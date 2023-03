Trasformare la passione per il lusso in un lavoro sembra impossibile, eppure un famoso brand offre questa possibilità. Scopri di quale marchio si tratta e quali sono le posizioni aperte a cui candidarti!

La parola “lusso” determina tutto ciò che si possiede in più rispetto alla massa e che definisce un certo status a cui non tutti possono accedervi. Tuttavia un noto marchio del settore apre le porte dorate del mondo del lusso.

Bulgari è alla ricerca di nuovo personale per stage e assunzioni che interesseranno sia gli amanti del lusso che chi aspira a una posizione di prestigio.

Il brand Bulgari

Bulgari è sinonimo di lusso da sempre: orologi, gioielli, profumi, pelletteria e addirittura gli alberghi esprimono l’essenza dell’azienda.

La società italiana è stata fondata dal gioielliere Sotirio Bulgari nel 1884 e da quel momento è stata attiva nel settore del lusso, conquistando un posto di leadership nel settore.

Il marchio, che fa parte del gruppo francese LVMH dal 2012, conta oltre 220 negozi disseminati in 67 Paesi e più di 4 mila collaboratori.

Offerte di lavoro in Bulgari

Bulgari è alla ricerca di nuovo personale senza esperienza ed esperto da inserire nella società attraverso contratti di stage e contratti di lavoro.

Le posizioni aperte abbracciano vari settori, dalla Vendita al Dettaglio al Marketing fino allo Sviluppo Sostenibile. Ma anche Design e Manifattura, Risorse Umane, Supply Chain, Produzione e Finanza.

Al momento le opportunità di lavoro riguardano varie Regioni italiane e in particolare Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio.

Ecco quali sono le figure ricercate da Bulgari da valutare se si sogna di trovare un lavoro che graviti intorno al mondo del lusso:

Allievo Orafo e/o Incassatore a Valenza (Alessandria);

Deputy Store Manager a Milano;

Digital Operations Specialist a Roma;

Digital UX Analyst a Roma;

E- Commerce Analyst a Roma;

E-Commerce Development Specialist a Roma;

F&A Applications Optimization Stageur a Roma;

General Ledger & Financial Reporting Manager a Roma;

High End Business Operations Specialist a Roma;

High Jewelry Distribution Specialist a Roma;

High Jewelry Planner & Business Intelligence Specialist a Roma;

Jewellery & Watches Retail Merchandising Intern Merchandising a Roma;

Jewelry and Watches Merchandising Specialist a Roma;

Leather Goods & Accessories Product Marketing Specialist a Firenze;

OmniChannel Acquisition & Data Analyst Specialist a Roma;

Sales and Back Office Administrator a Milano;

Site Facilities and HSE Specialist a Roma;

Sourcing Excellence – Internship a Roma;

Sourcing Excellence a Roma;

Supply Chain Intership a Milano;

Technical Master Data Specialist a Firenze;

Visual Designer for Internal Communication a Roma;

Visual Identity Designer a Roma;

WW Payment & Fraud Specialist a Roma.

Il contesto lavorativo di Bulgari

Bulgari rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano lavorare nel mondo del lusso, soprattutto perché l’azienda offre ai propri collaboratori un ambiente professionale a respiro internazionale, multietnico e multiculturale.

L’azienda valorizza le risorse umane, considerandole “uno dei fattori chiave del successo aziendale” (come si può leggere sul sito web). Per questo apre le porte anche a giovani e neolaureati senza esperienza e offre varie possibilità di mobilità sia geografica (grazie alle sedi sparse per il mondo) che lavorativa (grazie alla diversificazione delle attività) attraverso percorsi di formazione e sviluppo.

Come candidarsi alle offerte Bulgari

Lo strumento da usare per visualizzare e candidarsi a una o più posizioni ricercate da Bulgari è la sezione “Persone e Carriere” del sito. All’interno di questa sezione si trovano i profili richiesti dall’azienda.

Gli interessati possono visualizzare le offerte di lavoro disponibili facendo una ricerca per attività di interesse, parola chiave o sede e candidarsi registrandosi sulla piattaforma e inserendo il curriculum nel data base.

È sempre possibile inviare un’autocandidatura qualora le posizioni ricercate al momento non fossero in linea con le proprie competenze.

