Perchè fare Forex Trading con Avatrade?

Oggi sul mercato ci sono molti broker che ti permettono di operare con il Forex. Rispetto al passato l’industria del Forex Trading, grazie alla liquidità che caratterizza questo settore, vede un numero maggiore di operatori che ti permettono di investire. Prima di scendere nel dettaglio di questa breve guida dedicata ai vantaggi del fare Forex Trading con Avatrade, voglio però fare una puntualizzazione.

E’ vero che oggi ci sono tanti broker che ti permettono di fare trading di CFD sui cambi, tuttavia io ti invito a stare alla larga da quelli operatori truffa che promettono guadagni facili e immediati. Per investire sui cambi (come il cambio Euro Dollaro), usa solo i migliori broker Forex e CFD tra cui, appunto, Avatrade.

Prima di elencarti i vantaggi del Forex Trading con Avatrade, ti invito a prendere in considerazione la possibilità di attivare un conto demo gratuito con questo broker. In questo modo potrai subito toccare con mano l’offerta dell’operatore per quello che riguarda il Forex e CFD Trading.

Forex trading sempre più popolare

Quando si parla di Forex Trading online, il pensiero va subito ai cross più famosi come il citato Euro Dollaro o il cambio GBP/USD e ancora il cross USD/CHF. In realtà queste sono sole le coppie più importanti ma i cambi che hai a disposizione per fare trading sono tantissimi. Anche grazie ad un’offerta sempre più ampia, il Forex è riuscito a diventare sempre più popolare.

L’incremento dei cambi disponibili per fare trading è però solo uno dei motivi alla base del boom del FX. Ci sono altre condizioni che hanno reso possibile il successo del Forex trading online a partire dallo sviluppo della tecnologia. Se oggi chiunque può fare trading sui cambi è perchè la tecnologia, atraverso continui miglioramenti, ha reso accessibile davvero a tutti questo mercato che un tempo era riservato solo a pochi.

Ricorda, però, che solo le migliori piattaforme trading investono in tecnologia e sviluppo mettendoti a disposizione strumenti di analisi sempre più affinati per la tua attività.

Le altre ragioni alla base della grande popolarità del Forex sono la già citata alta liquidità e il fatto che il mercato del Forex sia il solo a restare aperto non-stop per ben 5 giorni alla settimana.

Se vuoi conoscere più da vicino i vantaggi del FX leggi la guida sui 5 motivi per fare Forex Trading.

Perchè scegliere Avatrade per fare Forex Trading

Sono tanti i motivi per cui scegliere Avatrade per fare Forex Trading. Tutti questi vantaggi rendono Avatrade uno dei forex broker più affermati a livello internazionale. Del resto stiamo parlando di un broker con migliaia di clienti retail in tutto il mondo come messo in evidenza nella recensione Avatrade.

I motivi per cui scegliere Avatrade per fare Forex Trading sono essenzialmente tre: vastissima gamma di asset a tua disposizione, tante piattaforme di trading da scegliere in base alle tue necessità e possibilità di usare la leva mettendo al primo posto sempre la tua sicurezza.

Forex Avatrade: mercati disponibili

Primo motivo per cui fare Forex Trading online con Avatrade è la vastissima gamma di scelta. Puoi infatti fare trading su molte coppie Forex e su tanti altri asset derivati. Tra i cross disponibili non ci sono solo quelli principali ma anche tanti secondari e poi le valute esotiche come ad esempio USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR.

Le coppie esotiche vanno olto di moda perchè fanno riferimento al mercato emergente. Caratteristiche essenziali delle coppie esotiche sono la bassa liquidità e il volume di scambi contenuto rispetto a quello che caratterizza le coppie principali.

Su Avatrade potrai fare Forex Trading online sulle seguenti coppie maggiori

Come puoi vedere tra coppie principali, coppie minori (ossia quelle che non includono il dollaro Usa come ad esempio EUR/CHF, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/AUD, GBP/JPY, CAD/JPY) e coppie esotiche, gli asset disponibili sulle piattaforme Avatrade sono davvero tanti.

Puoi provare a fare trading su tutte le valute citate in modalità demo. Aprendo la demo Avatrade potrai avere 100.000 euro virtuali per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Ti ricordo che il Forex Trading non è un gioco e che il tasso di cambio delle valute oscilla anche per effetto dei market mover presenti o in uscita come puoi vedere nella guida Forex e Dati Macroeconomici come sfruttare il legame nel trading.

Tantissimi asset disponibili: valute principali, secondarie e esotiche Zero spese nascoste nel trading sul Forex Commissioni basse: nel Forex Trading Avatrade applica solo lo spread Posizioni lunghe e posizioni corte per guadagnare con il ribasso del cross Trading sul Forex 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.



Accanto al Forex, Avatrade ti permette di investire anche su altri mercati tra cui le criptovalute. Per approfondire questo vantaggio ti consiglio la lettura del post: Perchè fare trading di criptovalute con Avatrade?

Inoltre con Avatrade puoi anche fare trading sul VXX attraverso i CFD.

Forex Avatrade: piattaforme disponibili

Il boom della tecnologia ha permesso lo sviluppo di piattaforme trading avanzate e di facile accessibilità a tutti. Su Avatrade puoi scegliere tra tante piattaforme che includono anche soluzioni per il trading automatizzato attraverso il quale puoi copiare anche le operazioni dei traders più esperti.

Con il trading automatico puoi copiare solo singoli segnali oppure intere strategie beneficiando dell’esperienza dei traders più bravi. Su Avatrade puoi usare anche la piattaforma social trading Zulutrade che ti permette di convertire le raccomandazioni dei trader esperti e di eseguire in automatico le opazioni sul tuo account Avatrade.

Forex Avatrade: leva finanziaria applicata

Sul suo sito il broker lo dice chiaramente: Avatrade non ha la leva più competitiva del mercato ma mette al primo piano la sicurezza dei fondi (non dimenticare che stiamo parlando di un broker che è premiato e regolamentato a livello mondiale).

Su Avatrade potrai beneficiare di una leva fino al 30:1 per quasi tutte le coppie forex online. Questo significa che quando apri una posizione necessiterai solamente dello 0.25 per cento della dimensione della posizione stessa.

Ti faccio un esempio per aiutarti a capire come funziona la leva nel Forex con Avatrade. Se la coppia EUR-USD viene scambiata ad un prezzo di acquisto di 1.1123, per attivare un trade di 100.000 unità, dovresti avere bisogno di 100 000 Euro, oppure 111 230 USD. Grazie alla leva finanziaria, però, ti servirà solo lo 0.25 per cento di tale posizione vale a dire 250 euro. E’ questo meccanismo della leva che rendere il Forex Trading vantaggioso per gli investitori.

Grazie alla leva finanziaria i tuoi profitti possono aumentare. Attenzione perchè vale anche il discorso inverso perchè con la leva possono anche aumentare le perdite a cui vai incontro.

Come fare Forex Trading con Avatrade

Dopo aver elencato tutti i vantaggi del Forex Trading online Avatrade, è tempo di passare alla pratica. Sono certo che ti starai chiedendo quali sono le procedure che devi seguire per fare trading Forex con Avatrade.

Ti elencherò in modo sintetico i passaggi necessari per operare con tranquillità.

Il primo punto è quello di aprire un conto demo Avatrade. Le informazioni che ti vengono richieste sono pochissime. In 5 minuti puoi aprire il tuo conto virtuale con il broker. Ti ricordo che la demo non ti obbliga assolutamente a fare nulla. Esso è uno strumento che ti consente di imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale (sull’importanza della modalità virtuale ti invito a leggere la guida sul perchè usare il conto demo trading).

Il secondo passo, da fare una volta attivata la demo, è quello di scegliere la piattaforma che vuoi usare. Puoi scegliere la MetaTrader4 (MT4) oppure puoi accedere al MetaTrader Web Trader direttamente dal tuo browser web.

Ammettiamo che tu abbia scelto la MetaTrader Web.

In questo caso dovrai entrare sulla schermata principale. Alla tua sinistra troverai le principali coppie forex che vengono scambiate su AvaTrade mentre alla tua destra c’è il grafico con l’andamento della coppia selezionata, ad esempio Euro Dollaro.

Il passaggio successivo è quello di selezionare la lingua, quindi italiano, e quindi aprire una posizione. Per farlo dovrai semplicemente fare doppio clic sulla coppia Euro Dollaro.

A questo punto si aprirà una finestra dell’ordine dove sono indicati il volume di lotti desiderato (1 lotto = 100.000) e il valore di stop loss e take profit che vuoi aggiungere (ti consiglio sempre di impostare questi parametri per la tua sicurezza).

A questo punto puoi cliccare rosso “Sell by Market” per vendere, oppure puoi cliccare blu “Buy by Market” per acquistare. Cliccherai rosso se pensi che il cambio Euro Dollaro possa subire un calo e blu se per te il cross è destinato ad aumentare.

In pratica con questi semplici passaggi puoi iniziare a fare forex trading. Proprio l’estrema semplicità di tutta l’operazione è uno dei motivi del successo di Avatrade.

Il successo del broker non è limitato solo al Forex Trading. Avatrade conviene anche per quello che riguarda il trading sulle criptovalute come puoi leggere in questa guida.

