Tassa su merendine e bibite, già fatto in Ungheria, UK, Danimarca, ma la "health tax" non sempre funziona

Fioramonti propone la tassa sulle merendine e Conte la definisce "praticabile". Di Maio però si dichiara contrario a nuove tasse

CONDIVIDI

In questi giorni si sente spesso parlare della cosiddetta tassa sulle merendine, che in realtà non si limiterebbe a brioche e dolcetti, ma riguarderebbe anche le bevande gassate. Si tratta di una specie di health tax quindi, che va a colpire quei prodotti ritenuti dannosi per la salute in quanto ricchi di zuccheri e non esattamente parte di una dieta sana.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>

Il modello ungherese si è rivelato un ottimo esempio a livello internazionale, mentre nel Regno Unito una tassa simile ha avuto meno successo di quel che ci si aspettava, perché le aziende hanno ridotto drasticamente la quantità di zuccheri in bevande e snack. Anche in Danimarca era stata introdotta, e ci è rimasta per quasi 80 anni, ma danneggiava l'economia ed è stata abolita.

La chiamano "health tax" oppure anche "sin tax" nel primo caso con riferimento alla salute, mentre nel secondo al peccato, quello di gola che in termini di salute appunto, tende ad avere un costo salato anche per lo Stato. Così anche in Italia è arrivata una proposta simile dal ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che vorrebbe servirsene anche per finanziare la scuola.

La health tax, per il ministro Fioramonti servirebbe ad incentivare "attività utili e stili di vita sani", e il presidente del Consiglio, intervistato da Bruno Vespa ha definito la cosa "praticabile". Le critiche però non hanno tardato ad arrivare, e non sono giunte solo dall'opposizione, ma anche dall'interno della maggioranza.

Luigi Di Maio ha dichiarato di essere d'accordo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando dice di essere intenzionato ad abbassare le tasse, e non quando ne prospetta l'introduzione di nuove.

In molti Paesi però la tassa sulle merendine è stata introdotta, e qualche volta anche con risultati positivi, specie negli Stati Uniti. Il criterio che ha portato a questa decisione è sempre legato a filo doppio a salute e spesa pubblica, visto che allo Stato servono sempre maggiori entrate per investire in sanità e progetti educativi, ma non solo.

Attraverso una riduzione del consumo di bevande e snack dolci si dovrebbe ridurre l'incidenza di diabete, obesità e malattie cardiovascolari sulla spesa sanitaria dello Stato. Introdurre una tassa che deincentivi il consumo di alcuni prodotti alimentari può effettivamente incidere sulle abitudini dei consumatori, rendendole più sane, ma al contempo anche sollecitare i produttori a sviluppare ricette contenenti meno zuccheri.

In Italia le cattive abitudini in termini di alimentazioni hanno portato ad una ampia diffusione di obesità e diabete, basti pensare che nel nostro Paese un Italiano su due è sovrappeso, dato che tende persino a peggiorare al Sud e tra i non laureati. E non dimentichiamo che l'obesità è "la seconda causa evitabile di tumori dopo il fumo".

Secondo uno studio realizzato nel 2012 dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata, nei Paesi occidentali le conseguenze sulla salute delle cattive abitudini alimentari gravano sul bilancio dello Stato. Lo studio ha rilevato che in media i costi legati all'eccesso di peso gravano sulla spesa pubblica in una misura che va dal 4 al 10% della spesa sanitaria nazionale.

Il Centro studio ricerca sull'obesità ha calcolato che nel 2016 in Italia l'impatto economico, comprensivo del calo della produttività e della mortalità precoce, ha raggiunto i 9 miliardi di euro. Per quel che riguarda invece il diabete, i malati nel nostro Paese sono circa il 5% della popolazione, una percentuale che negli ultimi trent'anni è quasi raddoppiata, sia a causa dell'invecchiamento della popolazione, che per l'aumento della sopravvivenza dei malati, anche grazie a una diagnosi precoce.

Per ogni diabetico lo Stato, tra assistenza ambulatoriale, ospedaliera e trattamenti, spende ogni anno circa 2.800 euro, per un totale che raggiunge gli 8 miliardi di euro annui. E sono proprio queste spese che, come già sperimentato in altri Paesi, potrebbero essere finanziate da una tassazione di prodotti alimentari che contengono troppi zuccheri.

Al tempo stesso queste spese si potrebbero ridurre modificando le proprie abitudini alimentari a favore di uno stile di vita più sano e consumi più attenti, ed è proprio in questa direzione che dovrebbe portare una ipotetica tassa sulle merendine.

La Sugar Tax nel Regno Unito

In Gran Bretagna la Sugar Tax ci è arrivata piuttosto di recente, si parla dell'aprile del 2018, quindi è da poco più di un anno che la stanno sperimentando. In UK si trova uno dei più alti tassi di obesità del mondo occidentale, e la tassa è stata concepita non tanto per ridurre i consumi di snack dolci e bevande gassate, ma per arrivare a monte del problema, inducendo i produttori a ritoccare i propri prodotti rendendoli meno dannosi.

La norma è stata strutturata in questo modo: una maggiorazione di 18 pence al litro sulle bevande che ogni 100 ml contengono tra i 5 e gli 8 grammi di zucchero, oppure 24 pence al litro per le bevande che ogni 100 ml contengono una quantità superiore agli 8 grammi di zucchero. Fanno eccezione i succhi di frutta e verdura senza succheri aggiunti e bevande a base di latte.

I dati che riguardano l'obesità in Gran Bretagna sono a dir poco allarmanti. Stando ai dati raccolti dall' Nhs (National Health System) oltre 1 Britannico su 4 è obeso, mentre il 2% degli uomini e il 4% delle donne si trovano in una condizione di obesità grave.

Molto alto di conseguenza il numero di ricoveri ospedalieri legati all'obesità, che tra il 2015 e il 2017 sono aumentati dell'8% raggiungendo le 10.705 unità. Tra il 2016 e il 2017 nel Regno Unito sono stati eseguiti 6.700 interventi di chirurgia bariatrica (finalizzata alla riduzione dell'obesità) il cui 77% riguardava pazienti donne.

Il quadro generale mostra in sostanza che su una popolazione di 66 milioni di persone il 5,6% ha il diabete (circa 3,7 milioni), e in base ai dati raccolti dalla School of London Hygiene and Tropical Medicine, 73mila persone ogni anno muoiono per cardiopatie e malattie coronariche, mentre altre 40mila muoiono d'infarto.

Ma la Sugar Tax alla fine ha funzionato? Il Tesoro prevedeva di incassare circa 500 milioni di sterline l'anno, un traguardo che è stato rivisto al ribasso e si è stabilizzato quindi intorno ai 240 milioni. Questo per via del fatto che il 50% dei produttori ha rapidamente riformulato la quantità di zuccheri all'interno di snack e bibite evitando così di essere colpito dalla tassa.

A conti fatti nei primi quattro mesi dalla sua introduzione la Sugar Tax ha portato nelle casse dello Stato 154 milioni di sterline, che secondo quanto riportato dal Financial Times, sono andate a finanziare misure contro l'obesità infantile, la promozione dello sport e piani di alimentazione più sana nelle scuole.