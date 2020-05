Domenico Arcuri Commissario all'emergenza coronavirus, chi è? Biografia e carriera

Chi è il Commissario all'emergenza Domenico Arcuri? Una rapida biografia, età, famiglia e carriera da amministratore di Invitalia

Chi è il commissario straordinario all'emergenza nominato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Si chiama Domenico Arcuri, ha 56 anni ed è l'attuale amministratore delegato di Invitalia. Il suo ruolo è quello di organizzare la produzione di apparecchiature mediche coordinandosi con Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

Domenico Arcuri è nato nel 1963, appartenente alla corrente politica di Massimo D'Alema, è stato sposato con la anchorwoman di La7, Myrta Merlino, ed attualmente è fidanzato con Antonella Mansi, vicepresidente di Confindustria.

Il presidente del Consiglio ha nominato commissario all'emergenza Domenico Arcuri in modo da semplificare la gesione dell'emergenza coronavirus. Il Governo è quindi intervenuto con misure restrittive in forza delle quali sono state chiuse tutte le attivitò commerciali non essenziali, imponendo al contempo limitazioni delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, riducendo gli spostamenti dei cittadini a quelli strettamente necessari.

Le norme per il contenimento del contagio sono state definite con una serie di Dpcm (decreti del presidente del Consiglio dei ministri), che di volta in volta hanno modificato il primo decreto legge emanato all'inizio dell'emergenza, ampliando, e ora riducendo (dpcm 26 aprile) le misure restrittive.

Chi è Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza

Nato a Melito Porto Salvo nel 1963, età 56 anni, Domenico Arcuri è di origini calabresi, ed è l'attuale amministratore di Invitalia, che è l'agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa controllata dal ministero dell'Economia. Arcuri è stato confermato alla guida di Invitalia per la quinta volta proprio tre mesi fa, restando così a capo dell'agenzia per oltre 13 anni.

Invitalia tra l'altro, già da prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia, opera come centrale di committenza per gli appalti della Pubblica Amministrazione.

Laureato in Economia e Commercio alla Luiss nel 1986, ha poi iniziato a lavorare all'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) nella direzione pianificazione e controllo. Si è occupato quindi delle aziende del gruppo che operano nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e della radiotelevisione.

Risale al 1991 il suo ingresso in Pars, una joint venture tra Arthur Andersen e GEC attiva nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico. Poi, nel 1994, è stato nominato Amministratore Delegato. Nel 2001 diventa partner responsabile italiano "Telco, Media e Technology" di Arthur Andersen, che è stata successivamente acuisita da Deloitte.

Nel 2004 ottiene invece la nomina ad Amministratore Delegato di Deloitte Consulting entrando a far parte del board europeo del network Deloitte.

Domenico Arcuri, informazioni su età, attuale compagna, famiglia, moglie e figli