Se sei un crypto-trader con alle spalle una certa esperienza nel mondo degli asset digitali e vuoi sapere come puoi guadagnare con l’arbitraggio, ora hai la possibilità di apprenderlo dai migliori partecipando all’evento chiuso organizzato da Arbitrage Scanner. Se hai esperienza di un certo livello con le crypto saprai chi è e cosa fa questa società celebre in tutto il mondo proprio per il suo servizio di arbitraggio di criptovalute e di analisi on-chain.

Tutte l’ecosistema delle criptovalute è in continua evoluzione e in rapida evoluzione (di questo ti sarai accorto anche se la tua esperienza nel settore è a un livello principiante). Oramai la semplice compravendita di asset digitali è solo uno dei modi per guadagnare con i crypto-asset. In realtà, grazie proprio allo sviluppo della tecnologia, ogni giorno emergono nuove modalità per fare soldi con gli asset digitali in proprio possesso. E’ proprio in questo contesto che ArbitrageScanner è riuscita a ritagliarsi un suo spazio a livello mondiale grazie alla capacità di fornire ai propri utenti soluzioni innovative per moltiplicare il proprio capitale! La piattaforma, già da tempo, consente agli iscritti di trovare pacchetti di servizi redditizi in modo rapido e accurato permettendo anche di ricevere dati blockchain aggiornati.

Forte di questo successo raggiunto nel corso del tempo, ArbitrageScanner ha promosso un evento chiuso dove sarà possibile incontrare solo la migliore comunità crittografica non a livello nazionale ma a livello mondiale! A margine del Blockchain Life 2024 che si terrà a Dubai il 24 e il 25 ottobre, sarà possibile partecipare anche all’evento VIP di ArbitrageScanner. Si tratta di una occasione unica per accrescere le proprie competenze ma soprattutto per imparare a guadagnare con l’arbitraggio di criptovalute.

Per partecipare all’evento usando gli sconti previsti in esclusiva per i lettori di BorsaInside, è sufficiente scegliere il proprio piano di partecipazione sul sito ufficiale di ArbitrageScanner.

Come sarà strutturato il VIP side Event di Arbitrage Scanner

24 e 25 ottobre sono i due giorni in cui si terrà il VIP side Event di Arbitrage Scanner di Dubai. 2 giorni all’insegna del networking con i players più importanti del mercato immersi in una location lussuosa con piscina, cibo, bevande e narghilè illimitato. Tra l’altro la villa è situata in una posizione prestigiosa vicino al celebre e super fotografato hotel Five PALM Jumeirah di Dubai.

La partecipazione all’evento può avvenire solo tramite biglietto. Ciò significa che non ci saranno persone a caso ma solo ed esclusivamente ospiti VIP e di un certo livello.

Visto che all’evento di ArbitrageScanner prenderanno parte solo le whales della comunità crittografica, tutti i dibattiti saranno concreti e produttivi senza il rischio di perdite di tempo. Tutti i partecipanti all’appuntamento avranno la possibilità di incontrare trader esperti che, grazie anche all’arbitraggio, hanno già guadagnato milioni di euro! Stando ad alcune indiscrezioni tra i partecipanti ci dovrebbero essere anche alcuni fondatori e gestori di exchange di criptovalute di importanza mondiale ma anche CEO di fondi di investimento e hedge fund.

Come partecipare al VIP side Event di Arbitrage Scanner

Incuriosito dai tanti vantaggi dell’evento Arbitrage Scanner di Dubai? In effetti non capita tutti i giorni di apprendere come puoi guadagnare grazie all’arbitraggio di criptovalute.

E allora prendi nota di quello che ti sto per dire perchè, seguendo questi consigli, puoi anche risparmiare ma soprattutto avere il massimo dalla tua partecipazione all’appuntamento.

Come detto in precedenza, per partecipare all’evento è necessario comprare un biglietto solo sul sito web ufficiale di Arbitrage Scanner (qui il link).

Il nostro consiglio è quello di acquistare un biglietto VIP Pass in modo che non ci siano restrizioni sulla partecipazione all’evento, cosa che invece accadrà se si opta per un Business Pass. Tra l’altro comprando il biglietto per l’evento, sarà anche possibile avere accesso alla piattaforma di ArbitrageScanner per ben 30 giorni.

In sintesi: durante l’appuntamento di Dubai avrai la possibilità di ottenere subito una consulenza da uno specialista del servizio per poi mettere autonomamente alla prova le competenze acquisite una volta tornato a casa. Impara la teoria dai migliori, confrontati con i top trader che hanno già un capitale di milioni di dollari e poi passa alla pratica.

Tutti i vantaggi della piattaforma Arbitrage Scanner

Alcuni cenni sulla piattaforma ArbitrageScanner è giusto darli. Si tratta del miglior bot di arbitraggio al mondo. Il segreto del successo? La serietà e infatti non c’è una sola promessa di profitto ma solo la certezza di usare strumenti di lavoro con i quali i clienti mostrano casi reali in cui stati realizzati profitti dal 30 per cento al 50 per cento del proprio capitale. Attualmente i, clienti del servizio riescono ad ottenere un buon profitto utilizzando lo strumento Arbitrage Perpetuals, dove è possibile arbitrare su strategie Spot + Features, Features + Features, Features + Spot. Tutte queste strategie sono a basso rischio e danno la possibilità di bloccare i profitti sulla perequazione dei prezzi e sui ratei di finanziamento.

Oltre a questo vantaggio, ArbitrageScanner permette ai suoi utenti di trovare approfondimenti prima che essi appaiano sui media diventando di dominio pubblico e perdendo così il loro effetto. Tantissimi gli strumenti presenti sulla piattaforma: dal monitoraggio del tuo portafoglio alla ricerca di portafogli redditizi di trader fino al monitoraggio delle transazioni in tempo reale.

In pratica il grande punto di forza della piattaforma è la possibilità di guadagnare analizzando i portafogli delle whales. Molto di più dei servizi offerti da un classico exchange di crypto.

