Somministrazione terza dose over 18, da quando e come modificare la prenotazione Regione per Regione

Ecco da quando avrà inizio la somministrazione della dose booster per gli under 40 e come fare ad anticipare la propria prenotazione

A partire dall'1 dicembre tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni potranno effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid-19. La dose "booster", come viene chiamata, verrà somministrata a tutti i cittadini maggiorenni che avranno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi.

A dare l'annuncio è il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il super green pass. Il ministro Speranza ha poi ribadito che è già stata consentita la somministrazione della terza dose a cinque e non più a sei mesi dalla seconda, e che "si aprirà da subito la terza dose per gli under 40".

Il governo ha poi annunciato che molto presto avrà inizio la vaccinazione dei bambini nella fascia 5-11 anni (è attesa in questi giorni l'approvazione dell'Ema) e verrà esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie, come docenti e forze dell'ordine. Anche per i senatori diventa obbligatoria la terza dose.

Via libera alla somministrazione della terza dose per gli under 40

A partire dal primo dicembre avranno libero accesso alla terza dose del vaccino anti-Covid-19. Speranza ha infatti confermato durante una conferenza stampa che a partire dall'inizio del prossimo mese "sarà possibile prenotare e ricevere una dose di richiamo sopra i 18 anni".

L'obiettivo attuale del governo Draghi è quello di aumentare ulteriormente in numero di persone che possono avere accesso a una dose di richiamo del vaccino, andando così oltre l'attuale limite per gli under 40.

Estensione obbligo vaccinale per altre categorie

Il decreto sul green pass rafforzato introduce a partire dal 15 dicembre anche l'obbligo anche per la terza dose per tutte quelle categorie per cui già vale l'obbligo sul ciclo vaccinale primario (come ad esempio il personale sanitario).

Sempre a partire dalla stessa data (15 dicembre) viene esteso anche l'obbligo vaccinale a delle nuove categorie di lavoratori, come il personale amministrativo della sanità, i docenti e il personale amministrativo della scuola, i militari, le forze di polizia e il personale del soccorso pubblico.

Anticipo somministrazione terza dose: come cambiare la propria prenotazione?

A partire dal 23 novembre è stata ufficializzata la possibilità di anticipare la terza dose da sei a cinque mesi. Questo anticipo vale per tutte le dosi booster, inclusa la seconda dose prevista per il vaccino monodose Johnson&Johnson.

Chi si è già prenotato per la somministrazione della terza dose può anticipare la data dell'appuntamento. Vediamo come farlo Regione per Regione:

in Valle d'Aosta è possibile anticipare la prenotazione tramite sito o call center;

è possibile anticipare la prenotazione tramite sito o call center; la Lombardia consiglia invece di non cambiare la prenotazione per non rischiare di ritardarla, anziché anticiparla. Per chi volesse comunque provare è possibile spostare il proprio appuntamento tramite il portale online o il call center;

consiglia invece di non cambiare la prenotazione per non rischiare di ritardarla, anziché anticiparla. Per chi volesse comunque provare è possibile spostare il proprio appuntamento tramite il portale online o il call center; in Veneto si può cancellare la propria prenotazione e scegliere una nuova data attraverso il portale online, il quale è in grado di calcolare direttamente i tempi per la somministrazione della terza dose a partire dai 5 mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;

si può cancellare la propria prenotazione e scegliere una nuova data attraverso il portale online, il quale è in grado di calcolare direttamente i tempi per la somministrazione della terza dose a partire dai 5 mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; in Piemonte è possibile spostare data e/o luogo dell'appuntamento attraverso l'area personale del sito;

è possibile spostare data e/o luogo dell'appuntamento attraverso l'area personale del sito; la Liguria invierà un SMS a tutti i cittadini della Regione che possono ricevere la dose booster, avvertendoli di prenotare sul sito, in farmacia o telefonando al call center. Per spostare il vecchio appuntamento è necessario disdirlo e poi prenotarne uno nuovo;

invierà un SMS a tutti i cittadini della Regione che possono ricevere la dose booster, avvertendoli di prenotare sul sito, in farmacia o telefonando al call center. Per spostare il vecchio appuntamento è necessario disdirlo e poi prenotarne uno nuovo; in Emilia-Romagna gli utenti riceveranno un SMS con una data per il possibile appuntamento e tutte le indicazioni necessarie per spostare la data qualora questa non dovesse andare bene;

gli utenti riceveranno un SMS con una data per il possibile appuntamento e tutte le indicazioni necessarie per spostare la data qualora questa non dovesse andare bene; in Toscana il meccanismo è differente in quanto non ci sono appuntamenti da modificare. Questo perché la terza dose è prenotabile solo a partire da 14 giorni prima della conclusione dei mesi prestabiliti. Inoltre, se si decide di effettuare la prenotazione all'ultimo minuto per il giorno seguente, l'appuntamento preso precedentemente per una data successiva viene automaticamente eliminato;

il meccanismo è differente in quanto non ci sono appuntamenti da modificare. Questo perché la terza dose è prenotabile solo a partire da 14 giorni prima della conclusione dei mesi prestabiliti. Inoltre, se si decide di effettuare la prenotazione all'ultimo minuto per il giorno seguente, l'appuntamento preso precedentemente per una data successiva viene automaticamente eliminato; nel Lazio è possibile anticipare la propria prenotazione attraverso il portale online. Inoltre la Regione assicura che ci sono slot disponibili per il mese di dicembre;

è possibile anticipare la propria prenotazione attraverso il portale online. Inoltre la Regione assicura che ci sono slot disponibili per il mese di dicembre; in Campania non è necessaria alcuna prenotazione, è sufficiente presentarsi direttamente nei centri vaccinali per ricevere la dose booster;

non è necessaria alcuna prenotazione, è sufficiente presentarsi direttamente nei centri vaccinali per ricevere la dose booster; la Puglia consiglia ai propri abitanti di non cancellare la prenotazione in autonomia ma di rivolgersi al Cup o ad una farmacia per farlo;

consiglia ai propri abitanti di non cancellare la prenotazione in autonomia ma di rivolgersi al Cup o ad una farmacia per farlo; in Sicilia, come in Campania, è sufficiente recarsi negli hub vaccinali senza prenotazione per anticipare la somministrazione della terza dose.