Perchè fare trading sul VXX con i CFD usando Avatrade?

In questo post affronterò un argomento molto specifico: come investire sul VXX usando i broker Forex e CFD Trading. Per molti investitori l’argomento può risultare una novità. Per questo motivo, nella prima parte della guida, spiegherò cosa è il VXX e come è possibile calcolarlo. Nella seconda parte, invece, l’argomento centrale sarà come investire sul VXX con il CFD Trading.

Per tipologia di taglio adottato, questa guida si inserisce nello stesso filone già tracciato in precedenza con i report dedicati a come investire con le criptovalute con Avatrade e a perchè fare Forex Trading con Avatrade.

Se il taglio è lo stesso, l’argomento è decisamente più di nicchia. Non sono infatti tanti gli investitori a conoscere il VXX. Questo post può essere quindi l’occasione non solo per colmare questa lacuna ma anche per scoprire tutti i vantaggi del fare trading su questo asset attraverso i CFD. Ovviamente se ti avvicini per la prima volta al mondo del trading, è logico partire dalle basi e quindi dalla guida su come diventare trader e dalla guida per principianti su come iniziare da zero a fare trading online.

Tornando al tema del report, ti anticipo già che uno dei pochi broker che ti offrono la possibilità di fare trading su VXX è Avatrade. Per meglio capire come fare per operare su questo asset, puoi prendere in considerazione già da ora la possibilità di aprire un conto demo Avatrade. L’attivazione del conto virtuale è assolutamente gratuita e può essere eseguita direttamente dal link sottostante.

Demo gratis Avatrade per fare trading sul VXX>>> prendilo qui

VXX cosa vuol dire

Cosa si intende quando si parla di indice VXX? Cosa è questo indicatore? Partiamo dalle definizioni. Il VXX oggi è l’ETN (electronically traded note) più liquido che esiste al mondo. Attenzione però a non fare confusione perchè il VXX e il VIX non sono affatto la stessa cosa. Tra i due indici c’è una correlazione ma sono comunque espressione di concetti molto diversi tra loro.

Più nel dettaglio: mentre l’indice VIX serve a misurare la volatilità CBOE e quindi fa riferimento alle previsioni di mercato relative alla volatilità nel breve termine, il VXX è definito come il ticker per l’iPath S&P 500 VIX Short Term Futures. Questo indicatore, infatti, fa riferimento ad uno strumento di debito che è stato progettato per misurare il total return dell’indice S&P 500 VIX Short-Term Futures.

Storicamente il VXX non ha una vita lunga. Questo indicatore, infatti, è stato negoziato per la prima volta lo scorso 30 gennaio 2009.

Ma concretamente su cosa investi se scegli di speculare sul VXX con il Trading? In pratica non farai altro che investire sul VIX e quindi sull’andamento della volatilità dell’indice americano.

La regola che dovrai seguire è grossomodo la seguente: se le previsioni sono per un aumento della volatilità, allora ci sarà una tendenza a comprare VXX, mentre nel caso in cui le stime sono per una diminuzione della volatilità allora ci sarà una tendenza ad andare corti sul VXX.

In entrambi i casi, restando sempre nel campo dei migliori broker Forex e CFD Trading, Avatrade rappresenta la soluzione ideale. Se scegli di investire sul VXX attraverso i CFD con Avatrade, puoi andare sia long, quindi, puntare su un rialzo, che short, ossia puntare su un ribasso. Il vantaggio di Avatrade è che puoi esecitarti a scommettere in entrambe le direzioni con il conto demo.

Se vuoi attivare la demo gratuita Avatrade e ricevere 100.000 euro virtuali da investire sul VXX non devi far altro che cliccare il link in basso.

Demo gratuita Avatrade con 100.000 euro>>> clicca qui

Sicurezza al primo posto: fai trading sul VXX con la garanzia di sei autorità di regolamentazione

Zero spese nascoste nel trading sul VXX

Zero commissioni e nessuna commissione bancaria sulle transazioni.

Trading sul VXX 8-17 con servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.

A prescindere da quello che è l’andamento della volatilità, il VXX ti offre un’ottima opportunità per gestire il rischio nel tempo e per maturare un profitto.

Grafico indice VIX in tempo reale

Nel grafico sottostante è possibile trovare l’andamento dell’indice VIX in tempo reale.

VXX come si calcola

Chiarito cosa è il VXX, posso ora passare allo step successivo ossia a come calcolare questo parametro. Per sua struttura il VXX è composto da una serie di future VIX. Il valore del VXX rispecchia il rendimento che un trader avrebbe se mantenesse i contratti tra le diverse date di scadenza.

Dal punto di vista matematico la formula arbitraria per calcolare il prezzo del VXX è la seguente:

VXX = (p1*n1+p2*n2)/c

Adesso ti spiegherò cosa indicano questi valori presenti nella formula. p1 e p2 altro non sono che i prezzi dei future VIX del primo e secondo mese più vicini mentre con n1 e n2 si fa riferimento al numero dei contratti future per il primo e secondo mese. Dal punto di vista tecnico, n1 e n2 sono scelti in modo tale da avere una durata media di 1 mese per i future del VXX. Per finire con la lettera C si la base del contratto.

E’ da questa stessa formula che puoi comprendere come il VXX sia molto vulnerabile sia per quanto riguarda i contatti contango che per quanto riguarda i backwardation. Queste due parole indicano altrettanti concetti dell’analisi fondamentale. Più nel dettaglio contago è la situazione che si presenta quando i prezzi delle scadenze più vicine sono più bassi di quelli delle scadenze più lontane ovvero il prezzo dei future è superiore ai prezzi spot previsti dei future. Viceversa backwardation indica una situazione in cui il prezzo dei future è più basso rispetto ai prezzi spot previsti dei future.

Poichè il prezzo dei future dovrebbe convergere verso il prezzo spot previsto dei future, allora, in analisi fondamentale, contango diventa la scelta meno ideale se punti a fare speculazione mentre backwardation è quella più indicata.

Ti ricordo, però, che il VXX viene spesso ribilanciato su base quotidiana. Questo si può tradurre in una erosione del prezzo. Attenzione perchè il rischio del VXX non è solo questo. Anche la tendenza di spingere verso la media porta il trading sul VXX ad essere rischioso. Volendo fare un paragone il rischio del trading sul VXX è pari a quello sulle opzioni.

Come fare trading sul VXX

Quando un profilo di rischio è alto, allora anche il livello di profitto che si può ottenere è elevato ma diventa centrale imparare a fare trading sul VXX in modo giusto. Di questo mi occuperò nel paragrafo.

La stessa composizione del VXX rende particolarmente difficile la sua negoziazione sui mercati tradizionali. Il VXX, infatti, viene scambiato come azioni, segue i future del VIX ma è quasi simile ad una obbligazione e inoltre, al pari delle opzioni, fa i conti con quello che tecnicamente si chiama time decay. Come operare quindi?

Andando ad esaminare i precedenti storici, emerge subito la presenza di una correlazione negativa con lo S&P 500 americano. In pratica nel momento in cui le azioni si deprezzano, allora il VXX aumenta e viceversa. Sempre dall’analisi sullo storico emerge anche che il VXX è stato spesso capace di sovraperformare il mercato azionario.

Un esempio per aiutarti a capire: nel momento in cui le azioni metteno a segno un rialzo del 5 per cento, allora il VXX può sovraperformare e arrivare a mettere a segno anche un ribasso del 25 per cento.

Grazie a queste informazioni se hai deciso di fare trading sul VXX puoi approfittare dei momenti di volatilità per riuscire ad ottenere un profitto.

Tra il VXX e lo S&P 500 non c’è una perfetta correlazione negativa. Il fatto che non sia presente una coincidenza totale, ti consente di posizionarti in modo tempestivo dinanzi alle eventuali inversioni del mercato assumendo un rischio minimo.

Faccio un esempio: un aumento del VXX e un aumento dello S&P 500 sono alla base di una divergenza ribassista con conseguente maggiore possibbilità che si verifici un calo dei prezzi delle azioni. Viceversa, in caso di calo del VXX e contestuale calo dello S&P 500, ci sarà una divergenza rialzista e quindi ci saranno più possibilità che ci sia un aumento dei prezzi.

E’ la stessa struttura del VXX a rendere questo indice un ottimo strumento di copertura per le posizioni azionarie. Tuttavia la tendenza del VXX a sovraperformare il mercato azionario crea allo stesso tempo significative opportunità di guadagno per tutti i trader di breve termine che sono alla ricerda di profitti.

Fare trading di CFD sul VXX conviene perchè riduce l’esposizione al mercato e al tempo stesso va a determinare un incremento del potenziale di profitto attraverso il meccanismo della leva.

Se vuoi provare ad investire sul VXX con i CFD puoi aprire un conto demo Avatrade e beneficiare di ttuti gli strumenti di analisi che il broker ti mette a disposizione.

Clicca qui per aprire un conto di trading con AvaTrade

Trading CFD sul VXX: informazioni utili

Di seguito ti riporto alcune informazioni che possono esserti molto utili per fare trading sul VXX:

Simbolo sulla piattaforma MT4: VXXB

Orario di trading: Venerdì 08:00 – 17:00 (fuso orario orientale degli Stati Uniti)

Paese: Stati Uniti

Valuta: Dollaro USD

Borsa: NYSE

Grazie a queste informazioni puoi fare trading sul VXX attraverso i CFD. Ti spiegherò come operare nel prossimo paragrafo.

Perchè scegliere Avatrade per fare trading sul VXX con i CFD

Il broker Avatrade è uno dei più affidabili al mondo ed è usato da milioni di persone proprio perchè molto sicuro. E’ anche per questo motivo che oggi per fare trading di CFD sul VXX, Avatrade è una delle migliori soluzioni.

Per operare devi seguire i seguenti passi:

Apri un conto demo Avatrade

Scegli la piattaforma che più si addice alle tue necessità (puoi operare con il mobiloe trading e in questo caso avrai ulteriori vantaggi:

Individua il codice del VXX ossia, come detto nel precedente paragrafo, VXXB su MetaTrader 4

Scegli se investire su un rialzo e quindi andare long oppure su un ribasso e quindi andare short

Apri il trade e (si spera) attendi il tuo profitto.

Come puoi vedere da questi step, fare trading sul VXX con i CFD usando il broker Avatrade è molto semplice. Tra l’altro Avatrade ti fornisce anche analisi tecniche e fondamentali gratuite che sono state redatte da analisti esperti su base giornaliera e settimanale.

Se vuoi fare trading sul VXX attraverso i CFD con un broker pluripremiato e affidabile non devi far altro che seguire il link sottostante senza bisogno di lasciare il sito.

Demo gratis Avatrade per fare trading sul VXX>>> prendilo qui

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!