Trading online: IG Italia presenta evento Trading da Professionista con Giacomo Probo

Giacomo Prodo è autore dei best seller "Trading operativo sul Forex" , "La Mente del Trader", "Trading di Profitto" e "L’ Arte del Trading"

Sei un ammiratore dell'analista tecnico Giacomo Probo o, più in generale, vorresti incrementare le tue conoscenze sul trading online partencipando ad un evento formativo di primo livello? In entrambi i basi, se la risposta è affermativa, non devi far altro che segnare questa data sul tuo calendario: 25 novembre ore 17,00. Cosa succederà in questo giorno? Il 25 novembre prossimo a partire dalle ore 17 e fino alle 19,45 si terrà l'evento streaming Trading da Professionista.

Organizzato dal famoso broker IG Italia (per conoscere da vicino l'operatore leggi qui la recensione), l'appuntamento vedrà proprio la partecipazione di Giacomo Probo.

La partecipazione all'evento sarà completamente gratuita ed è per questo motivo che sarebbe sciocco perdere un'importante occasione per osservare da vicino mosse, strategie e comportamenti di un vero trader. Partecipando all'evento potrai capire come effettuare la programmazione di operazioni finanziarie in tempo reale appredendo strategie efficaci per ridurre i rischi e puntare alla massimizzazioni dei profitti.

L'evento Trading da Professionista con Giacomo Probo avrà inizio alle 17:00 con il saluto di Fabio De Cillis, Head of Italy di IG. Successivamente ci saranno alcune sessioni di approfondimento sui mercati a cura di Filippo Diodovich, Senior Market Strategist IG, Vincenzo Longo, Premium Client Manager e Emerick De Narda, giornalista di Class CNBC. Nel corso di questa sessione saranno toccati una serie di temi caldi e molto attuali come ad esempio:

US Elections cosa succede agli indici nel breve e quali scenari per il 2021

Banche Centrali, la BCE pronta ad andare ALL IN in difesa dell'Eurozona?

Corsa al vaccino: quale l'impatto sui mercati

Brexit, quali conseguenze su forex e indici.

Gli aggiornamenti su queste tematiche di attualità possono essere molto utili per capire come investire oggi sui mercati di tutto il mondo. Proprio a tal riguardo ricordo che il broker IG ti offre il conto demo da 30 mila euro virtuali per fare imparare a fare trading attraverso i CFD.

Tornando all'evento, dopo la sessione di approfondimento, sarà poi la volta della presentazione della strategia con Giacomo Probo e Andrea Martella, Head of Sales di IG. A questo punto si entrerà poi nel vivo dell'evento con una serie di sessioni di trading in real time durante le quali potrai scoprire i segreti del trading online avendo la possibilità di beneficiare della testimonianza del noto autore di alcuni best-seller come "Trading operativo sul Forex" , "La Mente del Trader", "Trading di Profitto" e "L’ Arte del Trading".

Ultima parte dell'evento in streaming sarà dedicata al Q&A. Durante questa sessione sarà possibile interagire direttamente con Giacomo Probo e approfondire i punti più interessanti toccati durante la conferenza.

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha commentato così l'appuntamento: "Per noi di IG è importante offrire un servizio di formazione continuativo totalmente orientato alle esigenze dei clienti. Per questo motivo siamo orgogliosi di annunciare questo evento, rivolto a chiunque voglia osservare da vicino le mosse di un professionista del settore, per imparare, affinare la tecnica o semplicemente avvicinarsi al mondo del trading attraverso esempi pratici e in tempo reale".

Il manager ha quindi aggiunto che "l'approfondimento sui mercati e la presentazione della strategia rappresentano un’esperienza dal valore aggiunto, che si somma a un’agenda densa di contenuti riservati agli esperti del settore".

