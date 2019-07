Finanziamenti alla Lega di Salvini dalla Russia, la rivelazione di Buzzfeed

Una registrazione audio dimostrerebbe l’esistenza di accordi tra la Lega e la Russia per finanziamenti al partito di Salvini

CONDIVIDI

E’ stato il giornale online americano Buzzfeed a rivelare di essere in possesso di una registrazione audio che dimostrerebbe l’esistenza di accordi tra la Lega dell’attuale vicepremier Matteo Salvini ed alcuni affaristi russi.



Nella registrazione audio infatti si sente parlare sia quello che da Buzzfeed viene definito “stretto collaboratore” di Salvini che alcuni uomini russi. L’audio sarebbe stato registrato durante una riunione a Mosca che ufficialmente aveva lo scopo di stringere un accordo petrolifero, mentre quello reale era di pianificare una spinta nazionalista in Europa che avrebbe avvicinato il vecchio continente alla Federazione Russa.



L’incontro, secondo quanto riportato dal giornale online Buzzfeed è avvenuto il 18 ottobre 2018 presso l’hotel Metropole, dove si incontrarono tre Italiani e tre Russi che restarono a parlare per circa un’ora e 15 minuti.



In quell’occasione sarebbero stati stretti accordi con una importante compagnia petrolifera russa, che sarebbe entrata in affari con l’Eni per rifornimenti di carburante pari ad oltre 3 milioni di tonnellate l’anno, ed un valore complessivo di un miliardo e mezzo di dollari. La compravendita sarebbe avvenuta per mezzo di intermediari, ed i venditori avrebbero applicato alle transazioni degli sconti del valore di circa 65 milioni di dollari.



Secondo i calcoli fatti dagli analisti di BuzzFeed News questo denaro sarebbe poi finito, in modo segreto per mezzo di altri intermediari, nelle casse della Lega. Dalla registrazione in possesso di Buzzfeed si evincerebbe in modo chiaro che lo scopo dell’affare e del meccanismo degli sconti applicati era quello di sostenere il partito di Salvini soprattutto per la campagna elettorale delle Europee. Ricordiamo però che per la legge italiana vieta ai partiti di accettare donazioni estere, specialmente quando si tratta di importi così alti.

Conosci il Social Trading eToro ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare le loro operazioni di trading. Conto demo Gratuito da 100.000€ Clicca qui



A febbraio Salvini negava tutto



A febbraio 2019 l’Espresso aveva già cercato di far luce su alcuni episodi che sembravano dimostrare l’esistenza di alcuni collegamenti tra Matteo Salvini e la Russia. A tal proposito al leader del Carroccio furono fatte domande chiare in un’intervista, ed egli dichiarò in quell’occasione: “alla Lega non è arrivato nulla e non arriverà nulla. Non ci sono soldi in Lussemburgo, Svizzera, Cayman. Non ci sono barili di petrolio in casa mia, non ci sono rubli, dollari o yen. Non c’è nulla di nulla.”