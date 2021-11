AvaTrade Opinioni e Recensioni sul Broker di Trading Online

AvaTrade è un broker online pluri-regolamentato che offre il trading con i CFD e con le opzioni vanilla. La vasta scelta di piattaforme è il punto di forza

AvaTrade è uno dei broker più noti e più apprezzati da parte dei trader italiani e non è certo difficile scoprire il perché!

Quando parliamo di AvaTrade parliamo d’altronde di un broker al top in ambito internazionale. Un operatore che, per qualità dei suoi servizi, opportunità di investimento e servizio di assistenza, non teme alcun confronto.

Cerchiamo dunque di saperne di più sulla piattaforma di trading di AvaTrade e su cosa puoi fare per poter aprire un conto di investimento con questo broker.

Chi è AvaTrade

AvaTrade è un operatore professionale nel settore finanziario, nato nel 2006 e in breve tempo in grado di ergersi tra i principali player del mondo del trading.

Al giorno d’oggi il broker può vantare centinaia di migliaia di clienti e negozia più di 2 miliardi di operazioni ogni mese. Il volume di trading complessivo ammonta a più di 60 miliardi di dollari al mese.

Principale fiore all’occhiello della proposta di servizio di AvaTrade è, intuibilmente, la sua piattaforma di investimento, adatta a trader di qualsiasi livello e ogni esperienza, arricchita da un supporto multilingue disponibile 24 ore su 24 e con ampia gamma di strumenti e servizi.

Insomma, che tu sia un neofita del trading online, o un vero professionista del settore, siamo certi che con AvaTrade troverai tutto quello che cerchi, e molto di più!

AvaTrade è sicuro e affidabile? Regolamentazione



Quando parliamo di AvaTrade parliamo evidentemente di un broker regolamentato, un operatore riconosciuto dalle principali authority finanziarie internazionali.

In particolare:

AvaTrade EU è regolamentato dalla Banca Centrale dell'Irlanda (n.C53877);

AvaTrade Ltd è regolamentato dalla B.V.I Financial Services Commission;

AvaCapital Markets Australia Pty Ltd è regolamentato dall'ASIC (n.406684);

AvaCapital Markets Pty è regolamentata dalla Financial Sector Conduct Authority del Sudafrica (FSP n.45984);

Ava Trade Giappone K.K. È regolato in Giappone dalla FSA (n. 16662) e dalla FFAJ (n. 1574).

Pertanto, non solamente AvaTrade NON è una truffa, ma è un operatore che ti permetterà di avvicinarti al mondo degli investimenti finanziari con la giusta consapevolezza e con la sicurezza di avere al tuo fianco un vero e proprio big del settore del trading.

Se poi vuoi saperne ancora di più, ti ricordiamo che puoi contattare AvaTrade in qualsiasi momento (ne parliamo nella parte conclusiva di questo approfondimento!).

Piattaforme di trading AvaTrade

Come già ti abbiamo ricordato non troppe righe fa, il cuore pulsante del servizio di AvaTrade è rappresentato dalle sue piattaforme di trading, il tuo “ponte” verso i mercati finanziari.

Ebbene, al momento in cui scriviamo AvaTrade ti propone ben 7 diverse piattaforme di trading. Contrariamente a quel che fa la maggior parte dei broker, dunque, non c’è un’unica strada che potrai percorrere per poter fare del trading online, ma 7 diverse alternative che potrai volta per volta scegliere, a seconda di quelle che sono le tue preferenze.

In particolare, potrai gratuitamente usare:

AvaTrade Go : è l’app di trading creata dallo stesso team di sviluppo di AvaTrade. Si tratta dunque di una piattaforma nativa che è stata ideata proprio per poter ottimizzare l’esperienza di trading su smartphone, una abitudine sempre più frequente da parte di tutti gli investitori, esperti e meno esperti; A partire da fine gennaio 2020, AvaTrade ha lanciato lo strumento AvaProcter attraverso il quale è possibile gestire il rischio che è legato all'attività di trading. Per conoscere questa novità fai riferimento alla guida: AvaProtect su app AvaTrade GO: come funziona e come attivarlo

AvaProtect su app AvaTrade GO: come funziona e come attivarlo MetaTrader 4 : la piattaforma MetaTrader 4 è la piattaforma di trading più utilizzata a livello globale. Non poteva certamente mancare all’interno della gamma di software di trading che AvaTrade ti mette a disposizione;

Trading automatico : è la piattaforma che il broker ha pensato per chi, come te, preferisce copiare le operazioni di investitori più esperti, e più in generale per chi desidera usufruire dei servizi di trading del broker, anche se non ha il tempo materiale per dedicarsi seriamente a questo obiettivo. Non tutti sanno che AvaTrade è stato uno dei primi broker ad aver attivato una funzione di copytrading!;

Trading Mac : è la piattaforma MetaTrader 4, di cui sopra, nella sua versione compatibile con il mondo Apple;

Trading dal browser : è la soluzione che AvaTrade ha scelto di adottare per tutti coloro i quali preferiscono fare trading sul web, senza dover scaricare il software della piattaforma di trading, sul proprio computer;

App di trading : puoi scaricare la la MT4 o AvaTradeGo direttamente sul tuo smartphone;

AvaOptions : come suggerisce il nome stesso di questo prodotto, è la piattaforma di trading per le opzioni vanilla

Su cosa si può investire con AvaTrade

AvaTrade è il tuo nuovo fornitore di riferimento di servizi di trading in CFD. Ma quali sono gli asset che puoi usare come sottostanti grazie a AvaTrade?

L’elenco è evidentemente molto lungo ma… abbiamo voluto riassumerlo nei seguenti punti, nella speranza che possano essere utili per poter migliorare il livello di conoscenze delle principali caratteristiche di questo ottimo broker:

Materie prime : AvaTrade è uno dei principali broker al mondo per trading in materie prime. Metalli preziosi, prodotti agricoli, energie rinnovabili, sono solamente alcune delle commodity a disposizione nella piattaforma di trading del broker;

Indici : gli indici azionari sono gli indicatori più affidabili per poter cercare di comprendere in che modo si sta evolvendo il mercato azionario di un Paese, o una sua ampia porzione. FTSE Mib, Dow Jones, Nikkei e Hang Seng sono solamente una piccola parte degli indici che puoi scegliere per i tuoi trade con i CFD;

azioni : all’interno degli asset negoziabili con AvaTrade non possono certamente mancare le azioni. Da quelle europee a quelle asiatiche, passando per quelle americane, sono centinaia le alternative a portata di clic;

obbligazioni : AvaTrade offre una lunga serie di bond americani, europei e asiatici, su cui poter fare trading senza commissioni e con spread competitivi;

Forex : il mercato valutario è il mercato più ampio e più liquido del mondo. AvaTrade consente naturalmente a tutti gli investitori di poter prendere una diretta posizione sui cambi principali e su quelli secondari, emergenti e esotici come puoi leggere nella guida sul Forex Trading con Avatrade

ETF : con AvaTrade puoi fare investimenti sui fondi quotati in Borsa. Strumenti efficaci che ti permetteranno di prendere posizione su interi segmenti di mercato, usufruendo della diversificazione professionale dei propri gestori

Indice VXX : Avatrade è uno dei pochi broker che ti permette di fare : Avatrade è uno dei pochi broker che ti permette di fare trading sul VXX con i CFD.

Criptovalute: trading sulle maggiori valute digitali, tra cui ovviamente Bitcoin ed Ethereum.

Trading di criptovalute con AvaTrade

Un cenno specifico sugli asset negoziabili con AvaTrade va sicuramente alle criptovalute, uno dei comparti finanziari più innovativi e volatili degli ultimi anni.

Ad oggi AvaTrade permette di poter fare trading su Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS e altri asset. Un recinto di valute digitali in continuo aggiornamento, a dimostrazione della costante attenzione di questo broker nei confronti delle principali innovazioni della finanza internazionale.

Come aprire un conto AvaTrade

L’apertura di un conto AvaTrade è semplice, gratuita e guidata.

Tutto quello che devi fare è infatti accedere al sito internet ufficiale del broker e cliccare su Registrati ora, che trovi in alto a destra.

A quel punto il broker ti proporrà un primo form di registrazione in cui ti chiederà di indicare:

Nome,

Cognome,

Email,

Numero di telefono,

Eventuale codice partner.

Metti quindi la spunta su “Ho letto, compreso e accettato i e l' e confermo di voler ricevere gli aggiornamenti di mercato” e clicca su Crea un account.

Se poi desideri accelerare ulteriormente la fase di identificazione presso AvaTrade, puoi cliccare sul logo di Google o su quello di Facebook. Le tue credenziali per questi due servizi verranno trasferite su AvaTrade, riducendo i tempi per poter formalizzare la tua iscrizione.

Effettuata questa prima fase, riceverai sulla tua casella di posta elettronica un link da cliccare per poter confermare la procedura di registrazione.

A quel punto dovrai fornire alcune informazioni essenziali per poter permettere a AvaTrade di concludere l’operazione, quale:

i dati personali e la copia della documentazione di identità in corso di validità;

una prova di residenza, come ad esempio le tue ultime bollette o l’estratto conto bancario;

un questionario con alcune informazioni di conoscenza, esperienza e competenza finanziaria.

Superata anche questa rapida fase, sarai pronto per poter entrare nel mondo AvaTrade con le tue credenziali!

Conto demo AvaTrade

Come ogni buon broker che si rispetti, anche AvaTrade ti permetterà di poter aprire un conto demo. Farlo è molto semplice: è sufficiente accedere al sito internet ufficiale di questo broker e cliccare su “Conto demo”, che trovo poco sotto “Registrati ora”.

A quel punto partirà una procedura di registrazione semplificata.

Il broker non ti chiederà copie dei documenti personali o prove di residenza, ma solamente nome, cognome, email e numero di telefono.

Una volta fatto ciò, potrai subito entrare nella piattaforma di investimento di AvaTrade, e utilizzare tutte le sue funzioni senza alcun rischio.

Pur trovandoti all’interno di una condizione di mercato identica a quella reale, non utilizzerai i tuoi fondi, ma solamente il plafond di denaro virtuale che il broker ti avrà messo a disposizione proprio per:

impratichirti al meglio con la sua piattaforma di investimento;

testare in condizioni di massima sicurezza la tua strategia di investimento finanziario, che potrai poi applicare – una volta verificata la sua sostenibilità - con il tuo denaro.

Il conto demo è precaricato con 100 mila euro, e non avrai alcuna scadenza. Potrai dunque non solamente utilizzarlo a lungo, per tutto il tempo che desideri, ma anche passare dal conto reale al conto demo ogni qual volta lo desideri.

Il nostro suggerimento è evidentemente quello di utilizzare con attenzione il conto demo: si tratta di una accortezza fondamentale per poter migliorare la conoscenza di tutti i servizi di AvaTrade e, ulteriormente, affinare le tue tecniche di trading!

Commissioni Avatrade

Un altro aspetto da tenere in debita considerazione per la valutazione di un broker è quello relativo alle commissioni. Quali sono i costi previsti da Avatrade?

Anzittutto va specificato che Avatrade consente di inizare a fare trading online senza pagare commissioni di iscrizione. Per l'esecuzione dei singoli ordini, invece, è previsto il pagamento di uno spread che varia a seconda dell'asset scelto. In generale gli spread che sono proposti da Avatrade sono molto competitivi rispetto a quelli applicati da altri broker dello stesso livello.

Del tutto gratuite le operazioni di apertura e chiusura del conto ma anche quelle di prelievo e deposito. E' invece prevista una commissione di inattività a carico di quei conti che restano chiusi per oltre 3 mesi. L'importo è di 30 euro. Tale commissione sale poi a 100 euro nel caso in cui il periodo di inattività del conto si prolunghi ad un anno.

La presenza di una commissione di inattività è ovviamente tesa a scoraggiare i trader dormienti.

Formazione AvaTrade

Sul nostro sappiamo molto bene quanto sia importante la crescita formativa e professionale di ogni trader. E proprio per questo motivo apprezziamo molto i broker che dedicano tempo e pazienza nel predisporre dei materiali formativi e informativi di qualità per poter accrescere il bagaglio di conoscenze dei propri utenti.

In tale ambito, AvaTrade si conferma un vero e proprio numero uno.

Il broker ti propone infatti:

una guida al trading online per permettere a tutti i principianti di capire cosa sono i mercati finanziari, il Forex e i CFD, oltre a un approfondimento sull’analisi tecnica;

servizi di trading professionale , destinati a trader più avanzati, in maniera tale che possano affinare le loro tecniche e le loro conoscenze;

indicatori economici , per poter scoprire quale prossimo annuncio o dato potrebbe impattare positivamente o negativamente sui propri asset;

una guida ai tipi di ordine , che possa permettere al trader di orientarsi correttamente tra le varie azioni che potrà impartire al broker;

webinar gratuiti tenuti dai principali esperti del trading, con eventi di grandissimo valore aggiunto per qualsiasi investitore;

ebook gratuito dal titolo “Strategie di trading forex”, che consente ai trader di muovere con certezza e passo sicuro i primi step nel mondo del forex, partendo proprio dalle basi.

L’elenco non è finito certamente qui. Ti invitiamo ad approfondirlo e consultarlo integralmente sul sito internet del broker!

Contatti AvaTrade: Assistenza clienti

AvaTrade è uno dei pochi broker ad avere una sede anche nel nostro Paese, in Viale Forlanini 23, a Milano.

Se invece vuoi contattare l’assistenza clienti, hai diverse strade:

collegarti sul sito internet e accedere alla Live Chat;

chiamare il desk italiano al numero 02 89 03 86 21;

inviare un’email utilizzando il form che trovi sul sito ufficiale del broker, nella sezione Assistenza.

Opinioni finali su AvaTrade

Speriamo, a margine di questo approfondimento, di averti fornito alcuni spunti validi per poter valutare correttamente questo ottimo broker.

Si tratta di un operatore tra i migliori al mondo per chi vuole effettuare del trading in CFD in modo sicuro e affidabile. E si tratta dunque di un vero e proprio must per tutti coloro i quali desiderano provare i servizi di un broker che non deluderà le proprie aspettative.

I punti di forza di Avatrade sono le diverse piattaforme disponibili, il Copy Trading, la possibilità di investire sulle azioni opzioni vanilla e i costi competitivi e alla portata. Da non tralasciare, poi, la presenza di una sezione dedicata alla formazione che presenta tantissimi strumenti per la crescita del trader.

Buon trading!