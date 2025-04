Webinar Fineco 17 aprile 2025 - BorsaInside.com

In un panorama finanziario sempre più complesso e turbolento, imparare a leggere i mercati con lucidità e metodo può fare la differenza tra una semplice operazione e una strategia vincente. Ed è proprio questo l’obiettivo di “Focus sui mercati: analisi e prospettive dei trends primari”, l’evento organizzato da Fineco e in programma il prossimo 17 aprile 2025, dalle 17:30 alle 18:30 che è stato pensato per gli investitori, i trader e, più in generale, tutti gli appassionati del mondo finanziario.

Protagonista dell’incontro sarà Angelo Prataviera, Investment & Asset Manager presso LMP FINANCE SA (Lugano), che guiderà i partecipanti in un viaggio pratico e illuminante tra ritracciamenti, estensioni di Fibonacci, volume di scambio e swing di prezzo.

L’obiettivo del webinar? Consentire a tutti i partecipanti di imparare a individuare punti di entrata e uscita a basso rischio e alto rendimento, migliorando la precisione delle operazioni e il controllo emotivo nei momenti decisivi del mercato.

Inutile dire che, alla luce di quella che è l’attuale situazione dei mercati caratterizzata da una profonda volatilità, l’appuntamento può davvero offrire stimoli in più a tutti quegli investitori che vorrebbero capire come orientarsi in un contesto così incerto e quali asset privilegiare.

Per partecipare al webinar gratuito di Fineco è sufficiente registrarsi nel form in basso con i proprio dati personali.

👉🏻 Registrati gratis al webinar Fineco sulle analisi e le prospettive dei trend primari

La tecnica come bussola nei mercati

Durante l’evento, Prataviera mostrerà come combinare analisi tecnica e lettura dei cicli di mercato per decifrare i movimenti dei prezzi e intercettare trend primari con potenziale. Non si tratta solo di individuare buone opportunità, ma di farlo con disciplina e consapevolezza, elementi essenziali per ogni trader o investitore moderno.

Tra i temi al centro del webinar saranno:

come usare i livelli di Fibonacci per anticipare movimenti chiave del mercato

per anticipare movimenti chiave del mercato analisi dei trend : dove siamo oggi e quali sono le possibilità di prosecuzione del rialzo

: dove siamo oggi e quali sono le possibilità di prosecuzione del rialzo cicli e dinamiche di mercato : leggere il passato per capire il futuro

: leggere il passato per capire il futuro target e proiezioni: come riconoscere punti chiave per pianificare le operazioni

Oltre agli strumenti analitici, l’incontro punterà anche su un aspetto spesso sottovalutato: la gestione emotiva. Comprendere il mercato è importante, ma mantenere lucidità e disciplina nei momenti critici è ciò che distingue i professionisti dai principianti.

Nell’attuale fase di mercato caratterizzata da una forte volatilità questo aspetto è più importante che mai. Nei giorni del sell-off del mercato azionario, infatti, tanti investitori non sono stati in grado di mantenere la lucidità decidendo di vendere a prezzi molto bassi nel timore che il crollo potesse proseguire. Come è andata (per adesso) a finire lo abbiamo visto tutti. Molte delle azioni andate a picco sono poi riuscite a riprendersi limitando le perdite. Gli investitori che avevano preferito vendere per paura hanno perso l’occasione per recuperare.

📈 Pagina ufficiale per la registrazione al webinar Focus sui mercati di Fineco

Come registrarsi al webinar per non perdere l’occasione

Per chi vuole migliorare le proprie competenze operative e comprendere davvero come si muovono i mercati, il webinar Fineco del 17 aprile rappresenta un’opportunità preziosa. Un’ora di formazione intensa, con contenuti concreti e immediatamente applicabili, per portare il proprio trading – o le proprie scelte di investimento – al livello successivo. Il fatto che l’evento sia organizzato da una banca quotata sul Ftse Mib come Fineco è garanzia di ulteriore serietà e affidabilità. Molto spesso, infatti, i webinar trading gratuiti sono organizzati al solo scopo di provare a rastrellare nuovi clienti senza offrire reali valori aggiunti. Non è questo il caso dei webinar di Fineco che da sempre sono sinonimo di conoscenza per tutti.

Per partecipare all’evento del 17 aprile prossimo, è sufficiente registrarsi sulla pagina ufficiale (ecco il link diretto) inserendo i propri dati personali nome, cognome, email e telefono. Non serve fare altro se non connettersi alla data dell’appuntamento live.

Buon webinar a tutti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.