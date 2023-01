Calcolo Percentuale: come calcolare la %, calcolatore online

Esiste uno strumento per il calcolo della percentuale che è disponibile online ed accessibile a tutti. Permette di calcolare facilmente le percentuali utilizzando la regola matematica del tre, un metodo che parte da tre numeri per consentire il calcolo del quarto. Si tratta del procedimento più semplice di calcolare un’incognita in quanto consente di arrivare al risultato senza usare un’equazione.

Cos’è un calcolatore di percentuale

Un calcolatore di percentuale è uno strumento online gratuito utilizzato per calcolare automaticamente le percentuali senza farlo manualmente. Ad esempio, puoi usare questo calcolatore per determinare un aumento percentuale oppure una diminuzione percentuale del valore di due numeri.

Puoi usare un calcolatore di percentuale per calcolare:

Aumento percentuale

Diminuzione percentuale

Variazione percentuale (positiva o negativa)

Differenza percentuale

Calcolo di una quota percentuale.

Supponiamo che il calcolo delle percentuali su una normale calcolatrice sembri un compito noioso, in questo caso, grazie al calcolatore di percentuale gratuito, puoi semplicemente calcolare le percentuali in modo automatico, tutto quello che devi fare è inserire i dati nei relativi campi a seconda di quale risultato ti occorre.

Si tratta di un calcolatore percentuale facile da usare e completamente gratuito, facilmente accessibile e in grado di dare dei risultati istantanei.

Cos’è la percentuale?

Se stai per usare il calcolatore percentuale online, ma vuoi saperne di più sulla percentuale, possiamo provare a fare qualche passo indietro e partire dalla definizione del concetto.

La parola percentuale deriva dalla parola latina per centum o per cento, che, nella traduzione letterale significa appunto “per cento”. Una percentuale infatti è un numero o un rapporto che rappresenta una frazione di 100, un centesimo di cento (1/100).

Proviamo a fare un esempio pratico. Se prendiamo il 53%, questa percentuale equivale a 0,53, o alla frazione 53/100. Pertanto è sempre indicato con il simbolo “%” o semplicemente come “percentuale”.

Come calcolare le percentuali

Se vuoi calcolare manualmente le percentuali su una calcolatrice, puoi usare una semplice formula: (valore/valore totale) x100%. In alternativa, per risparmiare tempo, puoi usare il calcolatore percentuale rapido, facile e gratuito che ti proponiamo, che in sostanza fa lo stesso calcolo ma lo fa al posto tuo e ti offre direttamente il risultato che ti occorre.

Ma se hai bisogno di fare il calcolo manuale usando una comune calcolatrice, ecco cosa bisogna fare a seconda del risultato che ti occorre.

Se hai bisogno di trovare la quota percentuale, cioè se ti serve sapere, ad esempio, quale percentuale è 4 su 10, devi prima di tutto dividere il valore della frazione per il valore totale. Quindi in questo caso farai la moltiplicazione per 100 (100%) per renderlo un formato percentuale.

Quindi tornando al nostro esempio, se devi conoscere la percentuale di 4 su 10, devi prima dividere 4 (il valore della frazione) per 10 (il valore totale). Quindi farai 4/10 = 0,4. A questo punto per renderlo una percentuale moltiplica 0,4 per 100: 0,4 x 100 = 40%.

Oppure, se hai bisogno di calcolare quanto è la percentuale in un valore numerico (ad esempio, quanto è il 40% di 10) devi prima dividere la percentuale (40%) per 100, e quindi: 40 / 100 = 0,4. A questo punto devi moltiplicarlo per il numero originale (10), in questo modo: 10 x 0,4 = 4. 4 è infatti il risultato che stavi cercando.

Proviamo a fare a questo punto un esempio preso dalla vita quotidiana. Stai facendo acquisti e ti accorgi che c’è il 30% di sconto su una camicia che costa 60€. Quindi prima rendi 30% un numero decimale facendo: 30/100 = 0,3.

A questo punto moltiplichi il prezzo originale, cioè 60€ per 0,3 in questo modo: 60 x 0,3 = 18. Il risultato che cercavi è infatti 18€, cioè l’importo dello sconto del 30% su un articolo che costa 60€. Il che significa che per quell’acquisto andrai a spendere 60 – 18 = 42€.

Perché usare un calcolatore percentuale?

I principali vantaggi legati all’utilizzo di un semplice calcolatore percentuale consistono anzitutto nel risparmio di tempo, in quanto in questo modo puoi eseguire i calcoli percentuali in modo molto più rapido ed avere la certezza che non vi sono errori nel calcolo.

Il calcolatore percentuale online che ti proponiamo ti permette di calcolare tutto quello che desideri in modo efficiente e preciso, ma soprattutto è estremamente facile da usare.

Nella vita di tutti i giorni è facile imbattersi in calcoli percentuali. Ad esempio ti puoi trovare a fare i conti con le percentuali quando fai shopping, ma anche quando devi calcolare l’Iva su un determinato prodotto, o nel momento in cui applichi l’aliquota Irpef al tuo reddito, o in tutt’altro campo, quando devi calcolare la percentuale di grasso corporeo. Ma soprattutto nel campo della finanza e della statistica le percentuali sono costantemente presenti.

In quali casi si usa un calcolatore percentuale

Il calcolatore percentuale online si può usare in diverse circostanze. Di seguito ecco una breve lista dei casi in cui può tornare utile:

calcolo della percentuale d’imposta sulle vendite dal totale

calcolo della percentuale di reddito

calcolo della percentuale di sonno

calcolo della percentuale di grasso corporeo

altre statistiche di finanza

trading e investimenti finanziari.

Come funziona un calcolatore di variazione percentuale

Sebbene sia possibile scrivere le formule percentuali in diversi modi, normalmente si tratta di equazioni algebriche che coinvolgono tre valori: P x V1 = V2.

P è la percentuale. V1 è il primo valore che la percentuale andrà a modificare, mentre V2 è il risultato dell’operazione di percentuale su V1. Il calcolatore percentuale converte automaticamente la percentuale inserita in un decimale per calcolare la soluzione data. Tuttavia, se si calcola la percentuale, il valore restituito è la percentuale effettiva e non la sua rappresentazione decimale.

Se hai optato per la risoluzione manuale, la formula richiede la percentuale in forma decimale, il che significa che la soluzione deve essere moltiplicata per 100 per convertirla in percentuale. Questo è ciò che fa il calcolatore percentuale online, e accetta valori immessi in forma di percentuale e in forma di decimale.

Cos’è un calcolatore di proporzioni percentuali?

È chiaro che esistono casi in cui occorre determinare la proporzione di un numero rispetto a un altro. Il calcolatore di proporzione percentuale consente di controllare il valore X che desideri calcolare. I risultati vengono visualizzati automaticamente dopo aver inserito almeno tre valori noti.

La proporzione percentuale è descritta come la quota che un numero è in proporzione a un altro espresso in percentuale. Con questo calcolatore percentuale automatico puoi calcolare cos’è un numero in proporzione a un altro. Non devi far altro che inserire questi due numeri per calcolare la proporzione percentuale tra di essi.

