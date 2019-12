IG MARKETS: recensione e opinioni sul broker

IG Markets è un broker di trading online attivo da più di 40 anni, qual è la sua offerta e perché dovresti considerarlo come uno dei migliori broker?

IG Markets è un broker, con sede a Londra, parte integrante del gruppo IG Holdings, istituto presente a livello globale dal 1974.

L’obiettivo – raggiunto – del broker è quello di fornire a tutti gli investitori interessati un modo innovativo agli investitori retail di poter speculare sul prezzo di diversi asset. E così, dal 2003 (anno di sbarco sui mercati telematici), IG Markets ha gradualmente percorso una strada di sviluppo internazionale, che ha permesso al broker di poter attualmente vantare sedi in 16 Paesi, e oltre 140.000 clienti attivi in tutto il mondo.

Ricordiamo che oggi IG è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e dall'Asic in Australia, ed è considerata uno dei principali fornitori di CFD e di spread betting finanziario a livello mondiale, nonché il più grande fornitore di servizi di Forex trading al dettaglio del Regno Unito.

Insomma, quando parliamo di IG Markets stiamo parlando di un broker:

parte di un gruppo operante da oltre 45 anni nel mercato internazionale;

autorizzato e regolamentato da alcune delle più note authority di supervisione finanziaria al mondo;

legalmente abilitato ad operare nel nostro Paese con tutti i propri servizi.

Ricordiamo anche che il gruppo IG è quotato alla Borsa di Londra, e fa parte dell'indice di mercato FTSE 250.

Conti di trading IG Markets

Ad oggi IG Markets propone ai suoi clienti 2 tipi di conti di investimento:

conto standard per i trader “ordinari”;

conto premium per i trader per chi ha esigenze professionali.

Il conto standard ha un trade minimo di 1 solo euro, permettendo così l’accesso agli investimenti finanziari da parte di qualsiasi trader, e – tra di essi – anche di quelli che hanno un capitale più ristretto.

IG Markets offre altresì – anche se non è questo il focus del nostro approfondimento - una soluzione di trading completa per clienti professionali, con un facile accesso a oltre 10.000 mercati, soluzioni di accesso diretto al mercato, supporto tecnico 24 ore su 24, costi trasparenti e marginazione a livelli.

Infine, IG offre ai trader più avanzati un conto DMA, che è particolarmente adatto a coloro che cercano di operare in profondità sul mercato con algoritmi, e ai trader che vogliono partecipare alle aste pre-market e post-market. Negoziando azioni con i trader DMA, i trader ottengono infatti l'esecuzione in diverse sedi, tra cui broker e MTF, market maker dedicati, ecc.

Come se non bastasse, il broker propone anche una soluzione di trading completa per le aziende e per i clienti istituzionali, proponendo nei loro confronti tecnologie dedicate all’avanguardia, un’ampia scelta di mercati e un’assistenza dedicata. C’è anche una proposta ad hoc per i clienti istituzionali, a conferma della grande attenzione del broker nei confronti di ogni tipologia di utenza.

Conto Demo IG Markets

Come ogni buon broker che si rispetti, anche IG Markets propone a tutta la sua utenza la possibilità di poter esplorare in piena comodità e sicurezza le caratteristiche della propria piattaforma di trading, mediante l’accensione di un conto demo.

Si tratta di un conto che ha le stesse caratteristiche di quello “reale”, e con il quale potrai fare comodamente trading con i CFD e con le barrier gratuitamente e senza alcun rischio, esercitandoti con 30 mila euro virtuali e potendo già accedere alla IG Academy, la sezione didattica gratuita del broker.

L’occasione sarà altresì utile per poter effettuare del trading online ovunque ti trovi, grazie all’app per iOS e Android. Dunque, un accesso privilegiato e completo ai servizi di questo broker, che ti permetteranno di renderti conto pienamente di ciò che IG Markets ha da offrirti.

Ma perché dovresti usare questo conto demo? È davvero così così importante?

La risposta è si!

L’uso di un conto demo ti permetterà di comprendere meglio quali sono le funzionalità della piattaforma, come creare strategie di investimento e come acquisire la migliore praticità con la piattaforma, senza esporti ad alcun rischio per il tuo capitale.

Peraltro, tutte le tipologie di trader potranno ben avvantaggiarsi da tale strumento, considerato che:

i neofiti potranno impratichirsi con la piattaforma e con il trading online prima di investire con capitale reale;

i più esperti potranno utilizzare questa piattaforma per poter testare le proprie strategie, e la loro sostenibilità, prima di lanciarsi sul mercato finanziario!

Insomma, uno strumento che ti consigliamo di utilizzare a fondo per poter massimizzare tutti i suoi vantaggi!

Strumenti finanziari IG Markets

IG Markets offre un'ampia gamma di strumenti di investimento tra cui scegliere.

I trader possono così negoziare CFD su oltre 16.000 asset appartenenti ai principali mercati finanziari di tutto il mondo.

In particolare, al trader è riconosciuta la possibilità di investire in:

Indici , con spread da 0,4 punti su 25 indici globali;

Forex , con trading su oltre 90 cross valutari e spread da 0,6 pip;

Azioni , con trading su più di 12.000 azioni globali, e margini dal 7,5%;

Materie prime , con trading su metalli, beni energetici, soft commodities, con spread da 0,3 punti;

Criptovalute , con trading su Bitcoin e Ethereum, le valute digitali più importanti;

Altri mercati, come bond, tassi di interesse, opzioni, ETF, IPO e tanti altri ancora.

Per quanto invece concerne gli strumenti finanziari con cui è possibile investire sugli asset di cui sopra, uno dei grandi punti di vantaggio di questo broker è dato dalla possibilità di investire con:

CFD , strumenti derivati che ti consentiranno di fare trading sulla differenza di prezzo di apertura e di chiusura della posizione;

Opzioni Vanilla , che ti conferiranno il diritto – ma non l’obbligo – di comprare o di vendere un asset sottostante a un determinato prezzo, entro una data di scadenza predefinita;

Barrier , strumenti che ti permetteranno di gestire il rischio in maniera più personalizzata, andando a scegliere volta per volta la leva più adatta;

Turbo 24 , un innovativo prodotto quotato, liquido e trasparente, senza commissioni, su Forex, indici e materie prime.

Insomma, rispettando pienamente il suo ruolo di fornitore di CFD Forex di primissimo piano globale, IG offre spread bassi su oltre 90 coppie valutarie utilizzando diverse piattaforme di trading, mentre per quanto attiene gli indici, IG offre spread competitivi su una vasta gamma di riferimenti globali con un basso margine e un alto leverage. I loro spread sugli indici azionari variano a seconda dell'ora del giorno, essendo variabili: in linea di massima, durante le ore di mercato aperto offrono spread standard e più stretti, come ad esempio 1 solo punto sull’indice FTSE 100, mentre su un mercato after hours, offrono uno spread più ampio.

Ancora, non possiamo non rammentare come i trader grazie a IG possano scegliere tantissime azioni globali con spread molto ridotti, e che nei mercati in cui è disponibile, per non rimanere fuori da uno degli strumenti finanziari in più rapida crescita, IG offre anche il trading di opzioni binarie con tempi che vanno dai 60 secondi alle scadenze più ampie.

Formazione e analisi

IG fornisce ai suoi utenti l'accesso a una gamma completa di dati di mercato, grafici, notizie e analisi. Si tratta di un patrimonio informativo davvero molto interessante, con una pagina di notizie e di analisi costantemente aggiornata, che comprende un aggiornamento quotidiano del mercato e diversi update live, presentati dal proprio team di analisti finanziari.

Imperdibili sono anche le videoguide, che propongono una panoramica della piattaforma e spiegazioni su diversi argomenti. Inoltre, ci sono lezioni sulla comprensione dei vari mercati, sui concetti di trading e sull'analisi tecnica.

I seminari sono generalmente in programma nelle sedi europee più importanti (Dublino e Londra), diverse volte al mese, e il sito web è sempre ricco di articoli e guide di alta qualità che aiutano il trader a sviluppare le proprie competenze di trading. Ancora, non manca un calendario economico completo e aggiornato.

Depositi e prelievi con IG Markets

Notizie positive arrivano anche sul fronte dei depositi e dei prelevamenti. I fondi possono essere depositati sul conto di trading tramite carte di credito e di debito, e bonifici bancari. I prelievi vengono effettuati con gli stessi metodi.

I tempi di elaborazione delle richieste sono molto contenuti, e dunque in brevissimo tempo sarà possibile avere a disposizione il capitale in ingresso o in uscita dal conto di trading.

Assistenza clienti IG Markets

Avendola testata direttamente, non possiamo che ritenerci piuttosto soddisfatti dell’ampia pagina di aiuto e di supporto di IG Markets, che elenca anche una vasta gamma di argomenti di aiuto e di domande e risposte sulle tematiche più frequenti.

In evidenza, il loro supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 5 tramite chat, e-mail e telefono. Si può accedere al supporto anche tramite Facebook e Twitter, con ampliamento dei canali utilizzabili per poter ottenere l’assistenza che si desidera.

Contatti IG Markets

Se hai bisogno di un’assistenza o vuoi saperne di più su IG Markets, puoi naturalmente contattare il suo staff utilizzando i recapiti che trovi sul sito internet del broker.

Ancora prima, però, ti consigliamo di accedere alla sezione “Aiuto”, dove leggere le risposte alle domande più frequenti che i clienti del broker hanno formulato.

Se non hai trovato il riscontro che desideravi, puoi accedere anche alla sezione “Contattaci”. Qui:

se non sei cliente del broker puoi pur sempre contattare l’ufficio commerciale, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per sapere ogni informazione sui prodotti e sui servizi del broker. Il numero verde risponde a 800 897 582. C’è anche un indirizzo di posta elettronica, che risponde a [email protected]

se invece sei già cliente del broker, puoi utilizzare – dopo esserti autenticato – sia il servizio chat, per parlare con un operatore via chat, sia l’assistenza e supporto, in un portale a te dedicato.

Ti ricordiamo infine che IG Markets ha anche una sede a Milano, in via Paolo da Cannobio 33.

Opinioni

Traendo le necessarie valutazioni, non possiamo non rammentare come IG abbia a disposizione una quantità davvero incredibile di aspetti positivi.

La navigazione del sito web è facile e veloce, e l'apertura di un conto richiede appena pochi minuti. Il conto ha delle ottime caratteristiche, e il fatto che ci siano diverse piattaforme sia per i trader principianti che per quelli avanzati (tra cui la MT4) e che ci siano migliaia di asset sui quali poter investire, costituiscono ulteriori frecce all’arco di questo broker.

Concludiamo infine rammentando la buona area della formazione e dell’assistenza, e una continua innovazione, con investimenti finalizzati a migliorare la qualità complessiva delle proprie proposte nei confronti dei trader retail e di quelli professionali.

Insomma, un vero e proprio numero 1 del trading online, che consigliamo a tutti di provare con l’apertura di un conto gratuito. Siamo certi che non si rimarrà certamente delusi dalla potenzialità di questo ottimo broker!