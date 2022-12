AvaProtect su app AvaTrade GO: come funziona e come attivarlo

Hai mai pensato ad uno strumento che ti permette di gestire il rischio connesso alla tua attività di trading con un semplice clic? Sicuramente questo è il sogno di tanti traders che da oggi non è più sogno ma realtà. Il 30 gennaio scorso, il famoso broker CFD Trading Avatrade ha annunciato che tutti i suoi clienti possono aprire posizioni con il beneficio di una garanzia di protezione dalle perdite.

Il nuovo strumento tanto atteso dai traders e lanciato da AvaTrade si chiama Avaprotect 2020.

Poichè la novità è molto recente, tra gli investitori (ma anche tra i semplici curiosi) c’è ancora una certa confusione. In questo post troverai tutte le informazioni su AvaProtect 2020. In particolare nella guida ci saranno le istruzioni su come funziona AvaProtect, sui tipi di trading possibili con AvaProtect e ancora sulle modalità di attivazione del servizio sugli ordini e su tutta una serie di aspetti più tecnici come i costi e le commissioni.

L’interesse degli investitori attorno alla novità è molto alto. La nuova funzionalità lanciata da AvaTrade è disponibile sulla mobile APP AvaTrade GO e prevede, ad un costo estremanente basso, una garanzia di protezione molto semplice e rapida a favore del trader. E’ per questo motivo che molti investitori hanno subito manifestato interesse verso AvaTrade APP AvaTrade GO.

Il broker dal canto suo, si è detto molto entusiasta della novità presentata che va in una direzione ben precisa. Come affermato da Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade, non ci sono dubbi sul fatto che AvaProtect sarà capace di rivoluzionare il mercato poichè fornisce “una protezione rafforzata e intuitiva a tutti i clienti” che potranno così gestire in modo efficace il proprio rischio essendo consapevoli di poter proteggere il “proprio trading dalle perdite come mai visto prima nel nostro settore“.

Le aspettative, quindi, sono positive ma come funziona Avaprotect, il nuovo strumento disponibile sull’APP AvaGo? Nei prossimi paragrafi te lo spiegherò. Già ora, però, ti invito ad aprire un conto demo AvaTrade per poter meglio prendere contatto con i servizi del broker.

Il conto virtuale è del tutto gratuito. Puoi aprirlo da qui:

Scopri il conto demo gratuito di AvaTrade>>>

AVATrade GO app: AVAProtect come funziona

Dinanzi all’importante novità disponibile sull’ app AVATradeGO, tanti investitori si sono chiesti come funziona il nuovo strumento di protezione AvaProtect. Ci sono alcuni siti che prima di parlare dell’AVATrade GO App fanno lunghissime premesse sul broker Avatrade.

Preferiscono adottare un criterio di analisi differente poichè chi cerca opinioni ha a disposizione la nostra recensione su AvaTrade, una guida completa e dettagliata con tante informazioni utili. Tra l’altro solo conoscendo come funziona AvaTrade (mercati disponibili, piattaforme per trading, costi etc) è possibile poi usare l’app AvaTradeGO.

Il fatto che su questo sito è presente una guida su Avatrade è segno del prestiogio della società perchè su BorsaInside sono recensioni solo i migliori Broker Forex e CFD.

AvaTrader APP GO ti permette di tenere sempre sotto controllo le negoziazioni. Tra le funzioni di AVATrade Go App anche la possibilità di sviluppare liste di controllo e di visualizzare grafici e prezzi.

In quanto piattaforma per il mobile trading, AvaTradeGo ha tutte le funzionalità di cui hai bisogno per operare. In pratica l’app ti permette di fare tutto quello che puoi fare sul computer. Sotto questo punto di vista AVATrade GO App è decisamente comoda. Come puoi vedere il livello di evoluzione tecnologica raggiunto è massimo.

Con AvaTradeGO potrai anche monitorare le tendenze del mercato nonchè il trend della community di AvaTrade. Sembra strano ma del piccolo schermo del tuo smartphone avrai sempre tutto sotto controllo.

E’ in questo contesto che si inserisce AvaProtect, una sorta di assicurazione che ti protegge dai movimenti di mercato avversi e non previsti. Come qualsiasi assicurazione, AvaProtect ha il merito di ridurre il peso del rischio con cui sei costretto a fare i conti per svolgere la tua attività (in questo caso di trading).

Come tutte le assicurazioni Avaprotect ti protegge nel caso in cui il mercato si muove contro quella che è la tua tua previsione.

AvaProtect dove si trova

Troverai AvaProtect nell’APP AvaTradeGO. Non devi fare praticamente nulla perchè il servizio è disponibile per chiunque usa l’app per il mobile trading.

In pratica quando sei nell’APP AvaTradeGo è stai per effettuare l’accesso sul mercato ossia stai per prendere posizione, sull’app si apre un menu a tendina e tu dovrai scegliere la durata della protezione. Il conto demo può esserti di aiuto per capire come si usa AvaProtect. E’ per questo motivo che ti invito a prendere in considerazione la possibilità di attivare una demo gratuita AvaTrade.

Sicurezza al primo posto: fai trading con la garanzia di sei autorità di regolamentazione Zero spese nascoste nel trading Strumento AvaProtect per proteggere i tuoi trade Servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.



AvaProtect come si attiva

Chiarito come funziona e dove si trova AvaProtect, adesso passo ad esaminare come si attiva la funzione di protezione sul tuo account AvaTrade.

L’attivazione è molto semplice anche perchè, per tua comodità, ti riporto direttamente i vari step che devi eseguire. Ovviamente il passaggio preliminare è quello di essere loggato sul tuo account AvaTrade.

Superata la fase di login, non devi far altro che seguire le seguenti procedure:

Apri il menù degli ordini Fai click sull’icona AVAProtect A seconda di quelle che sono le tue necessità scegli la durata della protezione (ore, giorni…) Fai una verifica sulla commissione dell’assicurazione e sulla data di scadenza della protezioen stessa. A questo punto il più è fatto e non devi far altro che dare la conferma della tua operazione e quindi aprire il trade.



Con appena 5 passaggi puoi attivare AvaProtect su AvaTrade GO App. Semplicissimo e ancora più semplice se prima di passare ad operare con un conto reale avrai fatto pratica in modalità demo.

Il vantaggio di AVAProtect è per te immediato: attivando questo strumento di protezione ogni operazione chiusa in perdita ti verrà rimborsata sul tuo conto.

Il costo di AvaProtect è la commissione che ti viene pagata per l’attivazione dell’assicurazione.

Se vuoi metterti subito alla prova e attivare AvaProtect su APP AvaTradeGO non devi far altro che procedere in modalità demo.

Scopri il conto demo gratuito di AvaTrade>>>

App AVATradeGO: come funziona AvaProtect con un video

Per proteggere le tue operazioni trading e controllare il rischio con AvaProtect, AvaTrade ha lanciato un video sul funzionamento dell’innovativo strumento che puoi usare nell’app AvaTradeGO. Il filmato è molto interessante e chiarisce molti degli aspetti su cui mi sono soffermato in precedenza.

AvaProtect AvaTradeGO APP: per quali mercati è disponibile?

Come ti dicevo in precedenza all’inizio della guida, AvaProtect è stata lanciata pochi giorni fa. E’ quindi ovvio che non puoi attenderti, almeno per ora, di usare lo strumento di protezione su tutti i mercati che AvaTrade ti mette a disposizione per fare trading.

Ad oggi AvaProtect è disponibile solo in alcuni selezionati cambi Forex, sull’oro (gold) e sull’argento (silver). Non è disponibile per il trading di CFD su indici, azioni e criptovalute ma da parte dell’affidabile broker irlandese c’è l’impegno ad estenere AvaProtect su tutti gli asset. Altre novità su AvaProtect arriveranno a breve.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!