Coronavirus, il bilancio delle vittime sale a 722. Ecco come potrebbe evolversi l'epidemia

Il ministro della Salute smentisce la notizia del ripristino dei voli dall'Italia alla Cina. "Forte insoddisfazione" per Pechino

Sale a 722 il bilancio delle vittime del coronavirus che si è diffuso in Cina a partire dalla fine di dicembre 2019. Nelle ultime 24 ore, nonostante un lieve rallentamento dei contagi, il numero dei morti è aumentato di 81 unità, tutti registrati nella provincia di Hubei.

Il totale supera così quello delle vittime della Sars, che tra il 2002 e il 2003 furono 650 nella sola Cina continentale e Hong Kong. Invece il numero complessivo delle persone contagiate dal Coronavirus ad oggi ha raggiunto la cifra di 34.546.

Sulla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata nelle acque della città giapponese di Yokohama, sono stati registrati intanto un totale di 64 contagi, con un numero che anche in questo caso continua a salire.

Il numero totale dei passeggeri è 3.700, e di questi solo 273 sono stati sottoposti ai test, cioè quelli che presentavano sintomi come tosse o febbre e/o erano stati a stretto contatto con chi li presentava. Di questi sono risultati contagiati dal coronavirus in 60 in un primo momento, ora il totale è di 64.

Il ministero della Salute nipponico ha comunicato proprio nella giornata di oggi altri 3 nuovi contagi accertati. Tutti e tre (due statunitensi e un cinese) sono stati quindi trasportati in un centro ospedaliero per ricevere le cure del caso. Sulla stessa nave si trovano anche 35 cittadini italiani.



Una delle ultime vittime del coronavirus è un cittadino statunitense che si trovava nella città di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Si trattava di un uomo di 60 anni, che dopo essere stato ricoverato in uno degli ospedali della città è deceduto in data 6 febbraio.

Nella mattinata di domani intanto è previsto il rientro in Italia di altri 9 connazionali che arriveranno nel Regno Unito a bordo di un aereo britannico, dopodiché, dalla base Raf di Brizenorton saranno trasferiti su un aereo italiano col quale torneranno a casa. All'arrivo in Italia saranno sottoposti alla quarantena all'ospedale militare del Celio di Roma.

In questo gruppo di 9 cittadini italiani ci sarà anche il 17enne di Grado che era rimasto bloccato a Wuhan. Al giovane infatti non era stato permesso di lasciare il Paese il 2 febbraio insieme al primo gruppoi di rimpatriati per via del fatto che era risultato febbricitante. In seguito però è risultato negativo ai controlli ed ora torna a casa.

Nuovi casi di coronavirus cinese sono stati confermati anche in Francia, dove il ministro della Salute Agnes Buzyn ha dato conferma di altri cinque contagi, quattro adulti ed un bambino, coi quali il totale dei malati del Paese arriva a 11. Uno di questi si trova attualmente in condizioni critiche.

L'Italia pronta a riaprire i voli per la Cina? Il ministro smentisce

La notizia di una possibile riapertura dei voli da e per la Cina da parte del Governo italiano è stata subito smentita dallo stesso ministro della Salute. Pechino però non ha preso benissimo la misura adottata dall'Italia, primo Paese al mondo e unico in Europa ad aver optato per questa scelta.

Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che l'Italia, dopo aver sospeso tutti i voli da e per la Cina una settimana fa, sarebbe pronta a riattivare alcuni collegamenti aerei. Lo aveva riferito il governo di Pechino a seguito di un incontro tra il vice ministro degli Esteri e il nostro ambasciatore nella capitale cinese, Luca Ferrari.

L'Italia è stato l'unico Paese dell'Ue a decidere per il blocco totale dei voli verso la Cina, decisione che aveva causato "grande irritazione" a Pechino. Ma la notizia che Roma fosse intenzionata a fare un passo indietro e a rivedere questa misura così 'drastica' è stata poi smentita dallo stesso ministro della Salute. "Notizia infondata" ha fatto sapere infatti Roberto Speranza tramite il suo portavoce che ne ha parlato con Repubblica.

Il vice ministro degli Esteri cinese, Qin, ha espresso "grande insoddisfazione per la reazione eccessiva" che il Governo italiano ha messo in atto senza consultare la Cina. Misura che ha causato "grossi inconvenienti" per i cittadini cinesi, stando a quanto lo stesso ministro ha affermato.

Poi in occasione dell'incontro con l'ambasciatore Luca Ferrari, quest'ultimo avrebbe espresso la disponibilità da parte del Governo italiano ad "approvare alcune delle applicazioni presentate dalle compagnie cinesi per riattivare i voli" come riferito da Repubblica.

Nonostante Roma abbia confermato l'incontro, la notizia dell'apertura a un possibile ripristino delle tratte aeree tra i due Paesi è stata smentita. Non sarebbe facile infatti motivare questo cambio di posizione sul blocco dei voli, specie se tale blocco era stato deciso per tranquillizzare l'opinione pubblica. Una decisione che sarebbe stata presa direttamente da Palazzo Chigi, e che non avrebbe colto di sorpresa solo la Cina ma anche la Farnesina.

Il blocco inizialmente riguardava anche i voli cargo, il che poteva comportare gravi danni per le imprese, ma questi sono stati riattivati in poche ore. Ora come ora però, anche se la diplomazia italiana è al lavoro per ricucire lo strappo (il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno incontrato l'ambasciatore cinese a Roma) la situazione resta sostanzialmente invariata.