Si tratta di un dato che aveva già registrato un calo negli anni precedenti.

Acquistare energia prodotta in questo modo, infatti, non è mai stato molto conveniente. Nel report si fa riferimento al "costo livellato", ossia al costo che comprende il costo per:

costruire e attrezzare un intero impianto di energia;

e un intero impianto di energia; ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la produzione;

necessarie per la produzione; finanziare inizialmente e poi mantenere l'intero impianto una volta che questo è entrato in funzione.

Il "costo livellato" di 1 Megawattora prodotto da un impianto eolico onshore, ossia sulla terraferma, è stato di 47 dollari nella seconda metà dello scorso anno. Ha quindi registrato un calo del 10% rispetto all'anno precedente e addirittura del 49% rispetto al 2009.

Per quanto riguarda gli impianti eolici offshore, invece, il costo attuale è più alto, corrisponde a 78 dollari per MWh nella seconda metà del 2019, ma il calo registrato rispetto agli anni precedenti è ancora più evidente (51%).