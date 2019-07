Chi è Ursula von der Leyen: marito, figli, età, altezza, peso, biografia e curriculum

Tutto quello che c’è da sapere su Ursula von der Leyen, nuovo Presidente della Commissione Europea: studi, carriera e famiglia

CONDIVIDI

La nomina di Ursula von der Leyen è arrivata direttamente dal profilo Twitter di Donald Tusk, che ha reso noto l’accordo raggiunto coi 28 Stati Membri anche sulle nomine di Charles Michel come suo successore, e di Josep Borrel come Alto Rappresentante. L’accordo prevede anche che Cristine Legarde sostituisca Mario Draghi nel suo ruolo alla BCE.



Il 16 luglio scorso la candidata Ursula von der Leyen è stata eletta Presidente della Commissione Europea e sostituisce quindi il presidente uscente Jean Claude Junker. La maggioranza raggiunta da Ursula von der Leyen è stata di 383 voti, ha superato di soli 9 voti il numero di preferenze minimo necessario per vincere.



Dopo aver proposto la candidatura di Ursula von der Leyen al ruolo di Presidente della Commissione Europea, Donald Tusk ha anche annunciato l’intenzione della stessa di nominare come vicepresidenti del più alto rango, il socialista Frans Timmermans, e la liberale Margrethe Vestager. A questi si andranno poi ad aggiungere un vicepresidente per l’Italia, e uno per l’Europa dell’Est. Maros Secovic ricoprirà invece la carica di commissario all’Energia, ed è stato fortemente voluto dai Visegrad.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>



Chi è il nuovo Presidente Ue Ursula von der Leyen?



Ma chi è Ursula von der Leyen? Come ha iniziato la sua carriera politica, o che titoli di studio ha conseguito? Ha una famiglia o dei figli? Quanti anni ha, quanto pesa, quanto è alta? Ecco un bel po’ di informazioni dettagliate sulla nuova Presidente della Commissione Europea.



Ursula von der Leyen è un personaggio politico tedesco, e fino al giorno della sua elezione ricopriva la carica di ministro della difesa della Germania dal 2013. Il nome completo è Ursula Getrud von der Leyen ed è una fidata alleata di Angela Merkel. Il partito politico della von der Leyen è il CDU (Unione Cristiano Democratica).



Il padre di Ursula von der Leyen si chiamava Ernst Albrecht ed è stato Ministro-Presidente della Bassa Sassonia. Fu uno dei giovani pionieri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, prese parte alla redazione del Trattato di Roma, e diventò capo di gabinetto del primo commissario alla concorrenza e poi direttore generale.



La figlia, Ursula von der Leyen è nata a Ixelles in Belgio, il giorno 8 ottobre 1958. Ora quindi ha 60 anni, ne compirà 61 questo autunno. Buona parte della sua infanzia l’ha trascorsa in Belgio, e a Bruxelles ha frequentato la scuola europea, poi il liceo scientifico ed infine sceglie come percorso universitario la facoltà di Economia a Göttingen e Münster.



Si sposta poi ad Hannover, dove frequenta l’università di medicina dal 1980, si laurea in quella stessa università nel 1987. Il matrimonio di Ursula von der Leyen arriva però prima della laurea, nel 1986, quando sposa il marito dal quale prende il cognome: Heiko von der Leyen. A partire dal 1992 e per i successivi 4 anni, prosegue gli studi presso l’Università di Stanford.



Al CDU Ursula risulta iscritta già dal 1990, ma comincerà effettivamente la sua carriera politica solo nel 2001, ed è in quello stesso anno che ottiene un mandato locale presso la regione di Hannover. Una esperienza quella del mandato di Hannover che terminerà presto. Due anni dopo infatti, nel 2003 sarà eletta deputata a Landtag nella Bassa Sassonia.



Con la vittoria di Christian Wulff del 2003, Ursula von der Leyen diventa Ministro degli Affari Sociali, delle Donne, della Famiglia e della Salute della Bassa Sassonia. Poi nel 2005, appena due anni più tardi, viene scelta dalla Cancelliera Angela Merkel come Ministro della Famiglia.



La Von der Leyen basa la sua politica per la famiglia sul rilancio e lo sviluppo degli asili nido, in modo che le donne tedesche abbiano tutto il tempo per dedicarsi alla vita lavorativa. Nel 2009 arriva la conferma come Ministro della Famiglia, mentre con le dimissioni di Franz Josef Jung arriva la carica di Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali.



Ed eccoci alla carica di Ministro alla Difesa che la von der Leyen ha ricoperto dal 2013 fino al giorno della sua elezione come Presidente della Commissione Europea. Diventando di fatto la prima donna nella storia a ricoprire questo importante ruolo istituzionale.



Ursula von der Leyen ha 60 anni, è nata l’8 ottobre 1958 a Ixelles, Belgio. Ha 7 figli, 2 maschi Egmont e David, e 5 femmine: Maria, Donata, Victoria, Sophie e Gracia. Il matrimonio è avvenuto nel 1986, il marito di Ursula von der Leyen si chiama Heiko von der Leyen. La von der Leyen ha 6 fratelli: Hans-Holger Albrecht, Barthold, Benita-Eva, Donatus, Lorenz e Harald-Erst. Il padre è Ernst Albrecht.

Scheda



Ursula von der Leyen età: 60 anni

Ursula von der Leyen altezza: 166 cm

Ursula von der Leyen peso: 56 kg

Ursula von der Leyen data di nascita: 8 ottobre 1958

Ursula von der Leyen dove è nata: Ixelles, Belgio

Ursula von der Leyen figli: 7 figli: maschi Egmont e David, femmine: Maria, Donata, Victoria, Sophie e Gracia

Ursula von der Leyen marito: Heiko von der Leyen

Ursula von der Leyen fratelli: 6 fratelli: Hans-Holger Albrecht, Barthold, Benita-Eva, Donatus, Lorenz e Harald-Erst

Ursula von der Leyen padre: Ernst Albrecht