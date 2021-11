Opzioni Vanilla: cosa sono e come fare trading

© Shutterstock

La guida completa per investire in opzioni vanilla. Perchè fare trading di opzioni conviene e quali sono i broker che offrono questo strumento

Affrontiamo in questo post un argomento particolare che trader anche esperti spesso ignorano: il trading con le opzioni vanilla? Di cosa si tratta? Mai come in questo caso è necessario andare fino ai fondamentali e quindi chiarire i concetti base. Siamo infatti sicuri che se sei arrivato su questo articolo è perchè non sai cosa sono le opzioni vinilla e quindi non conosci i vantaggi del trading di opzioni.

Lo stesso termine "vanilla" ti potrebbe apparire "esotico" ma qui non stiamo parlano di valute non convenzionali (appunto esotiche) che spesso suscitano tanto interesse nel Forex. Ma non stiamo parlando neppure di opzioni binarie che, come certamente saprai, sono vietate da tempo e comunque non centrano nulla con le opzioni vanilla.

Dopo aver chiarito cosa NON sono le opzioni vanilla, possiamo ora passare alle definizioni ossia a dare una risposta alla domanda cosa sono le opzioni vanilla.

Prima di affrontare la questione, vogliamo però rassicurarti perchè se non hai sentito solo poche volte parlare di questo strumento speculativo che, per la cronaca, può essere usato anche per finalità di hedging, la "responsabilità" è anche di molti validissimi broker Forex e CFD che non ti permettono di fare trading di opzioni vanilla. Sono infatti pochissime le piattaforte che supportano questo strumento. Ecco subito un nome per te: Avatrade (qui la recensione completa).

Opzioni vanilla cosa sono

Le opzioni vanilla hanno un sapore quasi esotico ma, in realtà, di esotico c'è poco. Si tratta infatti di strumenti di trading mediante i quali puoi entrare in possesso non di un asset fisico ma di un diritto ad acquistare o vendere un bene entro e non oltre una precisa data. Essendo tu il titolare di quel diritto, sarei tu a decidere se esercitarlo o meno.

Ma questa definizione di opzioni vanilla ricorda da vicino quella di un altro strumento di investimento speculativo: i futures! Ebbene, sgombiamo il campo da ogni equivoco evidenziando le opzioni vanilla non funzionano come i futures ma anzi hanno caratteristiche diverse che approfondiremo nei prossimi paragrafi.

Opzioni vanilla e futures differenze

Sono tante le differenze tra le opzioni vanilla e i futures ma per comodità riportiamo qui solo le principali con l'obiettivo di sgombrare il campo dagli equivoci.

I Futures determinano l'obbligo a comprare un bene oggetto del diritto nel momento in cui scatta la data prevista dal contratto. Le opzioni vanilla no. Investendo su questo strumento, infatti, maturerai solo il DIRITTO di comprare che puoi decidere se esercitare o no. Sotto questo punto di vista, quindi, le opzioni vanilla sono più flessibili dei futures.

Le opzioni vanilla ti consentono di esercitare il diritto anche prima della scadenza se ciò è conveniente.

Le opzioni vanilla prevedono un premio iniziale quindi per entrare in possesso del diritto di esercitare l'acquisto o la vendita, dovrai pagare un premio che non è legato a quelle che sono le fluttuazioni dei prezzi. Il paragone con i futures non si pone proprio perchà scegliendo questi ultimi non è previsto alcun premio.

Alla luce degli elementi indicati in precedenza, le opzioni vanilla si configurano come un valido strumento di protenzione del proprio capitale.

Opzioni vanilla come funzionano

Dopo aver specificato cosa sono le opzioni vanilla, possiamo ora passare ad analizzare come funzionano. La procedura è la seguente:

Se vuoi possedere un'opzione, dovrai pagare al venditore un premio di importo definito. Tale premio non viene determinato a caso ma da una serie di elementi come ad esempio il prezzo corrente o il prezzo dello strumento.

Se compri un'opzione dovrai pagare il premio se invece vendi un'opzione lo riceverai. Nel paragrafo dedicato alle defizioni, abbiamo evidenziato il carattere temporale delle opzioni. Ma come funziona il meccanismo di negoziazione nel futuro?

La procedura è semplice: la data entro la quale hai il diritto di esercitare l'opzione è detta data di scadenza. Di norma le opzioni che hanno una scadenza più lunga, presentano premi più elevati rispetto alle vanilla con scadenza più corta. Forse questo principio ti ricorda quello delle assicurazioni e in effetti questa volta non hai torno perchè il premio delle opzioni vanilla funziona in modo simile a quello delle assicurazioni. Comunque, allo scoccare della data (ma anche prima se è conveniente) puoi eseguire l'opzione e il prezzo a cui lo farai è detto prezzo strike o prezzo obiettivo.

Premio opzioni vanilla come si determina

Come si determina il premio? Tra i tanti fattori che condizionato questo parametro, la volatilità dell'asset sottostante è tra i più importanti.

La tendenza è la seguente: a fronte di una volatilità più alta, il prezzo dell'opzione sale. Viceverso il prezzo scende se la volatilità cala. L'incremento del prezzo con una volatilità maggiore si spiega alla luce della possibilità che si verifichi un più grande movimento di mercato che può portare a profitti anche maggiori.

Tendenzialmente puoi decidere di chiudere l'opzione quando vuoi per sfruttare il movimento al massimo e ottenere così un profitto più interessante.

Intermezzo: il linguaggio delle Opzioni vanilla

Prima di spiegare come fare trading con le opzioni vanilla e quali broker scegliere, credo che convenga fornire un piccolo glossario sulle parole chiave di questo strumento speculativo. Molti termini li abbiamo usati nei paragrafi precedenti e quindi vale la pena stilare un rapido elenco.

Opzioni Call: ti offrono il diritto di acquistare uno strumento al prezzo indicato

Opzioni Put: ti offrono il diritto di vendere uno strumento al prezzo indicato

Prezzo Spot: prezzo del bene nel momento in cui stipuli il contratto con il venditore

Prezzo Strike: è il prezzo target ossia il prezzo al quale ci sarà la transazione nel momento in cui tu decidi di esercitare l'opzione vanilla

Questi 4 termini sono alla base della guida sulle opzioni vanilla. Se vuoi approfondire leggi il report sul trading sulle opzioni call e put: conviene?

Come fare trading con le opzioni vanilla

Ed eccoci arrivati al cuore della guida: come fare trading con le opzioni vanilla. Tieni a mente tutto quello che abbiamo detto in precedenza ma cambia il contesto generale. Non più, quindi, opzioni vanilla in ottica di protezione ma come strumento di tipo speculativo.

Come avevano già anticipato in precedenza, infatti, le opzioni vanilla si possono usare non solo come strumento di difesa dalle oscillazioni di prezzo troppo forti ma anche come mezzo per fare vera e propria speculazione. Prima di vedere come operare, ti consigliamo di leggere la nostra guida su come fare trading online da zero.

Ideale sarebbe affincare alla lettura di questa guida anche la pratica con la demo gratuita che ti offre il broker Avatrade, uno dei pochi a permettere di fare trading sulle opzioni vanilla in chiave speculativa.

Nel momento in cui compri un'opzione put o call dovrai pagare subito un premio del saldo liquido del conto ma i guadagni che puoi avere sono senza limiti. Tuttavia nel momento in cui vai a vendere le opzioni ricevi un premio attraverso accredito sul saldo liquido del conto. Avrai però un'esposizione alle perdite che potrebbe essere illimitata che scatterebbe nel caso in cui il mercato si dovesse muovere in posizione contraria al trade.

Per circoscrivere questo rischio puoi usare gli ordini di stop sulle opzioni.

Se compri opzioni corri un rischio limitato essendo l'importo massimo che puoi perdere uguale a quello del premio. Vendendo le opzioni vanilla puoi generare un forte profitto poichè offri a terzi protezione su quella posizione.

Concretamente la prima mossa da fare nel trading di opzioni è prevedere l'andamento del mercato per un certo strumento. Se ritieni che tale asser crescerà di prezzo, hai tre strade davanti a te:

comprare lo strumento attraverso il tradizionale CFD trading (posizione spot)

comprare un'opzione call

comprare un'opzione put

Per esercitarti a fare trading con le opzioni vanilla, puoi usare la demo Avatrade da 100.000 euro virtuali.

Vantaggi trading sulle opzioni

Dopo aver chiarito come fare trading sulle opzioni Vanilla, possiamo adesso avere degli elementi in più per capire quali sono in vantaggi di questo strumento di investimento. Ce ne sono tanti ma i più importanti sono tre:

si tratta di un investimento sicuro: fare trading sulle opzioni è meno rischioso che fare trading sul sottostante le opzioni esprimo punto di vista differenti e quindi offrono una view completa. Infatti puoi combinare opzioni call e put lunghe e corte con posizioni spot lunghe o corte. a differenza del trading spot, dove si può speculare solo al rialzo o al ribasso, con le opzioni poi eseguire una strategia che si basa su fattori diversi (orizzonte temporale, trend di mercato, differenza tra prezzo corrente strike)

ATTENZIONE - Rispetto al trading tradizionale, le opzioni Vanilla hanno dei vantaggi ma ricorda sempre che facendo trading esponi il tuo capitale ad un rischi.

Trading Opzioni Vanilla: come operare con AvaOptions

Appurato che Avatrade è uno dei pochi broker che consente di fare trading sulle opzioni vanilla, vediamo brevemente come puoi operare.

Per fare trading con AvaOptions i passaggi che devi eseguire sono i seguenti:

Apri il conto trading e scegli l'opzione AvaOptions

Effettua il deposito

Scarica AvaOption e inizia ad operare

Gli step sono pochissimi e per iniziare puoi partite dalla demo in basso: è gratis:

Le opzioni vanilla vanno bene per i trader principianti?

Visto che se sei finito su questa sarai interessato alle opzioni vanilla anche se non hai mai fatto trading con questo strumento. E allora vogliamo mettere in chiaro una questione molto importante: le opzioni vanilla non hanno rischi aggiuntivi rispetto al CFD Trading.

Questo discorso vale anche per i trader principianti. Per alcuni investitori le opzioni non sono proprio il massimo per iniziare ma possono essere tranquillamente usate per speculare se si comprende quale è il loro profilo di rischi.

Buon trading con le opzioni vanilla a tutti!