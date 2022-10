Broker CFD: Plus500 è global partner ufficiale dei Chicago Bulls

Grande notizia per gli amanti del basket NBA ma anche per i trader che investono con i broker CFD. Il gruppo fintech globale Plus500 (qui la nostra recensione completa) ha annunciato di aver siglato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con Chicago Bulls, la famosa squadra NBA e al tempo stesso una della franchigie sportive con maggiore appeal in tutto il mondo. Grazie a questa intesa, Plus500 diventerà global partner ufficiale dei Bulls.

Concretamente il logo di Plus500 comparirà in esclusiva sulla parte anteriore delle magliette e giacche di riscaldamento dei Bulls. La partnership sarà visibile già oggi 4 ottobre, data dalle prima partita di campionato Bulls allo United Center.

La partnership, è frutto dell’intenzione di rispondere alla forte crescita dell’interesse delle community dei trader per le piattaforme di trading online registrata negli ultimi anni. Con un approccio incentrato al cliente, Plus500 offrirà prodotti di trading intuitivi e accessibili.

La partnership siglata tra le due società avrà una durata di 4 anni e sarà focalizzata su vari elementi di marketing, iniziative per la comunità, contenuti social ma anche eventi. Obiettivo è valorizzare i punti in comune che Plus500 e i Bulls possono vantare ossia l’attenzione per l’innovazione, il ruolo della cultura e il valore del successo.

La sponsorizzazione dei Chicago Bulls non avviene in un momento qualsiasi nella storia di Plus500. Il gruppo fintech, infatti, ha lanciato un forte piano di espansione basato sull’offerta nuovi prodotti per ogni tipo di consumatore. In particolare Plus500 punta a raggiungere una posizione forte e crescente nel mercato dei futures degli Stati Uniti che, stando a delle proiezioni, è visto in crescita.

Proprio per cogliere questa opportunità, la società fintech globale sta lanciato una nuova piattaforma di trading intuitiva per i futures e le opzioni sui futures, TradeSniper, che è stata progettata e realizzata appositamente per i trader al dettaglio negli Stati Uniti. Plus500 inoltre ha costruito una posizione strategica come fornitore di infrastrutture di mercato per i clienti istituzionali americani dei futures, supportandoli con servizi di intermediazione, esecuzione e compensazione.

Tutte queste novità dimostrano la fiducia di Plus500 nel mercato statunitense e sono la prova delle ingenti risorse investite dal Gruppo per realizzare con successo la sua visione e la sua strategia.

In merito alla partnership che è stata siglata con i Chicago Bulls, David Zruia, Chief Executive Officer di Plus500, si è detto entusiasta dell’accordo. Il manager ha specificato che ciò che rende questa partnership così potenzialmente preziosa è che Plus500 e i Chicago Bulls condividono una costante attenzione all’innovazione, una cultura ad alte prestazioni e un curriculum di successi. Con il lancio di

TradeSniper, questa partnership aiuterà Plus500 a far conoscere il proprio marchio negli Stati Uniti.