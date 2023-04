Zulutrade: opinioni piattaforma di social trading (su Avatrade)

Non puoi dirti un esperto di Copy Trading se non conosci la piattaforma Zulutrade. In questo post parlerò proprio di questo argomento ossia cosa è e come funziona Zulutrade ma soprattutto quali sono le opinioni dei traders su questa piattaforma di social trading. L’approfondimento è rivolto sia a traders principianti che vogliono scoprire i vantaggi del guadagnare copiando le strategie trading dei traders più bravi che agli investitori professionisti che magari hanno uno conoscenza sommaria del social trading. Anche per i più esperti, quindi, questa recensione può essere l’occasione per scoprire i vantaggi del copy trading.

Nella seconda parte della guida farò invece un riferimento a quei broker che offrono la possibilità di operare con Zulutrade. Posso già anticipare che un esempio di questo tipo è Avatrade. Cito questo broker perchè le opinioni degli investitori che hanno usato la piattaforma Zulutrade su Avatrade sono molto positive.

Zulutrade cosa è?

Che cosa è Zulutrade? Poichè questo è un sito di trading e finanza, essere rigorosi è essenziale. Per alcuni traders alle prime armi, parole come piattaforma e broker sono sinonimi. Pensare questo è un gravissimo errore. Le due parole non sono uguali, anzi. Il caso di Zulutrade nè è un esempio.

Zulutrade, infatti, non è un broker ma è soltanto una piattaforma che puoi usare attivando un conto su quei broker che con Zulutrade hanno un accordo.

Quindi se vuoi usare Zulutrade, devi aprire un conto sui broker che supportato questa piattaforma. Altre possibilità non ve ne sono.

Nella seconda parte della guida ti indicherò alcuni broker che ti permettono di fare social trading con Zulutrade. Prima però di passare a questi esempi e alle relative opinioni, voglio aiutarti a capire come funziona Zulutarde.

Zulutrade come funziona

Capire come funziona Zulutrade è essenziale per non commettere errori. Il meccanismo di funzionamento si basa sue tre passaggi essenziali.

Anzitutto devi aprire un conto demo su uno dei broker che ti consentono di operare sulla piattaforma Zulutrade.

Successivamente, nel caso in cui tu abbia deciso di operare con denaro reale, dovrai ricaricare il tuo conto.

Terzo e ultimo passaggio è il collegamento del tuo conto a Zulutrade.

Una volta effettuata la connessione, potrai diffondere i tuoi risultati nella pagina Prestazione e puntare ad entrare nel gruppo dei traders migliori.

Su Zulutrade potrai copiare qualsiasi strategia operativa e al tempo stesso applicare regoile oppure negoazire in modo manuale.

Il meccanismo di funzionamento di Zulutrade prevede che i traders vengano remunerati ogni qual volta vengono copiati dagli investitori.

Perchè fare social trading con Zulutrade conviene?

Oggi che il social trading è così diffuso, è necessario trovare una piattaforma che sia davvero conveniente. La forte concorrenza ha spinto Zulutrade a raffinare sempre di più la sua offerta. Ma perchè conviene fare social trading con questa piattaforma? In realtà di motivi per scegliere Zulutrade ve ne sono più di uno. Eccoli nel dettaglio:

Operando sulla piattaforma puoi scoprire i nuovi talenti del trading mondiale

Puoi personalizzare al massimo la tua esperienza trading

Puoi commentare, valutare e utilizzare tutti gli strumenti sociali per accrescere le tue competenze

Puoi farti aiutare da un centro di assistenza clienti sempre a tua disposizione

Se tutto questo non bastasse per convincerti a conoscere più da vicino questo intermediario, allora ti ricordo che Zulutrade oggi può vantare una presenza globale e milioni di clienti in tutto il mondo.

Copy Trading con Zulutrade

Il Copy Trading è lo strumento più importante a tua disposizione sulla piattaforma Zulutrade. E’ grazie al Copy Trading che puoi copiare le operazioni dei traders migliori.

Attenzione: il Copy Trading non è un’esclusiva di Zulutrade. Puoi infatti copiare le strategie dei migliori traders anche utilizzando il broker eToro. Operando con il Forex e CFD Trading da tempo, posso dirti che eToro e Zulutrade sono entrambe valide. La scelta è puramente personale.

Copiare le strategie dei traders più bravi non significa procedere a caso. Come spesso molti esperti affermano, infatti, per copiare devi essere capace di copiare. Su questo punto è bene avere le idee chiare: il Copy Trading non è un gioco.

Non pensare mai di scegliere a caso i traders da cui copiare sulla piattaforma Zulutrade perchè questo sarebbe un approccio sbagliato.

Comunque Zulutrade ti viene incontro nella scelta dei traders da cui copiare. Gli investitori, infatti, vengono classificati in base alle loro prestazioni e alla loro specializzazione.

Le classifiche sui traders migliori possono essere di aiuto ma non sono esenti da rischi. Il fatto che un trader abbia ottenuto profitti interessanti in passato, non significa che li avrà anche nel futuro! Insomma aiuto si ma sostituzione al libero arbitrio mai.

Social Trading Zulutrade

Zulutrade è anche piattaforma di social trading. Questo significa che puoi interagire con gli altri investitori. Effettuando l’accesso alla Social Charts Zulutrade puoi commentare strategie e operazioni su ogni asset. Come su molte altre piattaforme, inoltre, anche su Zulutrade, puoi tenere sotto controllo il sentiment di mercato. Grazie a questa funzione puoi sapere se su quel singolo asset (esempio il gold) ci sia una prevalenza di posizioni long (ossia acquisti) o short (scommessa su ribassi).

Zulutrade funzioni disponibili

Le funzioni a tua disposizione per avere la migliore esperienze trading possibile su Zulutrade sono 3: ZuluGuard, Zulutrade Automator e Combos Zulutrade. Poichè si tratta di strumenti che sono molto utili per la tua attività, credo sia giusto fare dei brevi cessi su cosa sono.

ZuluGuard ti permette di tenere sempre sottocontrollo i trader che copi. Grazie a questo importante strumento puoi togliere dalla lista dei traders che stai copiando quelli che effettuano cambiamenti rapidi di strategia (che sono sempre possibili). ZuluGuard sotto questo punto di vista diventa uno strumento di protezione contro modifiche improvvise delle condizioni.

Se stai pensando che Zulutrade sia uno strumento superfluo, ti invito a considerare una cosa: molto spesso i trader cambiano il loro modo di operare quando tu non sei attivo. Questo significa che la trasformazione avviene a tua insaputa ed è per questo motivo che ZuluGuard è così prezioso.

Zulutrade Automator altro non è che la funzione di Zulutrade che ti permette di fare trading in modo automatico. Praticamente tu devi soltanto ideare la tua strategia trading e ZuluTrade Automator ti permette di implementarla. Anche in questo caso, però, ci sono degli strumenti che ti consentono di limiare possibili effetti negativi che provengono da scelte automatiche. Ad esempio puoi impostare stop loss a garanzia contro perdite che vanno oltre la tua volontà.

Combos Zulutrade ti permette di raggruppare i trader in gruppi appunto in Combos. Grazie a questa funzione la piattaforma seleziona i trader più vicini alle tue esigenze. Zulutrade include nei Combos solo trader che hanno profitti superiori al 30% o che operano stabilmente da almeno 15 settimane. L’obiettivo di Combos è quello di mettere a tua disposizione strumenti di scelta efficaci.

Dove puoi usare Zulutrade: migliori broker

Scommetto che arrivato a questo punto ti senti invogliato a fare social trading usando Zulutrade. Ma come fare? Come ti ho già detto in precedenza Zulutrade non è un broker ma una piattaforma. Quello che ora ti serve quindi sono dei broker che ti permettono di operare con Zulutrade e quindi fare social trading. Come sempre ho fatto ti consiglierò solo i migliori broker Forex e CFD.

Tra i tanti siti che ti permettono di fare social trading con Zulutrade, i migliori sono Avatrade e Pepperstone. La lista include anche altri broker ma preferiscono fermarmi ai citati poichè solo questi ultimi hanno un livello di notorietà molto alto.

Zulutrade su Avatrade

Avatrade è uno dei broker più importanti che ti danno la possibilità di fare social trading con Zulutrade. Questo broker è molto affidabile ed è usato da milioni di clienti. Se vuoi conoscerlo più da vicino puoi leggere la recensione Avatrade. Il broker ti mette a disposizione molti strumenti di analisi per consentirti di definire una strategia trading efficace. Tantissimi i mercati disponibili. In particolare fare trading sulle criptovalute con Avatrade è molto conveniente.

Inoltre tanti traders usano Avatrade anche per investire sulle opzioni call e put.

Zulutrade su Avatrade conviene perchè è semplice e molto intuitivo da usare. Non è un caso che le opinioni dei traders siano molto positive.

Se vuoi usare Zulutrade su Avatrade, attiva subito il tuo conto demo e inizia a fare social trading. Puoi attivare la demo direttamente dal link sottostante.

Clicca qui per aprire un conto demo con Avatrade>>>

Zulutrade piattaforma social trading opinioni finali

Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Se cerchi opinioni Zulutrade su internet troverai una netta prevalenza di giudizi positivi. Oggi il social trading è molto ricercato proprio perchè viene considerato un tipo di investimento, diverso dal trading tradizionale, che consente di incrementare quelle che sono le proprie competenze. Zulutrade è una delle migliori piattaforme per fare social trading. Non è la sola ma è comunque una delle più dotate di strumenti di analisi per la scelta dei traders da cui copiare. E’ per questo che le opinioni sono positive.

