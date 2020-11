Dpcm novembre 2020: serve di nuovo l'autocertificazione, ecco il modulo da scaricare e compilare

Con il nuovo Dpcm dal 5 novembre al 3 dicembre su tutto il territorio nazionale per uscire di casa dopo le 22 bisogna avere l'autocertificazione

Il nuovo Dpcm divide l'Italia in tre fasce di rischio: verde, arancione e rossa, ma in tutte e tre a partire da domani vige il coprifuoco, quindi per uscire di casa dopo le 22 occorre avere una ragione valida come motivi di salute, assoluta urgenza, o motivi di lavoro.

Ciò vuol dire che si dovrà di nuovo utilizzare il modulo per l'autocertificazione che dovrà essere opportunamente compilato e firmato, ed eventualmente esibito alle forze dell'ordine qualora richiesto.

Nelle regioni che sono state inserite in zona rossa l'autocertificazione non serve solo per uscire dopo le 22 ma anche per tutto il resto della giornata. Infatti in queste zone ritenute a rischio molto alto a partire da domani, 5 novembre, si torna in lockdown con ben poche differenze rispetto a quello che abbiamo vissuto su tutto il territorio nazionale tra marzo e aprile.

Occorre però essere in possesso di regolare autocertificazione anche per muoversi da un Comune all'altro nelle regioni che sono state inserite nella zona arancione, come la Puglia, la Campania, il Veneto e la Liguria. In queste regioni infatti non occorre avere l'autocertificazione per muoversi all'interno del proprio Comune di residenza, ma bisogna averla per spostarsi in un altro Comune.

Il modulo per l'autocertificazione è quello emesso dal ministero dell'Interno a ottobre, infatti in seguito non risultano ulteriori aggiornamenti o modifiche che riguardino l'autocertificazione.

Per quel che riguarda la compilazione dell'autocertificazione, quando si utilizza il modello per attestare motivi di assoluta necessità non si deve indicare il nominativo della persona che si sta andando a trovare, questo per ragioni di privacy.

Si dovrà utilizzare l'autocertificazione anche per entrare e uscire dalle regioni in zona rossa, sempre per "comprovate esigenze lavorative", "motivi di salute" e per "altri motivi ammessi dalle vigenti normative".

Ecco il file con il modello dell'autocertificazione da scaricare, salvare ed eventualmente stampare e compilare.

certif.pdf

