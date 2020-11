Transizione energetica, opinioni dei sindacati e confronto col governo

I sindacati chiedono al governo investimenti che durino nel tempo e una cabina di regia con governo e Regioni per poterli gestire al meglio

Il nuovo documento elaborao dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca e Flaei Cisl, Uiltec Uil, e presentato dai segretari generali Marco Falcinelli, Nora Garofalo, Salvatore Mancuso e Paolo Pirani durante la conferenza stampa tenutasi in queste settimane, contiene diverse proposte sulla transizione energetica.

Tra le proposte fatte vi sono:

decarbonizzazione ;

; adozione il prima possibile del Pitesai , Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee;

, Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee; riconversione del metano ;

; unificazione della gestione della rete elettrica ;

; passaggio alle rinnovabili ;

; rilancio delle utility ;

; riconversione delle industrie pesanti.

Le opinioni dei sindacati

Pirani, il leader della Uiltec, ha affermato che "la transizione energetica deve stare al centro del dibattito nazionale. Se desideriamo che l'Italia cresca nel tempo del dopo Covid il tema dell'energia non può costituire un elemento di contrapposizione ideologica, ma un'azione condivisa col sistema delle imprese basata su proposte comuni ed utili ad aprire un confronto col governo".

Il leader ha poi proseguito sostenendo che sono necessari degli investimenti che durino nel tempo, ma anche e soprattutto "una cabina di regia con governo e Regioni per riuscire a gestirli meglio".

Nora Garofalo ha invece ricordato come il tema della transizione energetica in realtà fosse già stato affrontato anche prima della pandemia da Covid. Come ribadito dalla segretaria generale, però, ora questo percorso "si è reso ineluttabile, ancor più necessario per il difficile passaggio da realizzare dalle energie fossili a quelle rinnovabili attraverso l'uso del gas".

Secondo Garofalo occorre un processo politico con alla base dei giusti criteri di salvaguardia che possano garantire la sostenibilità sociale e ambientale oltre che lo sviluppo tecnologico delle imprese, le quali devono essere in grado di stare al passo con gestioni virtuose dal punto di vista industriale.

Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem, si è invece detto a favore delle risorse messe in campo dal Recovery Fund nel campo della sostenibilità ambientale, e anche delle indicazioni fissate nel Just Transition Fund, che sono fondamentali per l'abbattimento delle emissioni nocive entro il 2030.

Falcinelli ha poi aggiunto: "quello che non mi convince è che molti principi della giusta transizione sono stati male interpretati da chi dovrebbe attuarli. La transizione ipotizzata non è sostenibile dal punto di vista industriale, perché mancano progetti di efficientamento e non si è pronti dal punto di vita tecnologico, come dimostrano le difficoltà del passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili".

Secondo Falcinelli, inoltre, il nostro Paese non ha fatto delle scelte giuste riguardo la questione del gas. Infatti il segretario generale della Filctem sostiene che essendo dipendenti dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, le potenzialità del gas sono state speso bloccate da provvedimenti legislativi. Ecco perché, procedendo in questo modo, sarà difficile garantire la decarbonizzazione entro il 2025.

Falcinelli ha poi fatto l'esempio della Sardegna, la quale, se venissero chiude tutte le centrali a carbone, si ritroverebbe spenta a livello energetico. La transizione poi dovrà anche essere accettata a livello sociale, come afferma il segretario, perché non si potrà accettare di perdere eccellenze professionali, né di generare scontri generazionali.

"Il governo deve sapere che la transizione energetica non può essere solo questione di ammortizzatori sociali, ma ci vuole un vero e proprio piano di sviluppo industriale. In questo senso l'esecutivo latita e non gli farà sconti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA