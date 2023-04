Investire sul riso: produzione in calo, i prezzi esploderanno?

Dalla Cina agli Stati Uniti, passando per la nostra Unione Europea, la produzione di riso continua a diminuire e sta facendo aumentare i prezzi per oltre 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo. Tra di esse, vi è particolare attenzione per i mercati emergenti dell’Asia-Pacifico, che da sola consuma il 90% del riso mondiale.

Secondo Fitch Solutions, nel 2023 il mercato globale del riso registrerà il più grande deficit degli ultimi vent’anni e un deficit di questa portata per quello che è uno dei più importanti cereali al mondo non potrà che danneggiare i principali importatori.

“A livello globale, l’impatto più evidente del deficit globale di riso è stato, ed è tuttora, un aumento decennale dei prezzi del riso“, dichiara Charles Hart di Fitch Solutions, secondo cui i prezzi del riso dovrebbero rimanere intorno ai massimi attuali fino al 2024.

Ora, poiché il riso è il prodotto alimentare di base in molti mercati asiatici, i suoi prezzi sono un fattore determinante per l’inflazione dei costi e della sicurezza alimentare, in particolare per le famiglie più povere – ha poi proseguito l’esperto.

In termini numerici, secondo le previsioni del report Fitch, il deficit globale per il 2022/2023 sarebbe di 8,7 milioni di tonnellate e sarebbe dunque il più grande deficit globale di riso dal 2003/2004, quando i mercati mondiali del riso generarono un deficit di 18,6 milioni di tonnellate.

Perché le forniture di riso scarseggiano

Le scorte di riso si sono ridotte nel tempo a causa della guerra in corso in Ucraina e del maltempo in economie produttrici di riso come la Cina e il Pakistan. Di fatti, nella seconda metà dello scorso anno la Cina, il più grande produttore di riso al mondo, è stata colpita da forti piogge monsoniche estive e da inondazioni.

Analogamente, il Pakistan – che rappresenta il 7,6% del commercio globale di riso – ha visto la produzione annuale crollare del 31% rispetto all’anno precedente a causa delle gravi inondazioni dello scorso anno. L’ammanco è in parte dovuto al “deterioramento annuale del raccolto della Cina continentale causato dal caldo intenso e dalla siccità, nonché dall’impatto delle gravi inondazioni in Pakistan“, ha sottolineato Hart.

Come se non bastasse, oltre alle difficoltà di approvvigionamento, il riso è diventato un’alternativa sempre più attraente in seguito all’impennata dei prezzi degli altri cereali principali dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La conseguente sostituzione del riso ha fatto aumentare la domanda.

Cosa accadrà in futuro: inversione di tendenza nel breve termine?

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel medio termine. Secondo le stesse stime di Fitch Solutions, il mercato globale del riso tornerà in una posizione quasi equilibrata nel 2023/24 e questo potrebbe portare i futures sul riso a scendere in termini annuali al di sotto del livello del 2022, pur rimanendo elevati a “più di un terzo rispetto al valore medio pre-Covid (2015-2019), in parte perché le scorte vengono ricostituite dopo un periodo di ampio prelievo (…) Riteniamo che il mercato del riso tornerà ad essere eccedentario nel 2024/25 e poi continuerà ad allentarsi nel medio termine”.

Fitch prevede inoltre che i prezzi del riso potrebbero scendere di quasi il 10%, fino a 15,50 dollari al quintale nel 2024.

“Secondo il nostro parere, la produzione mondiale di riso registrerà una solida ripresa nel 2023/24, con un aumento della produzione totale del 2,5% su base annua“, si legge nel rapporto di Fitch, che fa leva sul fatto che l’India sarà il “motore principale” della produzione mondiale di riso nei prossimi cinque anni.

