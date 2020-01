Perchè fare trading di criptovalute con Avatrade?

Tutti i vantaggi del trading sulle criptovalute con il broker Avatrade e i fattori da tenere a mente prima di operare

Oggi sono tanti i broker che permettono di fare trading sulle criptovalute. Parallelamente all'espansione delle valute digitali, i migliori Forex e CFD broker hanno sempre più perfezionato la loro offerta. La sana concorrenza tra i vari operatori, ha aperto la porta ad un continuo miglioramento dell'offerta di strumenti per fare trading sulle criptovalute.

Tra i broker di prima fascia per investire sulle criptovalute con i Contratti per Differenza, si colloca anche Avatrade, un broker molto affidabile e sicuro regolamentato dalla Banca Centrale dell'Irlanda. Stiamo parlando di un broker serio che nulla centra con i tanti broker truffa che sfruttano la buona fede e la voglia di guadagnare di molti ignari investitori.

Personalmente suggerisco sempre di stare alla larga da raggiri come il Bitcoin Trader o il Bitcoin Evolution (ma si possono fare tanti altri esempi) che promettono guadagni assurdi nel trading sulle criptovalute, e preferire i broker seri come AvaTrade che, in linea a quello che prevede la normativa vigente, mettono in evidenza il trader dai rischi dell'investimento in crypto.

Nella pagina del sito di Avatrade in cui c'è la presentazione dell'offerta relativa al trading sulle criptovalute, puoi leggere a chiare lettere che l'alta volatilità che caratterizza il mercato delle criptovalute può offrire l'occasione di realizzare grandi guadagni, ma al tempo stesso presenta anche un alto rischio di perdita.

Per gestire al meglio il rischio-perdita ti consiglio subito di leggere la guida operativa su come comprare criptovalute e investire in Bitcoin.

La prima buona ragione per fare trading sulle criptovalute con Avatrade è che questo broker è sicuro e affidabile. Prima ancora di elencare gli altri motivi per cui ti consiglio questo broker per investire sul BTC, ti invito ad aprire un conto demo gratuito per conoscere più da vicino le caratteristiche dell'offerta del broker imparando ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Per attivare la demo gratis Avatrade puoi usare il link sottostante.

Come fare trading sulle criptovalute con Avatrade

Il modo originale per fare trading sulle criptovalute è quello di comprare Bitcoin investendo liquidità reale e poi scambiare il portafoglio di Bitcoin con altre criptovalute su un sito di scambio. Ad esempio puoi registrarti a questi exchange e poi scambiare i Bitcoin che hai nel portafoglio con Ripple o con Ethereum (solo per restare alle criptovalute a maggiore capitalizzazione).

Ovviamente, affinchè tutta l'operazione vada a buon fine dovrai prestare molta attenzione alla sicurezza proteggendo il tuo portafoglio da possibili attacchi da parte di pirati informatici. La cronaca è piena di notizie su hacker che hanno violato i portafogli di criptovalute. Ma non è questo il solo svantaggio. Dovrai anche capire dove comprare i Bitcoin visto che i BTC non possono essere comprati in banca.

Insomma c'è più di un motivo per cui il modo originale per investire sulle criptovalute lascia un pò a desiderare soprattutto se il tuo intento è quello di fare solo speculazione ossia guadagnare denaro reale con l'andamento del prezzo del BTC!

I rischi che caratterizzano il trading tradizionale sulle criptovalute puoi evitarli facendo trading con Avatrade.

Per operare con questo broker, infatti, non ti serve alcun portafoglio visto che le operazioni avvengono sulla piattaforma protetta con sistema SSL. Questo è il secondo grande vantaggio del trading sulle criptovalute con Avatrade.

Per scoprire tutti i vantaggi del trading sul Bitcoin con Avatrade attiva subito la tua demo gratuita. Puoi farlo direttamente seguendo il link sotto indicato.

Trading sulle criptovalute con Avatrade VX exchange di criptovalute

Trading sulle criptovalute: fattori da considerare

Come ho più volte affermato il trading non è un gioco quindi se pensi che per investire sulle criptovalute basti solo la fortuna, ti consiglio di lasciar perdere la lettura di questo approfondimento e di tornare ai fondamentali del trading.

Il mercato delle criptovalute è da tempo in profonda trasformazione con nuove crypto che compaiono e altre che spariscono. Non è un mistero che ci siano moltoi negozi che accettino come mezzo di pagamento il Bitcoin ma il vero motivo del successo delle criptovalute è esse permettono di proteggersi contro la svalutazione della propria moneta nazionale.

A dispetto di chi pensa che il trading sulle criptovalute sia un gioco, ricordo che alcuni fattori sono in grado di condizionare le quotazioni. In particolare forti acquisti di crypto-asset da parte di investitori interessati alla speculazione sono in grado di condizionare i prezzi.

Ma anche l'analisi fondamentale influenza l'andamento delle criptovalute e così indicazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione hano un impatto sul prezzo del Bitcoin e delle altre altcoin.

Tra gli altri fattori in grado di condizionare le quotazioni ci sono anche le rpese di posizione dei colossi bancari sull'argomento e, più in basso in una scala di importanza, le parole di noti crypto-influencer e le previsoni sul possibile andamento futuro (a tal riguardo segnalo il post: Criptovalute previsioni 2020: 4 temi caldi per il prossimo anno).

Insomma sono tanti i fattori di cui devi tenere conto per fare trading sulle criptovalute e se oggi è il settore è al massimo è perchè in tanti hanno capito quali sono le potenzialità delle criptovalute, aggiungendole al loro portafoglio di investimento.

Avatrade ti permette di fare trading sulle criptovalute offrendoti benefit che ben pochi altri broker sono in grado di dare.

Perchè investire sulle criptovalute con Avatrade

Dopo aver elencato i fattori da tenere in considerazione per tradare criptovalute, ecco i motivi per cui conviene scegliere questo broker. Tra i vantaggi di cui potrai subito beneficiare aprendo un conto demo, ci sono la possibilità di vendere allo scoperto, ovvero di fare trading anche nel momento in cui il mercato è in ribasso e la possibilità di usare la leva finanziaria. Quest'ultima consente al broker di offrirti una posizione molto più ampia anche se il tuo investimento è minimo. Inoltre attraverso bot di trading pre-programmati e lo strumento di social trading DupliTrade, puoi anche copiare le mosse dei traders più esperti.

Per scoprire tutti i vantaggi del trading sulle criptovalute con Avatrade attiva subito un conto demo. Puoi farlo direttamente dal link sottostante.

Trading sulle criptovalute con Avatrade asset disponibili

Sulla piattaforma Avatrade puoi fare trading di CFD sulle crypto più popolari in questo momento ossia:

Bitcoin,

Ethereum,

Litecoin,

Ripple

EOS

Trading sulle criptovalute con Avatrade conviene?

Indipendentemente dalla criptovaluta scelta, fare trading sulle criptovalute con Avatrade conviene anche per questi motivi:

Massima sicurezza: il broker è autorizzato da ben sei autorità di regolamentazione e

Tante criptovalute da scegliere

Zero spese nascoste

Zero commissioni e nessuna commissione bancaria sulle transazioni.

Possibilità di fare trading sulle criptovalute 24 ore su 24 a differenza di altri broker e supporto in 14 lingue.

Leva finanziaria interessante per il tradiung sulle criptovalute: 2:1 per i residenti nell’UE e 25:1 per i residenti extra-UE).

Protenzione perdita capitale con stop loss e take profit. Ti basta indicare il prezzo massimo che sei disposto a rischiare.

Puoi fare trading sulle criptovalute contro valute a corso forzoso come Dollaro Usa o Euro, superando i limiti che vengono imposti da molti exchange i quali pongono restrizioni per i loro clienti.

Come puoi vedere l'elenco dei motivi per cui scegliere un broker come Avatrade invece di un exchange per fare trading sulle criptovalute è molto ampio. Per toccare con mano non devi far altro che aprire il conto demo Avatrade e inziare ad operare. Il conto virtuale è gratuito come detto in precedenza. Ti riporto il link di attivazione senza impegno.

