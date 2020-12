Green Deal, ecco il piano proposto per rifondare l'industria

Durante il Consiglio europeo tenutosi la scorsa settimana è stata ribadita l'importanza del Green Deal per l'Europa per fronteggiare Stati Uniti e Cina

Durante il Consiglio europeo tenutosi la scorsa settimana, gli Stati membri hanno raggiunto un importante accordo sul percorso che l'Unione dovrà seguire per raggiungere l'obiettivo del Carbon neutrality e per la lotta ai cambiamenti climatici. In sede di Consiglio è stato infatti deciso di tagliare le emissioni del 55% entro il 2030, scelta che si allinea perfettamente con l'agenda Onu per lo sviluppo sostenibile.

Alcuni dei leader europei, Ursula von der Leyen in primis, hanno espresso grande entusiasmo per l'accordo raggiunto perché ciò evidenzia che il Vecchio continente sta prendendo seriamente la questione del Green Deal. A Bruxelles infatti la maggior parte è ben determinata a condurre l'Europa verso un futuro a zero emissioni entro il 2050.

Ora però bisogna accertarsi che questo piano sia effettivamente seguito. In ogni caso il Green Deal non deve essere inteso solo come una strategia per la lotta ai cambiamenti climatici ma anche come piano economico che definirà le sorti dell'Europa stessa.

Fin dall'inizio del suo mandato, infatti, la Commissione von der Leyen ha ribadito più e più volte la necessità di introdurre nuove politiche economiche che puntino al rilancio dell'industria e delle filiere produttive. Il cambiamento, almeno nei programmi, si basa sull'idea da più parti condivisa per cui l'Europa ha bisogno di adottare un percorso di crescita sostenibile per poter poi generare un nuovo equilibrio economico e sociale.

Negli ultimi due anni in particolare a causa del forte rallentamento del commercio mondiale e della costante ma debole crescita dell'Unione, in Europa si è presi sempre più atto dell'enorme ritardo industriale rispetto a Stati Uniti e Cina.

Questo ritardo è dovuto principalmente a due motivi, cioè:

all' assenza di una vera e propria politica economica , a cui la Commissione avrebbe benissimo potuto rimediare in questi anni, soprattutto se si pensa a quanto siano coesi i mercati americani e cinesi;

all'evidente gap che penalizza le industrie europee sul piano tecnologico e dell'innovazione.

Il McKinsey Global Institue infatti sostiene che circa l'85% degli investimenti totali in intelligenza artificiale sono stati appunto fatti in aziende americane e cinesi. E' naturale quindi che restare indietro sul piano dell'innovazioni non generi che un intoppo anche sul piano della competitività.

Per poter recuperare questo ritardo nei contronti delle due superpotenze e rilanciare quindi l'industria europea, la Commissione sta puntando tutto sul Green New Deal. Oggi i termini Next Generation Eu, Recovery Fund e Recovery and Resilience Facility hanno preso il sopravvento per dare maggior risalto alle misure post Covid-19, ma in realtà rappresentano un'unica cosa, ossia il tanto atteso sforzo che l'Ue sta finalmente facendo per rigenerare la propria economia e riproiettare la sua influenza nel mondo non appena la pandemia terminerà.

In Germania in particolare è molto sentita l'esigenza di innovare la proprio industria, e per questo Angela Merkel si è convinta che questo è il momento giusto per investire perché oggi, con le sole politiche di bilancio, si rischia di perire sotto l'ombra delle economie più forti.

Naturalmente, investire significa anche creare posti di lavoro in un momento di forte contrazione economica che va a peggiorare il rallentamento di cui già soffriva l'occupazione industriale. E se in primis soffre l'occupazione, ciò si ripercuote anche su mercato e consumo.

Il Green Deal, inoltre, vuole far fronte a tre trasformazioni:

riconfigurazione dell'economia mondiale;

dell'economia mondiale; processo di digitalizzazione ;

; climate change.

Ovviamente la pandemia ha destabilizzato l'economia per il suo avvento improvviso, ma i cambiamenti odierni erano già stati ampimente preannunciati da diversi fattori, come la crescita debole, il reshoring delle produzioni, il rallentamento del commercio mondiale e la dimensione sempre più regionale e sempre meno multilaterale degli scambi.