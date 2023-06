Come fare per non pagare la “tassa” sugli elenchi telefonici addebitata in bolletta

Le bollette telefoniche possono nascondere diversi costi aggiuntivi, tra cui quello relativo alla consegna degli elenchi telefonici. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ricevere l’elenco telefonico, noto come Pagine Bianche, non esclude la possibilità di ritrovarsi a dover sostenere il costo della consegna.

Infatti, il postino generalmente non consegna personalmente l’elenco al destinatario, ma lo lascia di fronte all’indirizzo di casa, consentendo a ognuno di prenderne una copia. Questo sistema non garantisce la certezza della ricezione da parte dell’utente. Tuttavia, coloro che sono interessati possono ancora richiederne una copia specifica contattando direttamente l’ufficio competente al numero 800.00.12.56 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00).

Come si fa per non pagare la consegna delle Pagine Bianche?

Coloro che non sono interessati all’elenco telefonico possono verificare se il costo del servizio è stato addebitato nella propria bolletta e, se del caso, procedere con la disdetta.

Anche se si tratta di un importo di pochi euro, non ha senso pagarli considerando che nell’era degli smartphone e di Internet esistono altri modi, spesso più rapidi, per trovare un numero di telefono.

Quanto all’importo esatto della spesa, è importante notare che la tariffa per il servizio di consegna dell’elenco telefonico può variare a seconda del gestore. Tuttavia, secondo le principali associazioni dei consumatori, è soprattutto Telecom a addebitare ancora questo costo ai propri clienti. Vediamo quindi come richiedere la disdetta.

Come richiedere la disdetta con Telecom

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, Telecom continua a far pagare ai propri clienti (per le forniture per la linea fissa) il costo di consegna degli elenchi telefonici.

Nello specifico, l’addebito annuale viene effettuato nella bolletta di gennaio, dove compare la voce “consegna elenchi telefonici” con un costo di 3,90 euro. Non essendo obbligatoria la ricezione a casa dell’elenco telefonico, è possibile disdire questo servizio opzionale e risparmiare circa 4 euro all’anno. Sebbene sia una cifra insignificante, è comunque consigliabile evitare spese inutili.

Il problema è che la maggior parte dei clienti, proprio a causa dell’esiguità del costo, non si rende conto di continuare a pagare per l’elenco telefonico e quindi accetta tacitamente questo servizio. Tuttavia, è importante sottolineare che è pieno diritto del cliente decidere se recedere o meno dal servizio.

Nonostante il problema sia noto alle autorità, finora non è stata trovata una soluzione per evitare che i consumatori si ritrovino a pagare per questo servizio ormai inutile nella maggior parte dei casi. Pertanto, l’unica possibilità è comunicare a Tim, o al proprio gestore telefonico, l’intenzione di rinunciare alla consegna dell’elenco telefonico.

A tal proposito, è Tim stessa a fornire le istruzioni da seguire per la disdetta del servizio di consegna dell’elenco telefonico. La rinuncia a tale servizio è completamente gratuita e può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

Contattare il servizio clienti linea fissa telefonicamente al numero 187. Inviare una comunicazione scritta all’indirizzo di Telecom Italia, che è indicato sulla fattura. Inviare un fax al numero verde 800000187.

Basta una semplice comunicazione per evitare di pagare per l’elenco telefonico. Lo stesso vale per le altre compagnie telefoniche. Si consiglia di verificare se nella bolletta di gennaio è presente una voce relativa alla consegna delle Pagine Bianche e, in tal caso, se non si desidera usufruire di questo servizio, è possibile richiedere la disdetta contattando il numero verde del proprio operatore telefonico per ulteriori informazioni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!