Le 10 città più care al mondo. Ecco la classifica aggiornata al 2019

Ecco la lista delle 10 città più care del mondo secondo i dati raccolti ed elaborati da Numbeo

CONDIVIDI

La classifica che stiamo per mostrarvi elenca le città più care del mondo nel 2019, e prende in considerazione il costo della vita secondo i dati raccolti da Numbeo. Il risultato dell’elaborazione dei dati di Numbeo è anche dovuto all’analisi di alcuni fattori come il costo degli affitti, dei generi alimentari ecc.



Al decimo posto tra le città più care del mondo troviamo Bergen, Norvegia, con un indice calcolato in 129 su 100, quindi piuttosto elevato. Che la Norvegia sia uno dei Paesi più cari al mondo è noto a tutti, e come sappiamo dipende in buona parte da una qualità della vita particolarmente alta, nonché da uno stato di Welfare che funziona in maniera esemplare nel mondo.



Subito dopo la norvegese Bergen troviamo Reykjavik, Islanda. E si torna in Norvegia per l’ottava città più cara al mondo, Oslo. Meta turistica tanto ambita quanto costosa. Chiunque abbia avuto il piacere di visitare la capitale scandinava non avrà scordato quanto sia alto lì il costo della vita. Norvegese infatti anche la settima città più cara del mondo: Stavanger.



Il sesto posto nella classifica lo conquista invece la Svizzera con la città di Berna. Ma conquista anche tutte le altre 5 posizioni, con le città di Lugano, Losanna, Ginevra, Zurigo e Basilea al primo posto della classifica. La Svizzera risulta quindi di gran lunga il Paese più caro del mondo.



Le città più care d’America sono invece New York, Honolulu, Washington, San Francisco, Boston, Seattle, Philadelphia, Oakland e Toronto. Mentre se ci spostiamo in Asia troviamo tra le città più care: Tokyo, Seul, Tel Aviv-Yafo, Osaka, Gerusalemme, Hong Kong, Haifa, Ramat Gan, Singapore e Nicosia.



Volendo dare uno sguardo al nostro Paese, scopriamo che le 10 città più care d'Italia sono in ordine decrescente: Bologna, Perugia, Trieste, Firenze, Torino, Milano, Aosta, Trento, Venezia e Bolzano che si conferma la città più cara d’Italia.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>