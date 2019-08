I 5 migliori film sul trading, da Wolf of Wall Street a Margin Call

Ecco qualche film a tema Wall Street per trascorrere un tranquillo fine settimana, e trovare interessanti spunti per l'attività di trading

Se ti interessi di finanza, ti piace fare trading e stai pensando a come rilassarti in questo fine settimana, magari potresti conciliare i tuoi interessi con del buon cinema. Di film che raccontano avvincenti storie ambientate a Wall Street è pieno il mondo di Hollywood, ma abbiamo provato a raccoglierne solo alcuni, e solo a tema trading.

The Wolf of Wall Street

Il primo della classifica non poteva che essere The Wolf of Wall Street. Il protagonista è interpretato da un come sempre impeccabile Leonardo Di Caprio, ed è un personaggio realmente esistito. Il film racconta infatti la storia vera di Jordan Ross Belfort, o per lo meno è ispirato ad essa, e ci si trova davvero di tutto: dalle frodi sui titoli al riciclaggio di denaro.

Questo è senza ombra di dubbio un film che ti prende dal primo istante, e se ti affascina il mondo di Wall Street è sicuramente da vedere. Anche perché, in un modo o nell'altro, ti illustra tutto quello che NON bisogna fare quando si opera sul mercato, specie ad alti livelli.

Wall Street (1987)

Si tratta di un classico intramontabile sul mondo degli affari. I protagonisti sono interpretati da Micheal Douglas e Charlie Sheen, sotto la direzione di Oliver Stone, autore anche del molto più recente sequel datato 2010: Wall Street - Il denaro non dorme mai.

Nel Wall Street del 1987 troviamo un tanto simpatico quanto immorale Gordon Gekko, interpretato da M.Douglas, e il suo subordinato Bud Fox (C.Sheen). Una curiosità: in questo film recitano sia Charlie Sheen che suo padre, Martin Sheen, e i rispettivi personaggi sono effettivamente padre e figlio.

Margin Call

E' un film del 2011 nel quale troviamo Kevin Spacey e Jeremy Irons, il che dovrebbe essere sufficiente per decidere di guardarlo. Il film è ispirato da eventi realmente accaduti, e se ancora non è abbastanza per dargli una chance, diciamo che racconta un po' quali sono i lati oscuri del trading.

In Margin Call scoprirai cosa deve fare un trader quando va tutto storto, come rialzarsi dopo una rovinosa caduta, insomma come reagire quando hai perso tutto e devi ricominciare da zero o quasi. Inoltre in questo film ti viene svelata una parte di quella logica che si nasconde dietro i più grossi colossi finanziari, perciò è sicuramente più che consigliato a chi si interessa di trading.

Floored

In realtà questo non è esattamente un film, bensì un documentario. Lo abbiamo messo ugualmente nella lista perché è un must see per chi vuole avere una panoramica completa del trading sui futures. In questo documentario si parla anche del fenomeno del gambling (gioco d'azzardo) nel mondo del trading, due mondi vicini e al tempo stesso distanti, che spesso i principianti faticano a distinguere l'uno dall'altro.

Inutile dire che la mole di informazioni che si possono trovare in questo film è di gran lunga superiore rispetto agli altri, proprio per il fatto che si tratta di un documentario, ed in quanto tale sarà inevitabilmente molto più realistico.

Billions

Nemmeno questo è un film, ma non è neppure un documentario. Billions è una serie TV che descrive il mondo altamente competitivo e spietato degli investitori professionali. Il protagonista, Robert "Bobby" Axelrod è diventato per certi versi un modello e una fonte di ispirazione per molti aspiranti trader di tutto il mondo.

Al momento Billions è arrivato alla quinta stagione, quindi per chi non ha ancora iniziato questa serie TV, c'è già un buon numero di episodi belli e pronti, con qualche interessante lezione da insegnare agli spettatori.