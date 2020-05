Congiunti, parrucchieri, app Immuni, lo studio AvantGrade sulle ricerche Google degli Italiani nella Fase 2

Fase 2, gli Italiani si rivolgono a Google per sapere chi gestisce la app Immuni, quando riaprono i negozi e soprattutto i parrucchieri

Inevitabile, visto il continuo mutare delle regole da rispettare, un diffuso senso di confusione in merito a quali siano le norme stabilite con l'ultimo dpcm, quello del 26 aprile con il quale il Governo scandisce le tappe della cosiddetta Fase 2.

🥇Fai trading con fiducia su CFD, Azioni, Indici, Forex e Criptovalute. Con PLUS500 hai spread stretti, zero commissioni e APP per fare trading su qualsiasi piattaforma e smartphone. ✅ Apri il tuo conto demo gratuito >>

È quella di convivenza con il virus, la fase che ha preso il via lunedì 4 maggio, ma per gli Italiani il problema di capire esattamente cosa sarebbe successo con l'avvento della Fase 2 si è posto almeno una settimana prima.

Sono quindi aumentate notevolmente le ricerche su google che riguardano i vari aspetti che interessano questo inizio di ritorno alla normalità, sebbene serpeggi il sospetto che una vera e propria normalità non tornerà mai, o forse sì ma chissà quando.

Ma cosa vogliono sapere esattamente gli Italiani? AvantGrade, società di marketing fondata e diretta da Ale Agostini ha svolto una ricerca molto accurata che evidenzia i dubbi e le curiosità della maggior parte dei cittadini, che tramite ricerche su Google hanno cercato di saperne di più su quando apriranno i negozi, e soprattutto i parrucchieri; su cosa sia la tanto discussa app Immuni e su chi ci sia dietro; su quali siano per la legge i congiunti e quali siano considerati fidanzati stabili.

Una lunga serie di dubbi più che legittimi che si sono riversati in rete, ed è proprio sulle domande che gli Italiani hanno posto a Google dal 27 aprile al 4 maggio che si è concentrato lo studio di AvanGrade.

Fase 2: cosa cercano su Google gli Italiani?

Emerge con chiarezza la voglia di riappropriarsi dei propri spazi, di tornare ad una vita normale lasciandosi alle spalle il virus e le misure restrittive cui siamo ancora vincolati. Molte infatti le ricerche con la parola "congiunti", al significato della quale è appesa la possibilità di spostarsi di milioni di cittadini italiani.

Moltissime infatti le ricerche correlate ad essa come: "congiunti affetti stabili", "affetti stabili", "faq palazzo Chigi congiunti", "palazzo chigi faq", "fidanzati stabili" o anche "chiarimenti su congiunti".

Un altro argomento che ha scatenato le ricerche degli Italiani è quello della mobilità, a caccia di maggiori informazioni riguardanti gli orari dei mezzi pubblici, e con parole chiave legate ai nomi delle più note compagnie che operano nei trasporti su rotaia, via mare e via aria.

Quindi abbiamo: "Marino bus", "Marino", "Trenitalia dal 4 maggio", "Ryanair" e "Trenitalia prenotazioni" con il boom delle ricerche che è stato tra il 3 e il 4 maggio. Il maggior numero di ricerche correlate a destinazioni specifiche sono state riscontrate in relazione alla regione Sicilia, come "voli Roma-Catania", "voli Milano-Palermo" e "voli Roma-Palermo".

Il picco delle ricerche che riguardano la Sicilia potrebbe anche essere dovuto al fatto che la Regione ha letteralmente chiuso i confini, ostacolando in ogni modo il rientro dei siciliani dalle altre regioni d'Italia. La decisione della giunta di Musumeci ha infatti attirato su di sé molte critiche, ma soprattutto ha messo in difficoltà tutti quei residenti che non sono riusciti a trovare alcun mezzo di trasporto per tornare a casa.

Moltissime anche le ricerche che riguardano la nuova autocertificazione, visto che il modello da compilare per autocertificare la ragione dei propri spostamenti è cambiato ancora una volta.

Vi sono poi le ricerche che riguardano la nuova app Immuni, ma non tanto il funzionamento della app, né specificamente il problema della privacy, quanto invece chi ci sia dietro la sua realizzazione. In questo ambito sono state cercate keywords come: "app Immuni dove scaricarla", "Immuni Benetton", app Immuni Benetton", "chi gestisce app Immuni", "Immuni app Android", con il picco delle ricerche tra il 29 e il 30 aprile.

Quanto ai negozi, numerosissime anche in questo caso le ricerche relative a quali esercizi potranno aprire e quali invece no nella tanto attesa Fase 2. Gli Italiani hanno cercato quindi: "fase 2 coronavirus negozi", "apertura negozi fase 2", ma soprattutto vogliono sapere quando sarà possibile andare dal barbiere, così come i parrucchieri stessi cercano di capire quando potranno rialzare la saracinesca.

Su questo ultimo aspetto si sono concentrate moltissime ricerche per tutta la durata della settimana, con parole chiave come: "apertura anticipata parrucchieri" che ha registrato un incremento di ricerche del 3.450%, seguita da "apertura parrucchieri ed estetiste Lazio" (+2.150%), e ancora "apertura parrucchieri ed estetiste Piemonte" (+1.700%), "apertura parrucchieri ed estetiste Lombardia" (+1.550%) e apertura parrucchieri ed estetiste Toscana (+1.550%).

Risulta in generale molto ricercata la parola chiave "Fase 2" in tutta la Penisola, con un picco di ricerche registrato tra il 3 ed il 4 maggio, ed una maggiore concentrazione di ricerche ad essa correlate registrato nelle regioni Piemonte, Lazio, Lombardia, Sardegna e Umbria.

Di seguito il commento di Ale Agostini, Direttore di AvantGrade.com e autore Hoepli: "Google ci offre uno spaccato molto interessante su ciò che preme agli Italiani. Abbiamo analizzato attentamente quanto accaduto in rete nell'ultima settimana, prestando attenzione ai temi più importanti di questa ripartenza. In generale ci hanno sorpreso quasi tutti i dati: quello sui parrucchieri è forse quello che stupisce di più, ma è curiosa anche l'incertezza degli Italiani sull'accezione di 'congiunti' e sulla curiosità nel sapere chi ci sia dietro l'app Immuni. A tal proposito, ci aspettavamo un maggior interesse sul tema della privacy visto quanto è stato oggetto di dibattito sui vari media".